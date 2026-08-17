अर्थबोध : जिच्या हाती गुंतवणुकीची दोरी ...

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकभारतातील महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढला असून, आता त्या केवळ बचत करणाऱ्या नव्हे, तर नियोजनबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्या सक्षम गुंतवणूकदार म्हणून पुढे येत आहेत. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे म्युच्युअल फंडातील भारतीय महिलांची वाढलेली गुंतवणूक. गेल्या पाच वर्षांत ही गुंतवणूक तिपटीपेक्षा अधिक वाढल्याचे अलीकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. महिलांच्या वाढत्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच डिजिटल गुंतवणूक पर्यायांचा वाढता वापर व दीर्घकालीन गुंतवणुकीविषयी जागरूकता ही या बदलामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत..आकडे बोलतात...‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (ॲम्फी) आणि ‘क्रिसिल इंटेलिजन्स’च्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२० मध्ये महिलांच्या नावावर असलेली म्युच्युअल फंडातील मालमत्ता सुमारे ५.४ लाख कोटी रुपये होती. हीच रक्कम डिसेंबर २०२५ अखेर तब्बल १८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. २०२६ मध्येही यात वाढ होत आहे. वर्ष २०२२ नंतर हा सहभाग अधिक वेगाने वाढला असून, किरकोळ गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात हा दीर्घकालीन व सकारात्मक बदल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..लाडकी ‘एसआयपी’महिलांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणजे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’. कमी रकमेपासूनही ही गुंतवणूक सुरू करता येते व दीर्घकालीन कालावधीत चक्रवाढीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे निवृत्तीचे नियोजन, मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी किंवा भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अनेक महिला ‘एसआयपी’चा पर्याय स्वीकारत आहेत. एका अहवालानुसार, २०२० ते २०२५ या काळात महिलांच्या ‘एसआयपी’ खात्यांची संख्या तिप्पट वाढून २.९३ कोटींवर पोहोचली आहे. प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांसाठी हा पर्याय अधिक सोपा, शिस्तबद्ध व सुरक्षित वाटत असल्याने त्याचा स्वीकार झपाट्याने वाढत आहे. महिलांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणे, स्वस्त स्मार्टफोन व इंटरनेटची उपलब्धता, डिजिटल गुंतवणूक ॲपमुळे आर्थिक बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचणे शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे हा बदल केवळ मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरांपुरता मर्यादित नाही, तर लहान शहरे, निमशहरी भाग व ग्रामीण परिसरातील महिलाही डिजिटल माध्यमांच्या मदतीने गुंतवणुकीकडे वळत आहेत..दुसरी बाजूकाही तज्ज्ञांच्या मते, म्युच्युअल फंडातील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे स्वागत करावे लागेल. मात्र, केवळ महिलांच्या नावावरील गुंतवणूक वाढली म्हणजे त्याच सर्व गुंतवणुकीचे निर्णय घेत आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. अनेकदा प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी लागणारा पैसा पती, वडील किंवा कुटुंबातील कमावत्या सदस्यांकडून येत असतो. त्यामुळे खात्याची मालकी व आर्थिक निर्णयाचा अधिकार या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असे या तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच महिलांच्या नावाने गुंतवणूक करण्यासोबत त्यांच्या आर्थिक साक्षरतावाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे..महिलांनो, आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी... कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनात स्वतःचा सहभाग आणि मत नोंदवा. गुंतवणूक सुरू करण्याआधी जोखीम, परतावा याबाबत मूलभूत माहिती मिळवा. स्पष्ट आर्थिक उद्दिष्टे ठरवा. निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण, घर, प्रवास किंवा आर्थिक सुरक्षितता यासाठी स्वतंत्र नियोजन करा. चक्रवाढीच्या फायद्यासाठी आयुष्यात शक्य तितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू करा. वर्षातून किमान एकदा गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करा. आवश्यक असेल तिथे विश्वसनीय आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.