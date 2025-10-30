संपादकीय

बनावट ‘ओआरएस’ ठरतेय जीवघेणे...

अतिसारावर वरदान ठरणाऱ्या ओआरएसवर बनावट द्रावणांचा धोका निर्माण झाला आहे. डॉ. शिवरंजनी संतोष यांच्या जनहित लढ्याने हा गंभीर मुद्दा उजेडात आणला.
डॉ.अभिजित सफई

अतिसाराच्या आजारात वरदान ठरणारे ओआरएस (ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन) हे त्याच्या स्पर्धेत आलेल्या बनावट औषधामुळे चर्चेचा विषय ठरलंय. हे बनावट द्रावण रुग्णांनी न घेणे आणि औषध विक्रेत्यांनी त्याची विक्री न करणे हाच त्यावरचा रामबाण उपाय असून त्यासाठी सावधतेची गरज आहे.

