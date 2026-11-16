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Cheque Book: चेकबुक बंद होणार?

Cheque Book Users Alert Know the Latest Banking Rules: चेकबुक बंद होणार? बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; नेमका काय आहे निर्णय?
Cheque Book Discontinuation News Is India Moving Towards Digital Banking and Ending Traditional Cheque Payments

Cheque Book Discontinuation News Is India Moving Towards Digital Banking and Ending Traditional Cheque Payments

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सकाळ वृत्तसेवा
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शशांक वाघ, निवृत्त बँक अधिकारी

गेल्या काही दिवसांपासून समाज माध्यमांवर जुने चेकबुक ३१ डिसेंबरनंतर रद्द होणार असून, नवे अल्फा न्यूमरिक कोड असलेले चेकबुक घेणे बंधनकारक असल्याचा संदेश फिरत आहे. त्यामुळे अनेक खातेदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र,

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशभरातील जुनी चेकबुक रद्द करण्याचा कोणताही सार्वत्रिक आदेश दिलेला नाही. उलट, चेक व्यवहार अधिक जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

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