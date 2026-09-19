देह-संदेह : बॉडी डबल ते डेटा डबल..

तुम्ही सकाळी फिरायला जात असाल तर हातात ‘स्मार्ट वॉच’ घालून फिरणारे वा धावणारे अनेक जण तुम्हाला दिसत असतील. कदाचित तुम्ही स्वत:ही असे घड्याळ घालून फिरत असाल. अशी काही डिजिटल घड्याळे आणि पट्ट्या लावून व्यायाम करणारी मंडळी तुम्ही जिममध्येही पाहिली असतील. दिवसभर बोटांमध्ये इवलीशी स्मार्ट अंगठी घालून वावरणारेही कदाचित तुम्ही पाहिले असतील. पाव लिटर, अर्धा लिटर, एक लिटर अशा खुणा असलेल्या बाटल्यांमधून वेळोवेळी पाणी पिणारेही तुम्हाला माहीत असतील. आरोग्यविषयक आपल्या सर्वसामान्य गप्पांमधील बदलही तुम्ही कदाचित टिपला असेल. “पाणी भरपूर प्यायला हवे” असे न म्हणता आजकाल आपण “दिवसभरात किमान तीन लिटर तरी पाणी प्यायलाच पाहिजे” असे म्हणू लागलो आहोत. ‘रात्री मस्त झोप झाली’ यासोबतच ‘अडीच तासांची डीप स्लीप झाली’ असे उल्लेख येऊ लागले आहेत. खूप चाललो असे न म्हणता ‘दहा हजार पावले चाललो’ असे म्हणू लागलो आहोत. आपले वजन आता फक्त ‘बरेच’ घटत किंवा वाढत नाही. ते ‘अमुक तमुक’ किलोने घटते किंवा वाढते. एरवी फक्त आजारपणात ज्यांचा उल्लेख यायचा अशा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरेंचे आकडे शेअर बाजाराच्या इंडेक्ससारखे दैनंदिन माहितीचा भाग होऊ लागले आहेत..आपण आपल्या दैनंदिन आरोग्याबाबत अधिक सजग होऊ लागलो आहोत, हा या सगळ्याचा सामायिक अर्थ. पण ही साधी सजगता नाही. ती सांख्यिकी सजगता आहे. विविध डिजिटल उपकरणे किंवा चाचण्या वापरून आणि आपल्या शरीराची स्थिती संख्यांच्या रूपात समजून घेऊ लागलो आहोत. हे एकवेळचे समजून घेणे नाही. अंगावर परिधान करायच्या सोप्या, हलक्या आणि देखण्या डिजिटल उपकरणांच्या साह्याने आपण शरीराचा सतत ‘सांख्यिकी माग’ ठेवू लागलो आहोत. जागेपणी आणि झोपेतही. अंगावरील ही स्मार्ट उपकरणे आणि हातातील स्मार्टफोनमधील त्यांचे ॲप या जोडगोळीने आपल्या आरोग्याचा दैनंदिन डॅशबोर्डच आपल्याला उपलब्ध करून दिला आहे. आरोग्याबाबतची ही वाढती सजगताही चांगली आणि त्यातील सांख्यिकी नेमकेपणाही स्वागतार्ह..सवयींतील बदलपण हे बदल निरपवाद चांगले आहेत का? ऑस्ट्रेलियन समाजशास्त्रज्ञ डेबोरा लुप्टन यांना तसे वाटत नाही. गेली अनेक वर्षे त्या सार्वजनिक आरोग्य, समाजशास्त्र आणि जैविक मानववंशशास्त्र यांचा अभ्यास करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्या ‘डिजिटल परिसंस्थे’मुळे आपल्या आरोग्यविषयक धारणा आणि सवयी कशा बदलत चालल्या आहेत, याचा विविधांगी अभ्यास ते करीत आहेत. त्या आधारावर त्यांनी ‘दी क्वांटीफाईड सेल्फ’ (२०१६) आणि ‘डिजिटल हेल्थ’ (२०१७) ही दोन पुस्तके लिहिली. त्यातही ‘दी क्वांटीफाईड सेल्फ’चा भर शरीराचे वाढते सांख्यिकी आकलन आणि त्याचे परिणाम यावर आहे. त्या या डिजिटल उपकरणांच्या विरोधात आहेत, असे नाही. त्यांचे काही फायदे त्यांना मान्यच आहेत. त्यांचा खरा रोख आहे तो या साऱ्यांमुळे शारीर आकलन अधिकाधिक सांख्यिकी होत आहे यावर..साधारणतः २००७ पासून हा ‘संख्येद्वारा शरीर जाणून घेण्याचा’ ट्रेंड सुरू झाला. त्यातून आपण किती गोष्टी मोजू लागलो ते पहा- चाललेली पावले, झोप, उष्मांक (कॅलरी), हृदयाच्या ठोक्यांची गती, श्वासाचा वेग, रक्तदाब, रक्तातील साखर, ऑक्सिजनची पातळी, मूड अशा बऱ्याच गोष्टी मोजू लागतो. त्यांचा डिजिटल माग ठेवू लागलो. त्यातून शरीराची अवस्था आणि कामगिरी मोजू लागलो. लुप्टन यांच्या मते, त्यातून तीन खोलवरचे बदल होऊ लागले आहेत. खरे तर शरीर हा एक एकसंध, एकात्म अनुभव असतो. एका मर्यादेनंतर त्याचे तुकड्यातुकड्यांमध्ये आकलन करणे योग्य नसते. पण या सततच्या मोजमापामुळे या एकात्म अनुभवाकडे दूर्लक्ष होऊन शरीराला यंत्रासारखे बघण्याची दृष्टी वाढू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे चालल्यानंतर एकूण कसे वाटते या समग्र अनुभवापेक्षा किती पावले चाललो याची माहिती महत्त्वाची वाटू लागते. झोपून उठल्यावर ताजेतवाने वाटते का, या अनुभवापेक्षा ‘डीप स्लीप’ किती झाली, या आकड्यामध्ये आपण रमू लागतो..गंमत बघा. ही उपकरणे एकीकडे तुमच्या शरीराच्या अगदी आतली गोष्ट मोजून तुमच्या पुढ्यात ठेवतात. त्याअर्थाने ते शरीराशी सतत संवाद ठेवतात. पण दुसरीकडे शरीर तुमच्याशी समग्रपणे जो संवाद साधू बघते त्याच्याकडे दूर्लक्ष करायला उद्युक्त करतात. देहाच्या माहितीवर विश्वास; पण देहाच्या अनुभवावर संदेह अशी ही स्थिती. संख्या साध्या नसतात. त्या तुम्हाला कमी-जास्त, खाली-वर अशी तुलना करण्याची सोय पुरवितात. त्यांची उतरंड लावता येते. संख्या आपल्याला नेमके उद्दिष्ट देतात. ते साध्य करण्याची प्रेरणा देतात. या सगळ्यांची आपल्याला भुरळ पडते. लुप्टिन यांच्या मते त्यातून देहाचा एक ‘प्रकल्प’ उभा राहतो. काय आहे ते समग्रपणे जाणून घेण्यापेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या कसे असले पाहिजे याला महत्त्व येते. आणि मग ते संख्यात्मक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शरीराचा सतत माग ठेवणे, मोजमाप करणे, मूल्यांकन करणे, येनकेने प्रकारेण सुधारणा करणे अशा गोष्टी होत जातात..शरीर आणि आरोग्य ही समग्र अवस्था न राहता एक प्रोजेक्ट बनतो. दीर्घकाळ शरीराकडे असे कार्यक्षम यंत्र किंवा साध्य करायचा प्रकल्प या दृष्टिकोनातून पाहणे अंतिमतः दोन्हींसाठी हितकारक नसते, असे त्यांचे म्हणणे. असा सततच्या सांख्यिकी प्रोजेक्टमधून निर्माण होणाऱ्या तिसऱ्या परिणामाला त्या मार्मिक नाव देतात- डेटा डबल. चित्रपटांमध्ये जसे काही प्रसंगांमध्ये नायक, नायिकेच्या जागी शरीरयष्टी किंवा चेहऱ्याने त्यांच्यासारखे भासणाऱ्या अन्य नटांचा वापर करण्यात येतो. त्यांना ‘बॉडी डबल’ असे म्हणतात. तसे सततच्या या सांख्यिकी मोजमापातून आपल्या शरीराचा ‘डेटा डबल’ किंवा ‘विदारूप तोतया’ तयार होऊ लागतो. प्रसंगी आपण आपले स्वतःविषयीचे आकलन या तोतयाच्या आधारे करू लागू अशी भीती त्या व्यक्त करतात..शरीराचे संख्यात्मक आकलन म्हणूनच साधी गोष्ट नाही. स्मार्ट उपकरणांमुळे देहाच्या समग्रतेवर संदेह निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे हे आव्हान ठरणार आहे.‘‘शरीर हा एक एकसंध, एकात्म अनुभव असतो. एका मर्यादेनंतर त्याचे तुकड्यातुकड्यांमध्ये आकलन करणे योग्य नसते. पण सततच्या मोजमापामुळे या एकात्म अनुभवाकडे दुर्लक्ष होऊन शरीराला यंत्रासारखे बघण्याची दृष्टी वाढू शकते...’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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