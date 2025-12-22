संपादकीय

सुप्त सामर्थ्याचे दर्शन

पठाण चित्रपट उदारमतवादी आणि मनोरंजनात्मक असल्यामुळे सर्व वर्गासाठी सुलभ होता, तर धुरंधर चित्रपट राजकारण, राष्ट्रवाद आणि धर्म यांच्यावर स्पष्ट भूमिका मांडतो. यामुळे चित्रपट वादग्रस्त ठरला असून, भारतात आणि पाकिस्तानमध्ये त्याची चर्चा सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शेखर गुप्ता

हे गृहीत धरणे थोडे धाडसाचे ठरेल की, हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकानेच आदित्य धर यांचा धुरंधर आणि सिद्धार्थ आनंद यांचा पठाण (२०२३) हे दोन्ही चित्रपट पाहिले आहेत. मात्र सगळे जण जरी चित्रपट पाहणारे नसतील तरी, या दोन्ही चित्रपटांमुळे निर्माण झालेली चर्चा आणि वाद यांची माहिती बहुतेकांना असेलच.

