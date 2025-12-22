सुप्त सामर्थ्याचे दर्शन

शेखर गुप्ताहे गृहीत धरणे थोडे धाडसाचे ठरेल की, हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकानेच आदित्य धर यांचा धुरंधर आणि सिद्धार्थ आनंद यांचा पठाण (२०२३) हे दोन्ही चित्रपट पाहिले आहेत. मात्र सगळे जण जरी चित्रपट पाहणारे नसतील तरी, या दोन्ही चित्रपटांमुळे निर्माण झालेली चर्चा आणि वाद यांची माहिती बहुतेकांना असेलच..पठाणबाबतचा वाद हा दीपिका पदुकोणने ‘बेशरम रंग’ या गाण्यात केशरी रंगाचे तोकडे कपडे घालून केलेल्या नृत्यापुरताच मर्यादित राहिला. संतप्त लोकांनी ते दृश्य हटवण्याची मागणी केली. किंवा कदाचित त्यांचा तोकड्या कपड्यांपेक्षाही रंगावर आक्षेप होता. त्यामुळे रंग बदलला असता तर मग त्यांचा आक्षेप मावळला असता का? ते काहीही असले तरी त्याला होणारा विरोध काही काळातच ओसरला..सकाळ विशेष ः हापूस जीआय मानांकनासाठी अस्तित्वाची लढाई.धुरंधर प्रदर्शित होऊन आता जवळपास दोन आठवडे झाले असून, अजूनही तो देशभरातील चित्रपटगृहांत हाउसफुल्ल आहे; अनेक जण तो पुन्हा पुन्हा पाहत आहेत. मात्र, त्यावरून आता वाद निर्माण झाला असून तो केवळ समाज माध्यमांपुरताच मर्यादित न राहता, मुख्य प्रवाहातील काही माध्यमांवरही त्यावरून टीका होत आहे. या टीकाकारांनी प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांतील त्यांच्या लेखांतून, धुरंधर हा चित्रपट सरकारप्रणीत, भाजपचा प्रचार करणारा चित्रपट, युद्धोन्मादी आणि इस्लामविरोधी आहे असे आरोप केले आहेत..मी येथे अशा दोन चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित करतो आहे, जे राजकारण, राष्ट्रवाद आणि धर्म यांवर बेतलेले आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास एक चित्रपट जरी काल्पनिक असला तरी, तो मनोरंजनात्मक चित्रपट म्हणून का गौरवला गेला आणि दुसरा इतका वादग्रस्त का ठरला? याचा ऊहापोह आपण करणार आहोत. राजकारण, राष्ट्रवाद आणि धर्म या या ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्द्यांवर पठाण हा चित्रपट सावध भूमिका घेणारा किंवा त्यापासून पळ काढणारा चित्रपट आहे..राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास, भारत-पाकिस्तान पार्श्वभूमी असूनही, या चित्रपटात राजकारण दाखविण्यात आलेले नाही. जणू दोन प्रतिस्पर्धी गुप्तचर संस्थांतील दोघे चांगले लोक हातात हात घालून मानवतेचे, किंवा भारताचे रक्षण करत असताना यात दाखवलेले आहे. थोडक्यात, येथे भारत विरुद्ध पाकिस्तान असे काहीच दाखवण्यात आलेले नाही..राष्ट्रवाद तर यात पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आला. भारत-पाकिस्तानातील दोन चांगल्या व्यक्ती एकत्र आल्या, एवढ्यावरच न थांबता या चित्रपटात शाहरुख खान जे पात्र साकारत आहे, त्याची राष्ट्रीयता व धर्मही अस्पष्ट ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेचे बॉम्बहल्ले सहन केलेल्या अफगाणिस्तानातील एका गावात त्याचे संगोपन झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यातला खलनायक अमेरिकी दाखवण्यात आला आहे (तसे तर कायमच असते, नाही का?) आणि बाकी सगळे परिस्थितीचे बळी दाखवले आहेत. कथानकानुसार भारतावर एका अशा जैविक दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असतो, ज्यामुळे देशातील बहुतांश लोकसंख्या नष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे एक पाकिस्तानी आणि एक भारतीय गुप्तहेर मानवतेच्या रक्षणासाठी एकत्र येतात. हे दोघे म्हणजे शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण. यात भारताला असलेला धोका ना पाकिस्तानकडून होता, ना मोगॅम्बो किंवा शाकालसारख्या काल्पनिक लोकांकडून; तो आला होता एका भारतीय देशद्रोह्याकडून, भरकटलेल्या एजंटकडून..धर्म हा विषय या चित्रपटात इतका वर्ज्य होता की, आजतागायत पठाणचा धर्म काय होता किंवा त्याचे खरे नाव काय होते, हे आपल्याला माहीतच नाही. चित्रपटात कुणीही कोणत्याही श्रद्धेविषयी अपशब्द वापरले नाहीत, आणि तशी गरजही पडली नाही. दहशतवाद्यांची प्रेरणा वैयक्तिक सूड घेणे अशी दाखवली आहे; धर्म, राष्ट्रवाद किंवा विचारसरणीचा काहीही संबंध नाही, असे यात दाखवण्यात आले आहे..या तिन्ही गोष्टींमुळे पठाणने उदारमतवादी आणि राष्ट्रवादी या दोघांनाही सोयीची भूमिका घेण्याची मोकळीक दिली. त्यामुळे दोघेही त्याकडे निरुपद्रवी करमणूक असणारा पैसावसूल चित्रपट म्हणून पाहू शकले. धुरंधर याच्या नेमका उलट आहे. म्हणूनच तो आतापर्यंतच्या बॉलिवूड इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाच्या, मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रभाव पाडणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरतो..आता धुरंधरलाही त्याच तीन मुद्द्यांच्या कसोटीवर पाहू. राजकारणाच्या आधारे बोलायचे झाल्यास, भारताचे दहशतवादाबाबतचे धोरण २०१४ पूर्वी कसे होते आणि नंतर कसे आहे हा फरक यात स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. हा दहशतवाद पाकिस्तान पुरस्कृतच आहे असेही यात स्पष्टपणे मांडले आहे. याच अनुषंगाने अजित दोवाल यांच्यासारखी व्यक्तिरेखा असलेल्या सन्याल या व्यक्तिरेखेच्या तोंडी या चित्रपटात एक वाक्य आहे. ते म्हणतात, ‘‘जगात कुठेही झालेला कोणताही दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानातूनच उगम पावतो.’’ धुरंधर उघडपणे राजकीय भूमिका मांडणारा आहे. हा मोदी-दोवाल काळातील घडामोडींचा ऊहापोह म्हणता येईल. अशातच त्याचा पुढचा भाग येणार असल्याने, अजून बरेच काही पाहायचे बाकी आहे..दुसरा निकष किंवा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद ही धुरंधरची सर्वांत प्रखर प्रेरणा आहे. इतकी की जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे किंवा फाशीच्या प्रतीक्षेत असलेले कैदीही पाकिस्तानातील आयएसआयशी संलग्न टोळ्यांत घुसखोरी करून प्रशिक्षण घेण्यास तयार होतात. पाकिस्तान शत्रू आहे आणि भारताला तो उपद्रव करत आहे आणि हे सातत्याने सुरूच आहे, असे त्यात निर्विवादपणे मांडण्यात आले आहे. फरक इतकाच की मोदींच्या काळातील भारताने आता पीडिताची भूमिका नाकारली आहे. याला टोकाचा राष्ट्रवाद म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे धर्म. तर, यात जे गुन्हेगार दाखवले आहेत ते सर्व मुस्लिम आहेत, ते आपल्या धर्माच्या नावाने आणि त्या धर्मावर उभ्या असलेल्या देशासाठी कृत्य करताना दिसतात. ज्यांना ते भित्रे म्हणतात ते बळी हिंदू दाखवले असून, जे मोदीपूर्व काळात फारच भित्रे होते, असे दाखवले आहे. उदाहरणार्थ, नेपाळलगतच्या एका मोठ्या राज्यात बनावट चलनाचे माफिया ‘एका समुदायाचे’ आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई केली तर राजकीय हस्तक्षेप होतो. म्हणूनच एखाद्या मजबूत नेत्याची वाट पाहत असल्याचे यात दाखवले आहे. मला तर ते योगी आदित्यनाथ यांचा उल्लेख करत असल्याचे वाटते. या तीन मूलभूत मुद्द्यांवरील फरकांमुळेच धुरंधर हा पठाणपेक्षा कितीतरी अधिक वादग्रस्त आणि ध्रुवीकरण करणारा ठरला. शाहरुख खानच्या चित्रपटाने जिथे दोन्ही पक्षकारांना सोईस्कर भूमिका घेण्याची मोकळीक दिली, तिथे धुरंधर अशी कोणतीही सवलत देत नाही. धुरंधरमुळे राष्ट्रवादी विचारांचे लोक आनंदी आहेत तर, उदारमतवादी विचार करत आहेत की चित्रपट कुठे भरकटला आहे? चित्रपट निर्मात्याने कोणालाच कसलेही ढोंग करायची संधी न देता, दांभिकपणावरच धारदार शस्त्र चालवले आहे..मात्र मला उत्सुकता याची आहे की आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला धुरंधर पाहून निराशा वाटली नसेल का? कारण या चित्रपटात असे दाखवण्यात आले आहे की, आयएसआयला शस्त्रे आणि स्फोटके मिळवण्यासाठी अंडरवर्ल्डवर अवलंबून राहावे लागते, असे सुचवणे म्हणजे जगातील सर्वांत प्रगत, विध्वंसक, हिंसक आणि सामर्थ्यवान गुप्तचर संस्थांपैकी एका संस्थेचा अपमानच आहे. एवढेच नव्हे तर, महिन्याभरात कुठेही शंभर २६/११सारखे हल्ले घडवून आणण्यासाठी पुरेल इतकी शस्त्रे त्यांच्या साठ्यात आहेत..१९९३ मध्ये मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट आठवा. दहशतवादविरोधी पथकातील ज्येष्ठ अधिकारी एम. एन. सिंग वारंवार या गोष्टीची आठवण करून देतात की, स्फोटांनंतरच्या छाप्यांत ७१ एके-४७ रायफल्स सापडल्या होत्या (संजय दत्तचा ‘मित्र’ केर्सी अडाजानियाने त्याच्या फाउंड्रीत नष्ट केलेली वगळता). याशिवाय साडेतीन टन आरडीएक्सही सापडले होते, जे मुंबईतील प्रत्येक गगनचुंबी इमारत उडवून देण्यासाठी पुरेसे होते आणि ५०० हातबॉम्बही सापडले होते. हे सगळे तेव्हा, जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र पोलिसांकडे एकही एके-४७ नव्हती. पश्चिम किनाऱ्यावरून येणाऱ्या बोटींतून भरपूर साठेही पकडले गेले होते. १९९३ मध्ये आयएसआय हे सगळे पाठवू शकत असेल, तर २६/११साठी त्यांना कराचीच्या अंडरवर्ल्डवर अवलंबून राहावे लागले नसते. ज्यांच्यावर ते अवलंबून होते ते अंडरवर्ल्ड भारतातच होते..Premium|War animals armour : गजशास्त्र, अश्वशास्त्र: हत्ती-घोड्यांना 'सैनिकां'प्रमाणे तयार करण्याची प्राचीन भारतीय कला.धुरंधरमध्ये दाखवलेल्या राजकारणातील हा सर्वांत वेगळा पैलू आहे. आय. सी. ८१४ अपहरण, संसद हल्ला व २६/११ सारखे कट मुरिदके व बहावलपूर येथील मशिदी व मदरशांत रचले गेले होते; लियारीतील मद्यपान करणाऱ्या, धार्मिकदृष्ट्या निरपेक्ष अड्ड्यांत नव्हे. विशेषतः एखाद्या बलुच सरदाराच्या नेतृत्वाखाली तर मुळीच नाही. आयएसआय एखाद्या बलुच सरदारावर विश्वास ठेवेल का? पण धर यांना जर मुस्लिमविरोधी भावना भडकवयाच्या असत्या, तर त्यांना कथानक जैशे किंवा किंवा लष्करे तोयबाच्या मुख्यालयात मांडणे पुरेसे ठरले असते. कारण ती सगळी धार्मिक स्थळे आहेत. ते वस्तुनिष्ठही ठरले असते. मात्र धुरंधरची सर्जनशील देणगी ही आहे की त्यांनी नावे न घेण्याच्या ढोंगाला चिरडून टाकले आहे. पण मग हे प्रचारकी थाटाचे आहे का? तसे तर जेम्स बॉण्ड, जॉन ले कारे किंवा टॉम क्लॅन्सी कथानकही प्रचारकीच म्हणावे लागेल.धुरंधरची पाकिस्तानमध्येही चर्चा आहे. नव्या, स्पर्धात्मक मीम-युद्धात त्याने संवाद व विनोदही पुन्हा सुरू केले आहेत. आपल्या थेट आणि उद्धट पद्धतीने, धुरंधर नव्या पिढीच्या भारतीय सॉफ्ट पॉवरच्या उदयाची खूण ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.