चाकण मार्गावरील कोंडीवर एकात्मिक मार्ग हाच पर्याय

डॉ. अमोल कोल्हेचाकणची वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यामुळे तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर सातत्याने होणारे अपघात यांमुळे या परिसरातील जनतेची सहनशक्ती संपली असून, कृती समितीने ९ ऑक्टोबरला पीएमआरडीए कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेऊन आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्यानिमित्ताने या समस्या आणि त्यावरील उपाय याचा वेध... .लोकसभा निवडणुकीचे २०१९मध्ये पडघम वाजले, तेव्हा चाकणसह महामार्गावरील वाहतूक कोंडी हा ऐरणीवरचा मुद्दा होता. निवडणूक झाल्यानंतर मी नाशिक फाटा ते चांडोली (राजगुरुनगर), तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि पुणे-शिरूर रस्त्यांच्या वाहतूक कोंडीबाबत अभ्यास करून महामार्गांच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठी प्राधान्याने मोहीम सुरू केली. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन महामार्गाच्या कामांना गती देण्याची मागणी केली. परंतु, नाशिक फाटा ते चांडोली या रस्त्याचे काम पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील भूसंपादनामुळे रखडल्याचे लक्षात येताच इंद्रायणी नदी (मोशी) ते चांडोली हा ग्रामीण टप्पा वेगळा करून रुंदीकरण व्हावे, या मागणीनुसार गडकरी यांनी सहा पदरीकरणाच्या कामास मंजुरी दिली. अहवाल आयुक्तांना सादर, ४२०० हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना बसला होता फटका.मोशी ते चांडोली या १७.७७ किलोमीटर लांबीत सात भुयारी मार्ग, दोन उड्डाणपूल, दोन एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर आणि चाकण येथे २.२५० किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल आदींचा समावेश होता. या कामाची निविदा प्रक्रिया पार पडली आणि मे. मधुकॉन इन्फ्रा लि. या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली. परंतु, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. या कंपनीने त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे या कामाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करुन उन्नत मार्गाची संकल्पना मांडून पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागली. डिसेंबर २०२३ मध्ये नाशिक फाटा ते चांडोली, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि पुणे-शिरुर महामार्गांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली..तत्पूर्वी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी माझे प्रयत्न सुरूच होते. या रस्त्यांसाठी बैठका घेतल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असलेल्या ‘आरओडब्ल्यू’मध्ये रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. त्याची दखल घेत गडकरी यांनी या रस्त्यासाठी १०१५ कोटींची निधी मंजूर केला. परंतु, एका तथाकथित झारीतील शुक्राचार्याची कुवत लक्षात न घेता गडकरी यांनी १०१५ कोटी रुपयांचे काम रद्द करुन उन्नत रस्त्याचा प्रस्ताव दिला. .वाहतूक कोंडीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने मी विरोध न करता त्याची सल्लागार नियुक्ती, डीपीआर व निविदा प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर, पुणे-शिरूर हे दोन्हीही राष्ट्रीय महामार्ग राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे (एमएसआयडीसी) हस्तांतरित करण्यात आले. अखेरीस या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. त्याला मुदतवाढ दिली गेली. पण, आता तरी लवकर ही कामे सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा आहे..अधिकाऱ्यांची चौकशी करापायाभूत सुविधांचा विचार न करता पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी १०-१०, १२-१२ फुटांच्या रस्त्यालगत ३०० ते ५०० फ्लॅटच्या स्कीमना मंजुरी देऊन मलिदा लाटण्याचे काम केले. त्यामुळे स्थापनेपासून ते आजपर्यंतच्या पीएमआरडीएच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी सरकारने करावी, अशी माझी मागणी आहे..‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी’कडे दुर्लक्षवाहतूक कोंडीवर मी ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी’ची संकल्पना पीएमआरडीएकडे मांडली. पण, आतापर्यंत तीन ते चार आयुक्त होऊन गेले. पण, त्यावर विचारही होताना दिसत नाही. चाकण चौकाला बायपास करण्यासाठी कडाची वाडी, मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडी, खराबवाडी या रस्त्यांना जोडून त्यांचे रुंदीकरण करावे, या मागणीची दखल घ्यायला पीएमआरडीएला अडीच-तीन वर्षे लागावी, ही दुर्दैवी बाब आहे..राज्य सरकारही जबाबदारचाकणची वाहतूक कोंडी केवळ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाने सुटणार नाही; तर आजूबाजूच्या रस्त्यांची जोडणी आणि रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने मी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाला पूर्व बाजूने मोई फाटा, निघोजे, भांबोली कोरेगाव फाटा, कोरेगाव फाटा ते किवळे, कडूस, चास ते पापळवाडी आणि पापळवाडी ते कुरवंडी या मार्गासाठी ६९५० लक्ष रकमेचा; तर पश्चिम बाजूने आळंदी ते शेल पिंपळगाव रस्ता, शेल पिंपळगाव ते दावडी धामणटेक, गोसाशी, वाकळवाडी, वाफगाव, जऊळके ते आंबेगाव तालुका हद्द हा ६,९६७ रकमेचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला होता. या प्रस्तावाचा चार वर्षांपासून पाठपुरावा करुनही राज्य सरकार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिलेली नाही..केंद्रीय मंत्रालयाचाही हातभारराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचाही ही समस्या जटिल होण्यात मोठा हातभार आहे. प्रकल्पांना मंजुरी द्यायची, त्याचे भूमिपूजन करायचे. मग, तो प्रकल्प रद्द करुन त्यात बदल करायचे. या कार्यपद्धतीमुळे चाकणची वाहतूक कोंडी आणि होणारे अपघात ही समस्या गंभीर झाली आहे..समस्येची काही मूळ कारणेराज्य व केंद्र सरकार, एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम, पिंपरी चिंचवड महापालिका या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे जबाबदार१) चाकण एमआयडीसी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाआधी विविध रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग, जलनिस्सारण व्यवस्था आदींचा विचार झाला नाही.२) कंपन्यांना शेकडो एकराचे भूखंड विकणे, विकसन शुल्क घेणे याकडेच लक्ष.३) परिसरातील नैसर्गिक ओढे-नाले बुजवून कंपन्यांच्या प्रकल्पांची उभारणी४) पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी एमआयडीसीने स्वतंत्र वाहिनी न टाकणे.एकत्रित पर्यायांचा विचार हवाया सर्वांचा विचार करुनच मी ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी’ आणि ‘मल्टिमोडल हब’ आणि रस्त्यांचे जाळे विकसित करणे, पुणे - नाशिक रेल्वे, मेट्रो आदींचा एकत्रित पर्याय सुचविला आहे. सह्याद्रीच्या रांगातून पूर्व-पश्चिम भागाला जोडण्यासाठी गोव्यापासून दर २५ ते ३० किलोमीटरवर घाट आहेत. मात्र, बोरघाट (खंडाळा) आणि माळशेज या दोन घाटांदरम्यानचे अंतर जवळपास ६५ किलोमीटर आहे. त्याचा संपूर्ण ताण तळेगाव - चाकण - शिक्रापूर रस्त्यावर येतो. तो कमी करण्यासाठी उरण, पनवेल, वाडा, शिरूर हा रस्ता विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता..हा रस्ता झाल्यास मराठवाड्याकडून येणारी अथवा जाणारी वाहतूक या रस्त्यावरुन होऊन तळेगाव - चाकण - शिक्रापूर रस्त्यावरचा ताण कमी होईल. पुणे- नाशिक रस्त्याला पूर्व-पश्चिम पर्यायी रस्ते केल्यास या मुंबई किंवा सोलापूरकडे जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग निर्माण होईल. नाशिक फाटा ते चाकण आणि निगडी ते चाकण या मार्गावर मेट्रो उभारणे. या दोन्ही मागण्या यापूर्वी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मांडल्या होत्या. नाशिक फाटा ते चांडोली रस्त्यावर एलिव्हेटेड मार्ग बांधताना मेट्रोसाठीही तरतूद करण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. त्यानुसार आता या एलिव्हेटेड मार्गावर मेट्रोसाठी तरतूद करण्यात आली आहे..सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पआणखी एक महत्त्वाची गरज म्हणजे पुणे - नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प ही भविष्यातील वाहतुकीच्या अनेक समस्यांवरील उत्तर म्हणता येईल. या रेल्वे मार्गावरुन प्रवासी वाहतुकीबरोबरच चाकण आणि रांजणगाव एमआयडीसीतील कंपन्यांची मालवाहतूकही होऊ शकते. पण, खोडदच्या जीएमआरटी प्रकल्पाला अडथळा होतो या कारणास्तव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असलेला हा प्रकल्प कसलाही सारासार विचार न करता रेल्वे मंत्रालयाने रद्द केला. मुळात पाच वर्षांहून अधिक काळापासून या प्रकल्पाचा डीपीआर बनण्यापासून रेल्वे मार्गाचे आरेखन आदी कामे त्यानंतर विविध मंजुऱ्या, निती आयोग, रेल्वे बोर्डासह सर्वांच्या मंजुऱ्या होईपर्यंत जीएमआरटीला जाग आली नाही आणि हा प्रकल्प केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीच्या स्तरावर आल्यावर अचानक जाग आली, यामागचे कारण काय हाही संशोधनाचा विषय आहे..महत्त्वाचे म्हणजे जगातील १९ रेडिओ टेलिस्कोपच्या परिसरातून रेल्वे वाहतूक होते आहे. (या सर्व प्रकल्पांची माहिती रेल्वे प्रशासन व केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना दिली आहे.) या प्रकल्पांना रेल्वेच्या वाहतुकीचा अडथळा होत नाही. फक्त जीएमआरटीलाच कसा होतो? जगभरातील या १९ रेडिओ टेलिस्कोप प्रकल्पालगतच्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून पुणे नाशिक रेल्वे पूर्वी निश्चित केलेल्या आरेखनानुसारच व्हावा, अशी माझी मागणी आहे. मालवाहतुकीसाठी सर्वात स्वस्त आणि चांगला पर्याय म्हणून मी जेएनपीटी-तळेगाव-चाकण-रांजणगाव-अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजी नगर या मालवाहतूक मागणी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे..'मल्टिमोडल हब''मल्टिमोडल हब' ही संकल्पना मांडताना कडाची वाडी (चाकण) येथील नियोजित रेल्वेस्थानकाच्या ठिकाणी मेट्रो, पीएमटी, एसटी, रिक्षा आदी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचे 'मल्टिमोडल हब' केल्यास वाहतुकीला पार्किंगमुळे होणारे अडथळे दूर होतील. कारण महामार्गावर अस्ताव्यस्त थांबणारी एसटी, पीएमटी, रिक्षा ही पण वाहतूक कोंडीचे कारण ठरत आहेत. 