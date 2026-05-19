‘ती’ चे क्षितिज : जर हरकत नसेल तर...

अॅड. अभिधा निफाडेकाही वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांच्याबद्दलचा एक किस्सा खूप चर्चेत आला होता. दोघं एका हॉटेलमध्ये जेवायला गेले असताना त्या हॉटेलचा मालक मिशेल यांचा जुना मित्र निघाला. त्यावर बराक ओबामा मिस्कीलपणे मिशेलला म्हणाले, ''मिशेल, बघ, तू याच्याशी लग्न केलं असतंस, तर आज या हॉटेलची मालकीण असतीस.'' मिशेल यांनी त्यावर शांतपणे उत्तर दिलं, ''नाही. मी त्याच्याशी लग्न केलं असतं, तर तो अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाला असता.''.हा संवाद खरा की नाही, यावर चर्चा होऊ शकते. पण तो लोकांच्या लक्षात का राहिला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण मिशेल यांच्या त्या उत्तरात केवळ विनोद नव्हता; तर स्वतःच्या प्रभावाची निर्विवाद जाणीव होती, स्वतःचं महत्त्व मवाळ करून मांडलेलं नव्हतं, किंवा नम्रतेच्या आड स्वतःच्या कर्तृत्वाला लपवण्याची धडपडदेखील नव्हती. मिशेल स्वतःची किंमत जाणून होत्या, आणि ती व्यक्त करताना त्या क्षणभरही कचरल्या नाहीत..कदाचित म्हणूनच ते उत्तर आपल्याला इतकं वेगळं वाटतं. कारण आपल्या समाजात अनेक स्त्रियांना केवळ कसं वागायचं हेच नाही, तर स्वतःला कसं व्यक्त करायचं हेही शिकवलं जातं. बोलताना किती वेळ बोलायचं, आवाज किती मोठा ठेवायचा, स्वतःची गरज किती मवाळ करून मांडायची, याचीही शिस्त लहानपणापासूनच नकळतपणे लावली जाते. त्यामुळे कोणताही विचार मांडताना आपली बहुतांशी सुरुवात 'एक विचारू का?' 'जर काही हरकत नसेल तर...' 'तुम्ही कामात असाल पण...' 'नाही म्हटलंत तरी चालेल...' 'मी फक्त विचारत होते...' या वाक्यांनी होते. या वाक्यांत वरकरणी वावगं असं काही वाटत नाही, किंबहुना ही वाक्यं नम्रपणा वाटतात. पण स्वतःचं महत्त्व आधीच कमी करून मांडण्याची ती एक सवय बनलेली दिसते. ही फक्त बोलण्याची लकब नसते. नकळतपणे ती स्वतःकडे पाहण्याची दृष्टी बनते..अगदी बालपणापासूनच आपलं मत मांडणाऱ्या मुलाला 'आत्मविश्वासू' म्हटलं जातं, तर तसंच बोलणाऱ्या मुलीला 'आक्रमक किंवा आगाऊ' ठरवलं जातं. त्यामुळे मुलींसाठी 'जरा नीट बोल', 'जास्त बोलू नको', 'उलट उत्तर देऊ नको', 'हट्ट करू नको', 'तडजोड कर' अशी वाक्यं सर्रास ऐकू येतात. या सगळ्या सूचनांत एक समान धागा असतो तो म्हणजे स्वतःची गरज, मग ती मानसिक असो वा शारीरिक, दुय्यम ठेवणे. त्यामुळे 'मला हे हवं आहे' असं थेट बोलण्याआधी अनेक स्त्रिया त्याभोवती सौम्यतेची कुंपणं उभारतात. यातून मग मुली फक्त नम्रपणे बोलायलाच शिकत नाही; तर कमी गरजांत स्वतःचे भागवायला शिकतात. कुटुंबात आपसूकच मग तिच्या मताचं महत्त्व आकसत जायला लागतं..याबाबत फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ पियरे बॉरदियू यांनी 'सिम्बॉलिक पॉवर' म्हणजे 'प्रतीकात्मक सत्ता' ही संकल्पना मांडली आहे. या संकल्पनेनुसार भाषेच्या वापरातही सत्ता दडलेली असते. आपण कोणत्या स्वरात बोलतो, किती खात्रीने बोलतो, आपली गरज थेट मांडतो की संकोचाने मांडतो, या सगळ्यातून आपल्या सामाजिक स्थानाची पुनर्रचना होत असते. स्त्रियांच्या भाषेत दिसणारी सततची मृदुता ही म्हणून केवळ सभ्यतेचा भाग नसते; तर बालपणापासून समाजाने रुजवलेल्या सवयींचाही भाग असते. याचाच परिणाम म्हणजे अनेक स्त्रिया आपल्या कर्तृत्वालाही अपवाद किंवा योगायोग समजतात. यशाबद्दल बोलतानाही मग त्या 'असं काही नाही', 'थोडंफार जमतं', 'मी काय केलंय?' असं संकोचाने म्हणतात. ही वाक्यं वरकरणी विनम्र वाटतात पण ती अनेकदा सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह राहण्यासाठी घेतलेली भाषिक माघार असते. त्यामुळे मिशेल ओबामा यांच्या त्या कथित उत्तराकडे पुन्हा पाहावंसं वाटतं. कारण त्या एका वाक्यात त्यांनी स्वतःची भूमिका केवळ कोणाच्या 'सोबत' उभ्या असलेल्या व्यक्तीपुरती मर्यादित ठेवली नाही; तर स्वतःही परिणाम घडवणारी व्यक्ती म्हणून मांडली. आपल्या समाजात स्त्रियांच्या योगदानाकडे अनेकदा 'पाठिंबा', 'समजूतदारपणा' किंवा 'त्याग' या चौकटीत पाहिलं जातं; पण प्रभाव, नेतृत्व किंवा बदल घडवण्याची क्षमता म्हणून क्वचितच त्याचा विचार होतो. त्यामुळे स्वतःच्या सामर्थ्याची अशी निर्विवाद जाणीव असणारी आणि ती निसंकोचपणे व्यक्त करणारी स्त्री अजूनही अनेकांना वेगळी वाटते. परंतु आता मात्र अनेक स्त्रिया हळूहळू आपली भाषा बदलताना दिसतात. 'जर हरकत नसेल तर...' या संकोचातून बाहेर येत त्या अधिक स्पष्टपणे 'मला हे हवं आहे', 'माझं वेगळं मत आहे', 'मला विश्रांती हवी आहे' असं म्हणू लागल्या आहेत. स्वतःला असे संकोचाशिवाय व्यक्त करणं ही केवळ भाषेची बदललेली शैली नसते; ती स्वतःला दिलेल्या महत्त्वाची नव्याने झालेली जाणीव असते. आणि कदाचित समाज बदलण्याची सुरुवातही!