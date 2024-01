भाष्य : स्त्रीविरोधी हिंसेचे मूळ शिक्षणगळतीतही

भारतात नेमक्या उमेदीच्या काळात तरुण मुलींची शिक्षणात, प्रशिक्षणात आणि रोजगारातील पीछेहाट खूपच मोठ्या प्रमाणात आहे. आज देशात तरुण मुलींचा एक मोठा समूह ‘नीट’ (NEET: Not in Education, Employment and Training) या प्रवर्गात मोडत असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुळात देशात ‘नीट’ युवकवर्गाची संख्या ३३ टक्के (राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण,२०२०) आहे.

देशातील ३३ टक्के तरुण कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेत नाही आहेत, ना रोजगार मिळवत आहेत. इतका प्रचंड तरुणांचा समूह निष्क्रिय बनून आहे. विशेष म्हणजे याच ‘नीट’ प्रवर्गामध्ये मुलींची संख्या मुलांपेक्षा पाच ते सहापट अधिक असल्याचे केंद्राच्या ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षणा’च्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.