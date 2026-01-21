Premium|mutual fund investment : भिशीच्या जागी म्युच्युअल फंड; महिलांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय

दीपाली मुजुमदार - deepalimujumdar@gmail.com भिशी हा अनेक महिलांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अगदी छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या महिला असोत, की नोकरदार महिला असोत, एखाद्या तरी भिशीत त्यांचा सहभाग असतो. सोसायटीमधील महिलावर्ग, नातेवाईकांचा गट, कार्यालयातील सहकारी महिलांचा गट अशा वेगवेगळ्या गटांची भिशी असते. भिशीमध्ये जमा झालेली सर्व रक्कम लॉटरी पद्धतीने निवडलेल्या एका महिलेला दिली जाते. त्यामुळे एखादा मोठा खर्च करणे शक्य होते, त्यामुळे महिलांमध्ये भिशी हा प्रकार लोकप्रिय आहे..शीमध्ये काही महिला एकत्र येऊन दरमहा एका ठराविक दिवशी ठराविक रक्कम जमा करतात आणि महिनाअखेरीस चिठ्ठ्या टाकून, त्यातून एक चिठ्ठी उचलून त्यात ज्या महिलेचे नाव असेल, तिला सर्व पैसे दिले जातात. भिशी एक बचतीचा सामाजिक मार्ग आहे; पण त्यात सुरक्षितता आणि परतावा कमी असतो. तरीही ती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यातून आर्थिक लाभाबरोबरच एकत्र येऊन वेळ घालवणे, एक मोठी रक्कम हाती आल्यावर एखादा खर्च पूर्ण करण्याचा आनंद घेणे याला अधिक महत्त्व असते.\r\n\r.CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.उदा. एका सोसायटीतील दहा महिलांचा गट आहे. तर प्रत्येक सदस्याकडून प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला एक हजार रूपये गोळा केले जातात. जमा झालेले हे १० हजार रूपये चिठ्ठ्या टाकून ज्या सदस्याचे चिठ्ठीत नाव येईल त्याला दिले जातात. भिशीची रक्कम गटातील महिलांच्या इच्छेनुसार ठरवली जाते. भिशीतील रकमेवर कोणतेही व्याज मिळत नाही, कारण ती कुठेही गुंतवली जात नाही. तिचा कालावधी सर्वसाधारणपणे एका वर्षाचाच असतो. म्युच्युअल फंडाचा पर्याय भिशीमधे जमा झालेली सर्व रक्कम (LUMPSUM) दर महिन्याला म्युच्युअल फंडात गुंतवली तर अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर आहे. म्युच्युअल फंड हे भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’द्वारे नियंत्रित असतात, त्यामुळे (जोखीम कमी होते) आणि दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळू शकतो. म्युच्युअल फंडात चक्रवाढ व्याजाचा खूप फायदा होतो. म्युच्युअल फंडात सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे (एसआयपी) सुरुवात करता येते. यामुळे शिस्तबद्ध बचत करता येते. .आता म्युच्युअल फंडात दररोज अगदी दहा रुपये भरण्याचीही सुविधा उपलब्ध झाली आहे. दरमहा एक ठराविक रक्कम भरण्याचा मासिक ‘एसआयपी’चा मार्ग प्रचलित आहेच. ज्या प्रमाणे भिशीमध्ये दर महिन्याला ठराविक पैसे दिले जातात, तसेच मासिक ‘एसआयपी’मध्ये एक ठराविक रक्कम गुंतवता येते. ती रक्कम कालांतराने वृद्धिंगत होते. उदा. तुम्ही दर महिन्याला एक हजार रुपये गुंतवत असाल, तर ती रक्कम ठरलेल्या तारखेला स्वयंचलितपणे गुंतवली जाते आणि त्यावर चांगला परतावा मिळतो. त्यामुळे संपत्तीनिर्मिती होते. ‘एसआयपी’मुळे नियमित गुंतवणुकीची सवय लागते, बाजारातील चढ-उतारांमुळे सरासरी किंमत संतुलित राहते.‘स्टेप-अप एसआयपी’चा पर्याय ‘स्टेप-अप एसआयपी’मध्ये दरवर्षी गुंतवणुकीची रक्कम वाढवता येते. उदा. पहिल्या वर्षी दरमहा दोन हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी २५०० रुपये, तिसऱ्या वर्षी ३००० रुपये अशा प्रकारे वाढ करता येते..फायदा : उत्पन्न वाढल्यावर त्यानुसार गुंतवणूक वाढवता येते, ज्यामुळे दीर्घकाळात मोठा निधी तयार होतो. गोल्ड ‘एसआयपी’ भिशीप्रमाणेच, गोल्ड ‘एसआयपी’ म्हणजे सोन्याच्या ‘एसआयपी’मध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात सोन्यात गुंतवणूक केली जाते; पण ती डिजिटल आणि सुरक्षित स्वरूपात असते. गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड, डिजिटल गोल्ड यात गुंतवणूक केली जाते.फायदा : थोड्या थोड्या प्रमाणात सोन्यात गुंतवणूक करून भविष्यातील सोन्याच्या वाढत्या भावाचा फायदा घेता येतो आणि मोठ्या रकमेची गरज भासत नाही. सारांश काय? थोडक्यात, म्युच्युअल फंड हे तुमच्या पैशाची वाढ करण्यासाठी आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भिशीपेक्षा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.त्यामुळे महिलांनी नववर्षापासून नवा विचार करून, भिशीऐवजी ‘एसआयपी’ सुरू करावी. अर्थात, त्यासाठी आर्थिक सल्लागाराची जरूर मदत घ्यावी. (लेखिका नाशिकस्थित गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८२२७८२६१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.