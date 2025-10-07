संपादकीय

चाकण मार्गावरील कोंडीवर एकात्मिक मार्ग हाच पर्याय

चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडी व अपघातांमुळे नागरिक संतप्त आहेत. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पीएमआरडीएवर मोर्चा काढण्यासह मल्टिमोडल हब व ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी’ प्रस्ताव मांडला आहे.
Amo Kolhe

Amo Kolhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अमोल कोल्हे

चाकणची वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यामुळे तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सातत्याने होणारे अपघात यांमुळे या परिसरातील जनतेची सहनशक्ती संपली असून, कृती समितीने ९ ऑक्टोबरला पीएमआरडीए कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेऊन आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्यानिमित्ताने या समस्या आणि त्यावरील उपाय याचा वेध...

Loading content, please wait...
Amol Kolhe
Trasport
Traffic
Pune Nashik Highway
Infrastructure
chakan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com