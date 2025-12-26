वाहतूक समस्येला ‘लोकवैज्ञानिक’ पर्याय

वैज्ञानिक विचारपद्धती लोकांच्या मनात रुजावी, यासाठी काम करणाऱ्या ‘लोकविज्ञान संघटने’चा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘लोकविज्ञान दिनदर्शिका’. यंदा या दिनदर्शिकेचे सदतीसावे वर्ष आहे. शहरांच्या बकालीकरणाच्या समस्येवर उत्तर शोधणाऱ्या तज्ज्ञांची ओळख हे यंदाच्या दिनदर्शिकेचे वैशिष्ट्य. शिवाय त्याबरोबर एक सहपुस्तिकाही काढण्यात आली असून त्यात बकालीकरणावर लोकवैज्ञानिक उपाय सांगणाऱ्या तज्ज्ञांच्या लेखांचे संकलन आहे. त्या पुस्तिकेतील हा एक संपादित लेख..भारतातील शहरी वाहतूक म्हणजे वाहनांच्या गर्दीने तुंबलेले रस्ते, थोडे अंतरही कापायला लागणारा प्रचंड विलंब, धूर, वाहनांचे व हॉर्नचे कर्कश्श आवाज, छोटे-मोठे अपघात, भांडणे-मारामाऱ्या असे समीकरण झाले आहे. मुळात शहरांची ही अवस्था कशामुळे झाली हे समजून घेतले पाहिजे.भारतात विविध आकाराची असलेली सुमारे आठ हजार शहरे आहेत. ती सर्व एकाच गतीने वाढत नाहीत. मोठ्या शहरांतील लोकसंख्या वेगाने वाढून तेथील ‘घनता’ वाढत आहे, तर छोटी शहरे चक्क आक्रसत आहेत. नागरी वाहतुकीचा प्रश्न जीवघेणा होण्यात वाढणारी वाहनांची घनता हे सर्वात प्रमुख कारण आहे..मोठी शहरे अणखी मोठी होण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण, मोठ्या शहरांमध्ये छोट्या शहरांच्या तुलनेत रोजगाराच्या अधिक संधी तयार होतात. मोठ्या शहरांचा वाढण्याचा अनियंत्रित वेग आणि राजकीय, प्रशासकीय नेतृत्वाने शास्त्रीय पायावर नागरी नियोजन, विशेषतः नागरी वाहतुकीचे नियोजन न करणे या दोन विपरीत कारणांची युती झाल्याने शहरांचे बकालीकरण व वाहतूक समस्या वेगाने वाढत आहे. याचे मूळ कारण देशामधील रोजगाराच्या, उत्पन्नाच्या संधी विकेंद्रित पद्धतीने निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या नियोजनाचा अभाव..वाहतुकीच्या प्रश्नावर शाश्वत तोडगा एकूण नियोजनाची दिशा बदलण्यासाठीच्या राजकीय हस्तक्षेपातूनच येऊ शकतो. बाकी उपाययोजना दुय्यम सिद्ध होतील. लेखाची शब्दमर्यादा आणि विषय लक्षात घेऊन यासंदर्भात तूर्तास एवढेच. मग प्रश्न असा विचारावयास हवा की नागरी वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही बिगर राजकीय अंशतः अवकाश उपलब्ध आहे नाही का? तर तो आहे. त्यासाठी प्रश्न समजून घेतले की, त्यावरच्या उपायांची स्पष्टता यायला मदत होईल. अशा चार प्रश्नांची मांडणी व त्यावरील लोकवैज्ञानिक पर्याय सुचवले आहेत..१) शहरातील जवळपास प्रत्येक नागरिकाला आपल्या घरापासून निघून जवळजवळ दररोज नोकरी, धंदा, व्यवसाय, शाळा, कॉलेज, आरोग्यसेवा, बाजारहाट, करमणूक अशा अनेक कारणांसाठी इच्छितस्थळी जावे लागते. नागरी वाहतूक सेवेची मागणी घर आणि इच्छित स्थळ यामधील अंतरातून तयार होते.त्यामुळे ‘घर’ आणि ‘इच्छित स्थळ’ याच्यामधील अंतर कमीत कमी असायला हवे. नोकरी, धंद्याची ठिकाणे घराजवळच असली पाहिजेत हा आग्रह ‘स्वप्नील’ आणि अनाठायी सिद्ध होईल. तो सध्या तरी सोडून देऊ. पण शाळा, कॉलेजेस, आरोग्य सेवा, मार्केट अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांची विकेंद्रित उपलब्धता वाढवली तरी नागरी वाहतुकीवरील ताण कमी होईल..२) घर आणि इच्छित स्थळ यामधील अंतर वाढत जाण्यामध्ये शहरातील जमिनीचे भाव हे महत्त्वाचे कारण आङे. शहरी घरांच्या किमती निर्णायकपणे जमिनीच्या भावांवर ठरतात. प्रत्येक शहरात ॲक्टिव्हिटीजची विशिष्ट केंद्र असतात. असा केंद्रांपासून जवळ असणाऱ्या जमिनीचे भाव खूप असतात. या केंद्रांपासून जेवढे दूर जाऊ त्या प्रमाणात भाव कमी होतात. साहजिकच लाखो सामान्य नागरिक केंद्रांपासून दूर अशी त्यांच्या बजेटमध्ये बसणारी घरे घेतात.नागरी वाहतुकीवरील ताण वाढण्याचे हे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे. यावर उपाय म्हणजे केंद्र, राज्य सरकारांनी, त्यांच्या विविध घरबांधणी महामंडळामार्फत, घरबांधणी क्षेत्रातील आपला सहभाग (सोशल हाऊसिंग) वाढवला पाहिजे. साठी- सत्तरीच्या दशकात, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना शासनाने माफक दरात जमिनी उपलब्ध करून दिल्या होत्या, त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे..३) नागरी वाहतुकीवर ताण येण्याचे तिसरे कारण आहे सार्वजनिक मालकीच्या नागरी वाहतुकीचे हेतूतः चुकवलेले प्राधान्यक्रम. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके, देशातील अनेक शहरांत सार्वजनिक मालकीचे नागरी वाहतूक उपक्रम कार्यरत होते. फार आदर्श पद्धतीने नव्हे पण ते सेवा पुरवत होते.या उपक्रमांचा कारभार सुधारण्यासाठी प्रयत्न न करता, ते अकार्यक्षम आहेत आणि त्यांच्या अकार्यक्षमतेची मुळे सार्वजनिक मालकीत आहेत असे नॅरेटिव्ह सेट करून, सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या गोंडस नावाखाली, ती सेवा खासगी क्षेत्राकडे सोपवली जात आहे..सार्वजनिक वाहतुकीची साधने कमी झाल्यामुळे, कोट्यावधी नागरिकांना स्वतःचे वाहन ठेवणे भाग पडते. श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांनी मोटारी आणि गरीब निन्म मध्यमवर्गीयांनी स्कूटर ठेवणे रूढ झाले आहे. या कोट्यवधी खासगी वाहनांमुळे आणि रस्त्यांची लांबी- रुंदी तेवढीच राहिल्याने, सर्व शहरांत जीव गुदमरवणारी वाहतूककोंडी, प्रदूषण, पार्किंगचे प्रश्न, छोटे-मोठे अपघात वाढले आहेत.दुसरा मुद्दा, कॉर्पोरेट भांडवलाच्या दडपणाखाली गेल्या काही वर्षात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचे लाखो कोटी रुपयांचे भांडवलसधन प्रकल्प राबवले जाताहेत. कारण भांडवलशाहीला भांडवल रिचवण्याची नितांत गरज आहे. देशात सध्या किमान ७० मोठ्या शहरांत मेट्रोप्रकल्प राबवले जात आहेत..केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार जिथे निदान गर्दीच्या वेळी मेट्रोमधून तासाला २५हजार प्रवासी असतात तिथे ‘मेट्रो’ किफायतशीर होते. भारतातील फक्त आठ टक्के मेट्रो मार्ग असे आहेत. त्यामुळे सर्व मेट्रो मार्ग तोट्यात आहेत. त्याऐवजी नागरी बस वाहतूक उपक्रम सुदृढ करणे, त्यांच्यासाठी किमान गर्दीच्या वेळेस रस्त्यावरील काही मार्गिका राखून ठेवणे, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातून आवश्यक ती मदत करणे असे उपाय हवेत.खासगी मोटारीपेक्षा बस वाहतुकीमुळे १२ ते २० पट प्रवासी प्रवास करतात. मोटारीपेक्षा बससाठी लागणारी गुंतवणूक जास्त असली तरी दर हजारी प्रवासी- किमी प्रवासासाठी लागणारा खर्च, होणारे प्रदूषण, होणारी गर्दी आणि अपघातामुळे होणारी हानी यांची तुलना केल्यास मोटारीपेक्षा बसगाड्या कितीतरी किफायतशीर असतात..नीट नियोजन करूनही एखाद्या कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाला वित्तीय तोटा झाला तर ते जणून काही महापाप आहे, असे दुसरे नॅरेटिव्ह सेट केले गेले आहे. खरे तर या उपक्रमातून मिळणारा सामाजिक आणि पर्यावरणीय परतावा खूप मोठा असल्याने त्यांना सार्वजनिक स्रोतांतून सबसिडी देणे समर्थनीय ठरते. याबाबत राजकीय-आर्थिक लोकशिक्षण हवे..४) या उपाययोजना करताना समांतर पद्धतीने, अनेक शहरांत पायी चालण्यासाठी फुटपाथ किंवा मार्गिका, सायकल आणि दुचाकी यांच्यासाठी छोटे रस्ते, गल्ल्या राखीव ठेवता येतील. या रस्त्यांवरून कोणत्याही प्रकारच्या चारचाकी वाहनाला परवानगी दिली जाऊ नये. त्यामुळे अपघात होण्याचे व त्यात गंभीर दुखापत होण्याचे प्रमाण कमी होईल. नागरिकांचा वेळ वाचेल. आधी सुचवल्याप्रमाणे घर आणि इच्छितस्थळ यांतील अंतर कमी झाल्यास पायी चालणे, सायकल यांचा वापर लोकांकडून आपोआप वाढेल..नागरी वाहतूक शरीरातील रक्तवाहिन्यांसारखी असते. ती प्रवाही नसेल तर शहरे आजारी पडतात. त्याचा त्रास लोकांना होतो. हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे, विशेषतः लहान मुलांना होणारे आजार, त्यातून वाया जाणारे मानवी तास, त्यावर औषधोपचारासाठी होणारा खर्च, घर आणि ‘इच्छित स्थळा’पर्यंत जाण्यायेण्यात खर्च होणारे कोट्यवधी अनुत्पादक मानवी तास याचे रुपयातील मूल्य लाखो कोटी रुपयांचे असेल. म्हणून मानवी वाहतूक (आणि खरे तर इतर नागरी सेवादेखील) हा सरकारचा नाही, तर आपल्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे हे सत्य नागरिकांनी त्यांच्या मनावर ठसवण्याची गरज आहे..हे ठसल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि नागरी मंत्रालयाच्या निर्णयप्रक्रियेत जनसहभाग वाढू शकतो. त्या प्रमाणात अशा निर्णयप्रक्रियेवरील असंवेदनशील नोकरशहांची आणि भ्रष्ट राजकारण्यांची पकड ढिली करता येईल.सर्वच पातळ्यांवरील शासन यंत्रणेवर जनतेचा दबाव वाढवता येईल. सुदैवाने अजूनही लोकशाही प्रक्रिया जिवंत आहे. त्यात जनकेंद्री हस्तक्षेप करण्यासाठी लागणारा अवकाश अजून तरी उपलब्ध आहे. शहरांच्या बकालीकरणावर संरचनात्मक राजकीय तोडगा निघेल तेव्हा निघेल पण मधल्या संक्रमण काळात, त्यातून तयार झालेल्या प्रश्नांची धार नक्कीच बोथट करता येईल.दिनदर्शिका व सहपुस्तिकेसाठी संपर्कः अविनाश हावळ, सचिव, लोकविज्ञान संघटना, १२४९-५० डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११००४. फोनः ९८२२२६८०५८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.