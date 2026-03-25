अग्रलेख - समतेचे ‘संख्याशास्त्र’

लोकशाहीप्रणालीत घटनाकारांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबरोबरच लिंगभाव समानतेलाही महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. गाडा राष्ट्राचा असो, नाहीतर संसाराचा; 'तो' आणि 'ती' या दोन्ही चाकांना समान वेगाने धावावे लागते. तसे झाले तरच अपेक्षित ध्येय गाठता येते. स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ पेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेल्यानंतरदेखील आपले समाजमन हा समतेचा विचार अद्याप पूर्णपणे स्वीकारू शकलेले नाही, हे कटू वास्तव आहे. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्षासाठी 'ती'चे असणे हा फक्त केवळ घोषणेचा विषय बनत गेला. ती जिंकली आणि सत्तेवर आली तरी तिचे अधिकार मनापासून स्वीकारण्यात खळखळ केली जाते. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सोयीसाठी का होईना, आता तिच्या पदरामध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळातील आरक्षणाचे ३३ टक्क्यांचे (एक तृतीयांश) माप पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार या अनुषंगाने संसदेच्या याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात दोन विधेयके सादर करण्याच्या विचारात असून त्यासाठी विरोधी पक्षांबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या झडू लागल्या आहेत. अर्थात आरक्षणाचे हे गणित जुळवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारलाही घटनादुरुस्तीच्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल. या आरक्षणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यास देशाचे राजकीय चित्र बदलू शकते..संसदसदस्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊन ती आताच्या ५४३ वरून ८१६ वर जाऊ शकते. त्यामुळे बहुमताचा आकडादेखील ४०९ पर्यंत जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात सदस्यसंख्या ४८ वरून ७२ वर जाईल. उत्तरप्रदेश व बिहारमधील सदस्यसंख्या अनुक्रमे ८० आणि ४० वरून १२० आणि ६० वर जाईल. अशाच प्रकारच्या वाढीचे गणित तमिळनाडू आणि केरळलादेखील लागू होते. संसदेतील कारभारणी वाढल्याने 'ती'च्या राजकीय अस्तित्वाला घटनात्मक चौकट प्राप्त होईल. यातून केंद्र सरकारला दोन हेतू साध्य करता येतील. आगामी काळात काही राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा डांगोरा पिटता येईल; आणि २०२९ मध्येही हे 'कार्ड' वापरता येईल. स्वतःचे उत्तरभारतकेंद्री 'होमपीच' (हिंदीपट्टा) अधिक शक्तिशाली बनविण्याचा भाजपचा मानस असू शकतो. उत्तर भारताप्रमाणेच दक्षिणेकडील राज्यांतही संसद आणि विधिमंडळातील सदस्य वाढतील; पण भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता दोन्हींमधील फरक कायम राहील. लोकसंख्या याच निकषावर मतदारसंघ ठरणार असल्याने दक्षिणेकडील राज्यांची तक्रार कायमच राहील. लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना बक्षीसाऐवजी तुलनात्मकदृष्ट्या प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शिक्षा मिळते, हा त्यांचा आक्षेप आहे. एकूण निधिवाटपातही अन्याय होतो. पण यानिमित्ताने निर्माण होणारे राजकीय पेचप्रसंग आणि पायाभूत सुधारणांच्या विकासाचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. केवळ डोकी वाढल्याने गुणात्मक सुधारणा होतील, असे असे नाही. आजमितीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राज्यात ५० टक्के आरक्षण मिळूनदेखील खरी सत्ता नवरोबाच्याच हातामध्ये एकवटल्याचे पाहायला मिळते. बाईला हारतुरे आणि सत्कार सोहळ्यांपुरते मर्यादित ठेवले जाते. राजकीय नेत्यांचा जन्म हा अशा प्रकारच्या स्थानिक राजकारणातूनच होत असतो. त्यामुळे उद्या 'ती' संसदेमध्ये गेल्यानंतर लगेच ही परिस्थिती आमूलाग्र बदलेल का, हा प्रश्नच आहे. दुसरे म्हणजे सध्याच्या चौकटीत संसदेतील महिला आरक्षण लागू करणे आपल्या राजकीय वर्गाला जमले नाही, हे अपयशही यानिमित्ताने नोंदवावे लागेल..संसद, विधिमंडळाच्या संख्यात्मक विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चही वाढेल. नव्या संसदभवनाच्या उभारणीमध्ये या वाढीव सदस्यांचा विचार करण्यात आला असला तरीसुद्धा राज्यांच्या विधिमंडळांचे तसे नाही, त्यामुळे त्यांना नव्याने विधानभवनांचा विस्तार घडवावा लागेल. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांचे गणितही यामुळे बदलेल. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बहुमत असले तरीसुद्धा या दोन्ही विधेयकांसाठी दोनतृतीयांश एवढ्या सदस्यांच्या पाठिंब्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल आणि यासाठी भाजपला अन्य पक्षांची गरज आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्येच २०२३ मध्ये यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. नव्याने होऊ घातलेल्या जनगणनेनंतर जी मतदारसंघांची फेररचना होईल, त्याच्या आधारे महिलांना हे आरक्षण देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते; पण त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. आता २०११मध्ये झालेल्या जनगणनेचा आधार घेत हे आरक्षण देण्याचा विचार आहे. अनेक पक्षांचा त्यालाही विरोध आहे. वेळेवर जनगणना झाली असती तर सरकारची ही कोंडी झाली नसती. आताही केंद्राला या आघाडीवर प्रामाणिकपणे काही घडवून आणायचे असेल तर विरोधकांना विश्वासात घेऊन पुढील पावले टाकावी लागतील. आम्ही सांगू तीच पूर्व दिशा, असे करून चालणार नाही. विरोधीपक्षीयांनी धरलेला सर्वपक्षीय बैठकीचा आग्रह अनाठायी नाही. चर्चेतूनच ही सुधारणा मार्गी लागावी. मात्र लोकशाहीतील संख्यात्मक सुधारणांना गुणात्मक सुधारणांची जोड द्यावी लागेल..