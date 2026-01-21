Premium|mutual fund investment : भिशीच्या जागी म्युच्युअल फंड; महिलांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय

Sakal Money

women finance : भिशी महिलांमध्ये लोकप्रिय असले तरी, त्यात सुरक्षितता आणि परतावा कमी असतो. म्युच्युअल फंड किंवा एसआयपीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दीर्घकाळात आर्थिक सुरक्षा आणि मोठा परतावा मिळतो. महिलांनी बचत आणि आनंद याबरोबरच आर्थिक शिस्तही पाळावी. भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन आणि संपत्तीनिर्मितीसाठी भिशीपेक्षा म्युच्युअल फंड चांगला पर्याय आहे.
दीपाली मुजुमदार - deepalimujumdar@gmail.com

भिशी हा अनेक महिलांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अगदी छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या महिला असोत, की नोकरदार महिला असोत, एखाद्या तरी भिशीत त्यांचा सहभाग असतो. सोसायटीमधील महिलावर्ग, नातेवाईकांचा गट, कार्यालयातील सहकारी महिलांचा गट अशा वेगवेगळ्या गटांची भिशी असते. भिशीमध्ये जमा झालेली सर्व रक्कम लॉटरी पद्धतीने निवडलेल्या एका महिलेला दिली जाते. त्यामुळे एखादा मोठा खर्च करणे शक्य होते, त्यामुळे महिलांमध्ये भिशी हा प्रकार लोकप्रिय आहे.

