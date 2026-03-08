Women's Day Special: घरातील पैशांची माहिती महिलांना असणे का गरजेचे? जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

Household Budgeting Tips for Women: महिला दिन आला की सगळीकडे स्त्रीशक्ती, समानता, स्वावलंबन याबद्दल चर्चा होते. पण एक विषय अनेक घरांमध्ये शांतपणे बाजूला राहतो, तो म्हणजे घरातील आर्थिक व्यवहार. आजही अनेक घरांमध्ये पैशांच्या बाबतीत स्त्रिया थोड्या दूर राहतात. काही वेळा त्यांना त्या गोष्टीत सहभागी होऊ दिले जात नाही, तर काही वेळा त्या स्वतःच त्यात फारसे लक्ष घालत नाहीत. घरातील आर्थिक व्यवहार पुरुषांच्या हाती असणे हे अनेक वर्षांच्या सामाजिक सवयींमुळे घडत गेले आहे. सध्याच्या अनेक कुटुंबात महिला आर्थिक बाजू सांभाळत असल्याचे चित्र असले तरी अजूनही अनेक कुटुंबांमध्ये आर्थिक जबाबदारी पूर्णपणे पुरुषांकडे असते. प्रश्न असा आहे, हे नेमके का घडते? त्यामागे काही ठराविक कारणे दिसून येतात..समाजातील रूढ विचारआपल्या समाजात अजूनही पैशांची जबाबदारी पुरुषांची, असा एक गृहित धरलेला विचार आहे. त्यामुळे घरातील आर्थिक चर्चा अनेकदा आपोआप पुरुषांकडेच वळते..Womens Day 2026: ८ मार्चच का? जाणून घ्या जागतिक महिला दिनाचा इतिहास, 2026 चा वार, महत्त्व आणि यंदाची खास थीम!.जपण्याची भावनाअनेक पुरुषांना वाटते की घरातील स्त्रियांना पैशांच्या चिंता नकोत. तिला कशाला ताण द्यायचा? मीच बघतो सगळे, अशी भावना असते. ही भावना जपण्याची असली तरी त्यामुळे स्त्रिया अनेकदा आर्थिक माहितीपासून दूर राहतात.लोक काय म्हणतील ?काही वेळा पुरुषांना स्त्रियांना आर्थिक जबाबदारी द्यायची असली, तरी समाजातील प्रतिक्रिया याचीही चिंता असते. 'बायको पैसे सांभाळते?,' असा प्रश्न अजूनही काही ठिकाणी आश्चर्याने विचारला जातो..महिला स्वतः का मागे राहतात ?वर्षानुवर्षांची सवयलहानपणापासून पैशांचे निर्णय पुरुषच घेत असल्याचे पाहिले असल्यामुळे अनेक महिलांना त्या विषयात बोलताना संकोच वाटतो.माहितीचा अभावबँकिंग, गुंतवणूक, कर्ज, विमा अशा संकल्पना समजावून सांगितल्या गेल्या नसतील तर आर्थिक विषय गुंतागुंतीचे वाटू शकतात..Women’s Day Finance Planning: महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी टर्म विमा आणि निवृत्ती नियोजन का आवश्यक?.चूक होण्याची भीतीजर एखादा आर्थिक निर्णय चुकीचा ठरला तर 'म्हणूनच पैसे पुरुषांनीच सांभाळावे', अशी प्रतिक्रिया येईल या भीतीनेही अनेक महिला मागे राहतात.आधीच असलेली जबाबदारीनोकरी, घरकाम, स्वयंपाक, मुलांची काळजी, आई-वडील आणि सासरच्या मंडळींची जबाबदारी, इतक्या गोष्टींचा ताळमेळ सांभाळताना अनेक महिला आधीच कामांत बुडालेल्या असतात. त्यामुळे पैशांची जबाबदारी ही आणखी एक ओझ्याची गोष्ट वाटते..आर्थिक माहिती असणे महत्त्वाचेमहिला आर्थिक बाबींपासून दूर राहण्याची ही कारणे असली तरी घरातील आर्थिक माहिती स्त्रियांना असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्त्रीला गुंतवणुकीचे सखोल ज्ञान असणे गरजेचे नाही. पण कुटुंबातील महत्त्वाच्या आर्थिक गोष्टींची माहिती असणे खूप आवश्यक आहे. अचानक परिस्थिती बदलली, एखादी आपत्कालीन वेळ आली किंवा साध्या घरगुती निर्णयासाठी ही माहिती कुटुंबातील स्त्रीला आत्मविश्वास देते. पैसे कमावणे हा आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे माहिती व्यवस्थित, स्पष्ट आणि कुटुंबातील सदस्यांना माहीत असणे. आज माहितीत स्पष्टता असेल, तर उद्या गोंधळ टळतो. मोठे अनर्थही टळतात..Women's Day 2026: महिलांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 'या' प्रथा अजूनही काही समाजांत जिवंत.प्रत्येक स्त्रीला याची माहिती असावीबँक खातीकोणकोणत्या बँकांमध्ये खाती आहेत, त्या खात्यांवर वारसदाराचे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) आहे का, पासवर्ड आणि महत्त्वाची कागदपत्रे कुठे ठेवलेली आहेत.कर्जेघरावर, व्यवसायावर किंवा इतर कारणांसाठी घेतलेली कर्जे, त्यांचा कालावधी, व्याजदर, आणि ती कर्जे सुरक्षित आहेत की असुरक्षित.विमाकोणत्या विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत, त्यांचे कव्हरेज रुपयांमध्ये किती लाभाचे आहे. प्रीमियम (हप्ता) कधी भरायचा आहे आणि त्यावर वारसदार म्हणून कोणाचे नाव आहे..स्थावर मालमत्ताघर, फ्लॅट, जमीन किंवा प्लॉट यांची कागदपत्रे, मालकी हक्क आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट आहेत का याची माहिती.गुंतवणूककुटुंबाची गुंतवणूक कुठे आहे, उदा. ठेवी, मुदत ठेव, म्युच्युअल फंट प्रोअर सोने किंवा इतर मालमत्ता आणि अंदाजे किती रक्कम कुठे गुंतवलेली आहे..Women's Day 2026: येसूबाईंनी कैदेत काढलेली त्यागाची 29 वर्ष, शिवछत्रपतींचे स्वराज्य ठेवले अबाधित.नियंत्रण नव्हे, समन्वयघरातील आर्थिक माहिती अवगत असणे म्हणजे नियंत्रण नव्हे, तर समन्वय आणि सुरक्षितता आहे. घरातील सदस्याला परिस्थितीची जाणीव असेल तर कुटुंब अधिक सक्षम बनते. या महिलादिनी कदाचित मोठ्या घोषणांची गरज नाही. घरात पैशांबद्दल एक साधा संवाद सुरू करणे हीच खऱ्या अर्थाने सशक्त आणि सुबत्तेची सुरुवात ठरू शकते. कारण आर्थिक जागरूकता म्हणजे फक्त संपत्ती नाही, ती आहे आत्मविश्वास, तयारी आणि कुटुंबाची सुरक्षितता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.