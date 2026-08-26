संघर्षमय व्यवस्थेकडे जगाची वाटचाल

जगासमोर आज दोन मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे, शक्तीच्या संघर्षातून विनाशाकडे जाणारा मार्ग आणि दुसरा संवाद, संतुलन आणि नियमाधारित बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे जाणारा मार्ग. यातील कोणता मार्ग रुंदावत जातो यावर जगाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे विनाशाचे द्वार उघडण्याच्या अगदी समीप येऊन आपण पोहोचलो आहोत. डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर.आखातामधील अमेरिका-इराण संघर्षाचा अग्नी तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरी अद्याप शमलेला नाही; पण या संघर्षाने जुन्या बहुराष्ट्रवादी जागतिक व्यवस्थेच्या अस्ताचा आणि नव्या संघर्षमय जागतिक व्यवस्थेच्या जन्माचा संकेत दिला आहे. आज आपण जगाकडे नजर टाकली, तर एकाच वेळी अनेक संघर्षभूमी धगधगताना दिसत आहेत. अमेरिका- इराण संघर्ष मिटलेला नाही, चीन- तैवान वाद, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान वाद, चीन-जपान वादही मिटलेला नाही. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाने पाचव्या वर्षांत पदार्पण केले आहे. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, तेव्हा हे युद्ध काही दिवसांत संपेल असे वाटले होते; परंतु आजही ते सुरूच आहे. या युद्धाने युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम केले असून जागतिक पुरवठा साखळीलाही त्याची मोठ्या प्रमाणात झळ बसली आहे..बहुध्रुवीयतेकडे वाटचाल; पण...युक्रेन युद्धाची नोंद आधुनिक इतिहासातील सर्वाधिक काळ चाललेले युद्ध म्हणून होणार आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातही तणाव वाढताना दिसतो आहे. चीनचा दक्षिण चीन समुद्रातील सागरी सीमावाद, अनेक बेटांवरील दावे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्यातील सुरक्षा समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची होणे या सगळ्या घटना काळजीच्या आहेत. दक्षिण आशियात पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंधांमध्येही संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणजेच आज जगासमोर अनेक संघर्षक्षेत्रे तयार झाली आहेत. युरोप, पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक ही क्षेत्रे एकमेकांपासून पूर्णतः वेगळी नाहीत. एका संघर्षातील लष्करी संसाधनांची कमतरता दुसऱ्या संघर्षावर परिणाम करू शकते; एका देशावर लादलेले निर्बंध दुसऱ्या देशाच्या व्यापारावर परिणाम करू शकतात आणि एका प्रदेशातील ऊर्जासंकट संपूर्ण जगातील महागाई वाढवू शकते. हीच नव्या जागतिक व्यवस्थेची सर्वांत धोकादायक बाजू आहे..१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर शीतयुद्धाचा शेवट झाला आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण झाली. त्या काळात अमेरिका जगातील निर्विवाद महासत्ता होती. आर्थिक, लष्करी, तंत्रज्ञान आणि राजनैतिक अशा सर्वच क्षेत्रांत अमेरिकेचे वर्चस्व होते. परंतु गेल्या तीन दशकांत परिस्थिती बदलली आहे. चीनचा आर्थिक आणि लष्करी उदय, रशियाची पुनराग्रही महासत्तावादी भूमिका, ‘ब्रिक्स’, ‘एससीओ’ यांसारख्या संघटनांची वाढती भूमिका, भारताचा वाढता आर्थिक व सामरिक प्रभाव, युरोपियन युनियनची आर्थिक ताकद आणि ग्लोबल साउथमधील नव्या शक्तींचा उदय यामुळे जग आता बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. अनेक शक्तिकेंद्रे असणे जागतिक संतुलनासाठी उपयुक्त ठरू शकते. परंतु या शक्तिकेंद्रांमध्ये विश्वासाचा अभाव आणि परस्परस्पर्धा वाढते तेव्हा धोका निर्माण होतो. दुर्दैवाने, हेच आजचे वास्तव आहे..आजच्या परिस्थितीची तुलना अनेकदा नव्या शीतयुद्धाशी केली जाते. मात्र आजचे शीतयुद्ध अमेरिका-सोव्हिएत संघर्षापेक्षा वेगळे आहे. त्या काळात जग दोन गटांत विभागले गेले होते. आज मात्र प्रत्येक देश आपापल्या हितसंबंधांनुसार वेगवेगळ्या आघाड्यांवर सहकार्य करत आहे. ‘नाटो’चा सदस्य असणारा तुर्किये सौदी व पाकिस्तानसोबत ‘इस्लामिक नाटो’मध्ये सहभागी झाला आहे. यामुळे जगात कायमस्वरूपी मित्र किंवा कायमस्वरूपी शत्रू यापेक्षा कायमस्वरूपी राष्ट्रीय हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत..आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे युद्धे आता बंदुका आणि क्षेपणास्त्रे यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. आर्थिक निर्बंध, व्यापार शुल्क, तंत्रज्ञानावर निर्बंध, बँकिंग व्यवहारांवर नियंत्रण, ‘स्विफ्ट’सारख्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा वापर, सेमीकंडटर तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण, ऊर्जा निर्यातीवरील निर्बंध, ही सर्व नवी शस्त्रे बनली आहेत. अमेरिकेने टॅरिफचा, इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मूझचा, चीनने ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’चा शस्त्र म्हणून वापर सुरू केला आहे. यामुळे आर्थिक परस्परावलंबित्व हे कधीकाळी युद्ध रोखण्याचे साधन मानले जात होते, तेच आता दबावाचे साधन बनले आहे. महत्त्वाच्या औषधांपासून सेमीकंडटरपर्यंत आणि ऊर्जास्रोतांपासून दुर्मीळ खनिजांपर्यंत प्रत्येक वस्तू आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत पाहिली जात आहे..तंत्रज्ञामुळे युद्धाचे स्वरूप बदललेनव्या जागतिक व्यवस्थेतील सर्वांत मोठा बदल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घडत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, स्वायत्त शस्त्रप्रणाली, सायबर हल्ले, उपग्रह तंत्रज्ञान, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि स्पेस-आधारित युद्धक्षमता यामुळे भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप पूर्णतः बदलणार आहे. भविष्यातील युद्धामध्ये कदाचित सैनिकांपेक्षा अल्गोरिदम, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक महत्त्वाची ठरतील. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ यांच्यातील ‘म्युच्युअली अॅश्युअर्ड डिस्ट्रक्शन’ म्हणजेच ‘मॅड’ या संकल्पनेने अणुयुद्ध रोखले. परंतु आज अण्वस्त्रधारी देशांची संख्या अधिक आहे आणि त्यांच्यातील संबंध अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. ‘एनपीटी’ आणि ‘सीटीबीटी’चा प्रभाव राहिलेला नाही. राष्ट्रे अण्वस्त्रांच्या वापराच्या उघड धमक्या देताना दिसताहेत. त्यामुळे भविष्यातील सर्वांत मोठा धोका महासत्तांमधील युद्धापेक्षाही स्थानिक संघर्षाचे अणुयुद्धात रूपांतर होण्याचा आहे.साडेतीन दशकांपूर्वी सुरू झालेली जागतिकीकरणाची प्रक्रिया संपली नाही; मात्र त्याचे स्वरूप बदलत आहे. पूर्वी ‘कमीत कमी खर्चात उत्पादन’ हा जागतिक व्यापाराचा मूलमंत्र होता. आता ‘सुरक्षित पुरवठासाखळी’ अधिक महत्त्वाची झाली आहे. पूर्वी आर्थिक कार्यक्षमता महत्त्वाची होती; आता आर्थिक सुरक्षितता महत्त्वाची झाली आहे. यातून आता ‘फ्रेंड शॉर्टिंग, ‘निअर शॉर्टिंग आणि ‘डी-रिस्किंग’ यांसारख्या संकल्पना पुढे येत आहेत..राष्ट्रीय सुरक्षेची व्यापकताआखातातील संघर्षाने आणखी एक वास्तव समोर आणले, ते म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. या संघर्षादरम्यान ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मूझ’ हा जगातील तेल आणि वायू वाहतुकीतील महत्त्वाचा समुद्री मार्ग नाकेबंदीमुळे धोक्यात आला. संपूर्ण जग यात होरपळले. युद्धाचे परिणाम रणांगणापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले. यामुळे ऊर्जासुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी आली.वाढत चाललेली विश्वासतूट हे बदलत्या जगाचे आणि आकाराला येऊ घातलेल्या नव्या विश्वरचनेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. या अविश्वासामुळे संवाद कमी होत आहे आणि लष्करी तयारी वाढत आहे. युद्धे अनेकदा नियोजनामुळे नव्हे तर गैरसमज, चुकीचे आकलन आणि चुकीच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे सुरू झाली आहेत. हे लक्षात घेता जगाला आता नवीन शस्त्रास्त्रांपेक्षा नवीन संवादयंत्रणांची गरज आहे..विनाशाच्या उंबरठ्यावरवर्तमानातील जागतिक परिस्थिती पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यानच्या म्हणजे १९२०-१९४० या काळाची आठवण करून देणारी आहे. अशा वेळी जगाने बहुध्रुवीयतेला संघर्षाचे नव्हे तर संतुलनाचे साधन बनवले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थात्मक सुधारणांना गती दिली पाहिजे. महासत्तांमध्ये संवादाचे मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत. अण्वस्त्र नियंत्रणाच्या नव्या चौकटी निर्माण केल्या पाहिजेत. सायबर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम तयार केले पाहिजेत. व्यापार आणि आर्थिक निर्बंधांसाठीही पारदर्शक नियम आवश्यक आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रीय हितसंबंध आणि जागतिक हितसंबंध यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. याचे कारण आजच्या परस्परावलंबी जगात कोणत्याही एका देशाचा विजय हा संपूर्ण मानवतेचा विजय असेलच असे नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका देशाचा पराभव हा केवळ त्या देशापुरता मर्यादित राहणार नाही. एखादे छोटेसे युद्धही विश्वव्यापी व्यापक संघर्षाला जन्म देऊ शकते. तिसरे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर ते थांबविण्याची संधी कदाचित कोणाकडेही उरणार नाही.(लेखक परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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