व्यक्तिनामा : सर्जनशील अन् संवेदनशील

महेंद्र सुकेज्येष्ठ निर्माते, दिग्दर्शक, कवी आणि लेखक अरुण काकतकर यांच्या निधनाने मराठी दूरदर्शनच्या सुवर्णकाळातील समृद्ध, सर्जनशील आणि संवेदनशील अध्यायाचे एक पर्व थांबले आहे. त्यांच्या जाण्याने सांस्कृतिक अभिरुची घडवणारा एक महत्त्वाचा शिलेदार हरपला आहे. कला माध्यमात झपाटलेपणाने काम करणारी काकतकरांसारखी माणसं त्यांच्या कार्यकाळातले महत्त्वाचे साक्षीदार असतात. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी पाहिलेल्या घटना-घडामोडींचे विश्वसनीय स्रोत असतात. त्यांचे जगणे हा महत्त्वाचा लेखाजोखा असतो. आज 'डेटा'च्या मागे सर्व जग धावत असताना, कला माध्यमातील माहितीचा खजिना तोंडपाठ असलेले काकतकर यांचे जाणे कलाप्रेमी समाजमनाला रितेपणाची जाणीव करून देणारे आहे. .काकतकरांनी ७०-८०च्या दशकात निर्मिलेल्या, दिग्दर्शित केलेल्या कलाकृतींमध्ये आज प्रसिद्ध आणि प्रतिष्ठित असलेल्या अनेक कलावंतांना पहिली संधी दिली. त्या संधीचे सोनं करून मोठे झालेल्या कलावंतांनाही काकतकरांविषयी प्रचंड आदर आहे, जाणीव आहे. हेच काकतकरांच्या आयुष्याचं खरं संचित ठरलं आणि त्याची जपणूक त्यांनी आयुष्यभर केली आहे.सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकांत दूरदर्शन हे समाजजीवनाचे सांस्कृतिक केंद्र होते. त्या काळात काकतकरांनी आपल्या निर्मिती आणि दिग्दर्शनातून प्रेक्षकांच्या मनावर अमिट ठसा उमटवला. 'प्रतिभा आणि प्रतिमा', 'सुंदर माझं घर', 'शब्दांच्या पलीकडले', 'गजरा', 'साप्ताहिकी', 'किलबिल' यांसारखे कार्यक्रम केवळ मनोरंजन नव्हते; ते संस्कार घडविणारे कार्यक्रम होते. त्यात सौंदर्यदृष्टी होती. विषयांची निवड, सादरीकरणातील संयम आणि कलात्मक शिस्त याचे त्यांनी विलक्षण संतुलन साधले होते..काकतकरांची खरी ओळख म्हणजे नवोदितांना दिलेली संधी. अनेक कलाकारांना पहिल्यांदा संधी देऊन, काकतकरांच्या पारखी परिसस्पर्शाने त्यांच्या अभिनयकौशल्याचे सोने झाले आहे. अनेक गायक-गायिकांना, सूत्रसंचालकांना त्यांनी दूरदर्शनच्या माध्यमातून पहिल्यांदा छोट्या पडद्यावर आणले आहे. त्यांच्या दृष्टीने कला ही केवळ सादरीकरण नव्हती, तर ती परंपरेचा वारसा होती, जी पुढील पिढीकडे पोहोचवणे हेच त्यांचे ध्येय होते. या ध्येयाची पायाभरणी त्यांनी प्रामाणिकपणे अंगीकारली. त्यांचे मुंबईतील घर अनेक कलाकारांसाठी हक्काचे ठिकाण होते. नव्या स्वप्नांसह शहरात येणाऱ्या कलाकारांना त्यांनी केवळ आश्रयच दिला नाही, तर आत्मविश्वासही दिला. साहित्यलेखनातही त्यांचा ठसा उमटविला होता. 'व्यक्तकं', 'रंगांना फुटले पंख' 'नक्षत्रांचे दिवस', 'आशयसूत्रे ओविले शब्द' या पुस्तकांतून त्यांचे शब्दांवरील प्रेम आणि निरीक्षणशक्ती प्रत्ययास येते. त्यांचे शब्दप्रेम वरवरचे नव्हते; ते अभ्यास, व्यासंग आणि जीवनानुभवातून आले होते. सूक्ष्म निरीक्षण, प्रवाही शैली आणि नवे शब्दसामर्थ्य ही त्यांच्या लेखनाची वैशिष्ट्ये होती. म्हणूनच त्यांच्या लेखनातून वाचकांना नवे अनुभव, नवी शब्दसंपदा आणि वेगळी दृष्टी मिळाली आहे..कलाक्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी त्यांचा जवळचा सहवास होता. काकतकर म्हणजे एक चालत्या-बोलत्या सांस्कृतिक केंद्राचे संदर्भग्रंथ होते. पु. ल. देशपांडे, सुधीर फडके (बाबूजी), जितेंद्र अभिषेकी यांसारख्या दिग्गजांच्या रंगलेल्या मैफली हे त्या काळातील सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक होते. आशा भोसले आणि लता मंगेशकर यांना दूरदर्शनवर लाईव्ह आणण्याचे श्रेयही त्यांच्याकडे जाते. संगीत, साहित्य, नाटक या साऱ्यांचा संगम त्यांच्या कार्यातून दिसतो. त्यांनी घरात दुर्मीळ ध्वनिचित्रफिती जपून ठेवल्या होत्या. दूरदर्शनसारख्या कलामाध्यमात काम करणाऱ्या काकतकरांचा अनेक दिग्गजांशी संपर्क आला. त्यांचा सहवास लाभला. अनेकांना त्यांनी घडवले. अनेकांशी त्यांचे जीवापाड मैत्र होते. दूरदर्शनमध्ये सुमारे पंधरा वर्षे काम केल्यानंतर त्यांनी 'बालचित्रवाणी'मध्ये मुलांसाठी काम केले. काकतकरांसारख्या प्रभावी कलादृष्टी असणाऱ्या निर्माते-दिग्दर्शकाला आपल्या कार्यकाळाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर मुलांसाठी काम करावेसे वाटणे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुलांचे मनोरंजन करताना त्यांना मूल्यशिक्षण, जिज्ञासा आणि सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांच्या दृष्टीने बालमन हे केवळ प्रेक्षक नव्हते, तर भविष्यातील सजग नागरिक होते. त्यासाठी त्यांच्या भावविश्वाला आकार देण्यासाठी काकतकरांनी दहा वर्षे या महत्त्वाच्या कामासाठी खर्ची घातली, यातून त्यांची दूरदृष्टी अधोरेखित झाली आहे..मितभाषी, संयमी आणि शिस्तप्रिय अशी काकतकर यांची ओळख होती. प्रसिद्धीपासून दूर राहून त्यांनी आपल्या कलासाधक कार्याला प्राधान्य दिले. वेळेचे काटेकोर पालन, कामातील प्रामाणिकपणा आणि माणसांशी जपलेली नाती ही त्यांच्या आयुष्याच्या प्रवासात जपून ठेवलेली शिल्लक ठरली आहे. आजच्या वेगवान आणि डिजिटल युगात, काकतकरांसारख्या निर्मात्यांची उणीव अधिक तीव्रतेने जाणवते. त्यांनी माध्यमाला केवळ लोकप्रियतेचा नव्हे, तर मूल्यांचा आणि संवेदनशीलतेचा चेहरा दिला.