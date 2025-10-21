संपादकीय

ज्योतीचा महोत्सव - दीपावली

तिन्हीसांजेला ‘शुभं करोति कल्याणम्’ हा श्र्लोक म्हणून आरोग्य, धन, संपदेसाठी प्रार्थना करणे, मनातील नकारात्मकतेचा विनाश होण्यासाठी ज्योतीला नमस्कार करणे ही आपली भारतीय संस्कृती. म्हणूनच ज्या उत्सवात एखादा-दुसरा दीप नाही, तर दिव्यांची रांग लावायची असते, तो दीपावली उत्सव भारतातील सर्वांत महत्त्वाचा समजला जाणे स्वाभाविक आहे.

