ज्योतीचा महोत्सव - दीपावली

तिन्हीसांजेला ‘शुभं करोति कल्याणम्’ हा श्र्लोक म्हणून आरोग्य, धन, संपदेसाठी प्रार्थना करणे, मनातील नकारात्मकतेचा विनाश होण्यासाठी ज्योतीला नमस्कार करणे ही आपली भारतीय संस्कृती. म्हणूनच ज्या उत्सवात एखादा-दुसरा दीप नाही, तर दिव्यांची रांग लावायची असते, तो दीपावली उत्सव भारतातील सर्वांत महत्त्वाचा समजला जाणे स्वाभाविक आहे..दी पावली ज्या ऋतूत येते, ज्याप्रकारे साजरी केली जाते, ज्या गोष्टी दीपावलीच्या निमित्ताने केल्या जातात, त्या सर्वांच्या मागे पक्के विज्ञान आहे व त्यातून मनुष्य, प्राणी, वृक्षवल्ली या सर्वांचे आरोग्य टिकावे, त्यांना सुख-समाधान मिळावे हाच उद्देश आहे. जगभरात सर्व ठिकाणी व सर्व धर्मात दीप म्हणजेच दिवा लावणे शुभ मानले गेलेले आहे. जन्मदिवशी दिवा लावला जातो, देवापुढे दिवा लावला जातो तसेच मृत व्यक्तीसाठीही दिवा लावला जातो. भारतीय संस्कृती प्रगत आहे. भारतात असलेल्यांची संस्कृती ती भारतीय संस्कृती. भा-रत म्हणजे तेजात समर्पण. हा भारतीय संस्कृतीचा अत्युच्च बिंदू आहे..अंधार असला तर भीती वाटते. भीती म्हणजेच मृत्यू. जो कोणी घाबरत असतो तो कणाकणाने मरत असतो. अंधारापासून दूर राहण्यासाठी हवा प्रकाश. प्रकाशाच्या पूजेला आपल्या संस्कृतीत अत्युच्च स्थान आहे. केवळ दिव्याचेच नाही तर आपल्या संस्कृतीत यज्ञ संकल्पनेचाही विकास झालेला आहे. सूर्य हा प्रकाशाचा मूळ स्रोत आहे. जणू सूर्य हा विश्र्वाचा सर्वांत मोठा दिवा आहे. ध्यान व कर्म यामध्ये महत्त्वाची ठरते ‘सोम’ साधना, ज्यात अग्नी हा केंद्रबिंदू आहे..कार्तिक महिन्यात दिव्यांचा महोत्सव केला जातो - हीच दीपावली. केवळ आपल्या संस्कृतीतच नाही, तर संपूर्ण जगात हा दिव्यांचा महोत्सव झाला पाहिजे. दीपावलीच्या काळात दिव्यांची पूजा केली जाते. याचा आनंद लुटण्यासाठी नातेवाईक, मित्रमंडळी वगैरेंना आमंत्रित केले जाते. मनुष्य हा संघप्रिय आहे. अश्मयुगात मनुष्य एकेकटा राहत असे, परंतु पुढे मनुष्याने संघटित राहणेच स्वीकारले. आजही पती-पत्नी व त्यांची दोन मुले असे मिळून कमीत कमी चार व्यक्ती एकत्र राहतातच. एवढेच नाही, तर यांच्याभोवतीही नातलग वगैरे गोतावळा जमतो. नात्यांमुळेच आपले जीवन फुलते. नात्यांमध्ये ताण आला तर तंटे होतात, विनाशाकडे वाटचाल सुरू होते. नातेसंबंध फुलले तर प्रकाशाकडे वाटचाल होते. नातेसंबंध असतील तर त्या प्रकाशात पर्यायाने जीवनातही आपली वाटचाल व्यवस्थित होते. म्हणून दीपावलीचा महोत्सव साजरा करण्यासाठी पाहुण्यांना आमंत्रित केले जाते..दीपावलीमध्ये तेलाचे दीप लावण्याची परंपरा आहे. पणती असो, समई असो किंवा अखंड तेवणारा नंदादीप असो, त्यासाठी तिळाचे तेल वापरण्याची जी पद्धत आहे त्यामागेही विशेष कारण आहे. आयुर्वेदात ज्या ज्या वेळी वातावरण शुद्धीसाठी, जंतुसंसर्ग दूर राहावा यासाठी उपाय सुचवले त्या प्रत्येक वेळी तीळ तेलाचा अखंड दिवा लावण्याचा उल्लेख केलेला आढळतो. उदा. सुश्रुत संहितेत शस्त्रकर्म केल्यानंतर पहिल्या काही तासात रुग्णाला संसर्ग होऊ नये यासाठी जी विशेष काळजी घ्यायला सांगितली त्यात इतर अनेक उपायांच्या बरोबरीने रुग्ण झोपतो त्या खोलीत तेलाचा अखंड दिवा जळत राहावा असे सांगितले आहे. तसेच बाळाच्या जन्मानंतर बाळबाळंतीण ज्या खोलीत राहात असतील तेथेही रात्रंदिवस तेलाचा दिवा लावायला सांगितले आहे. यावरून तिळाच्या तेलाचे दिवे लावण्याने वातावरणातील दोष दूर होतात, जंतुसंसर्गाला प्रतिबंध होतो आणि आरोग्य टिकण्यास हातभार लागतो हे समजू शकते..आयुर्वेदात ‘अष्टोत्तरमंगल’ अशी एक संज्ञा आलेली आहे. यात १०८ गोष्टींचा समावेश आहे आणि या पाहण्याने, यांना स्पर्श केल्याने किंवा ऐकण्याने सर्व शुभ होते, अशुभाचा, अमंगलाचा म्हणजेच नकारात्मकतेचा नाश होतो. या १०८ गोष्टींमध्ये ‘प्रदीप’ म्हणजे ‘तेवत असलेला दिवा’ याचा उल्लेख आहे. याही दृष्टीने दीपावलीमध्ये सकाळ-संध्याकाळ तेलाचे दिवे लावणे महत्त्वाचे होय. लहान मुलांच्या सृजनात्मकतेला वाव मिळावा या हेतूने घराघरांत किल्ला बनवणे, आकाशकंदील तयार करणे, सर्वांनी एकत्र येऊन घर स्वच्छ करणे, सजवणे या गोष्टींना दीपावलीमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व असते. दीपावलीचे वैशिष्ट्य हे की ती एक दिवसापुरती सीमित नसते, तर गुरुद्वादशी म्हणजे आश्र्विनातील कृष्ण द्वादशीपासून ते कार्तिकातील शुद्ध तृतीयेपर्यंत हा महोत्सव चालतो. यातील पहिला मान आहे तो निसर्गाचा. म्हणूनच वसुबारसेच्या दिवशी सवत्स गाईचे पूजन करण्याची प्रथा असते. आपल्या आत असलेले पशुत्व मानवतेत परिवर्तित करण्याच्या हेतूने व आपल्यात असलेले पशुत्वही पूजनीय व्हावे यासाठी असते वसुबारसेची योजना..पशुत्वभाव विसर्जित झाल्यानंतर निर्मळ झालेल्या शरीररूपी संपदेचा गौरव म्हणून येते धनत्रयोदशी - आरोग्यसंपदा देणाऱ्या धन्वंतरींचे पूजन. बाह्यवातावरणाशी संपर्क आला असताना त्याच्याशी जुळवून कसे घ्यावे व निर्मळ कसे राहावे ह्याची तयारी केली जाते नरकचतुर्दशीच्या अभ्यंगाने व आचाराने. यानंतर लक्षात येते की शक्ती व माया या दोन अंगांनीच संपूर्ण विश्र्व उलगडत गेलेले आहे आणि एकूण ज्या साधनांचे साहाय्य घेऊन मनुष्य स्वतःच्या लक्ष्याकडे पुढे जातो त्या लक्ष्मीचे पूजन. मग उजाडतो पाडवा. आत्मगौरव व सर्व तऱ्हेने पवित्र झालेले तन, मन व धन ह्यांची आपापसांत लयलूट करण्याचा उत्सव..वरील उत्सवात स्त्री-पुरुषातील एक विशेष लक्षात ठेवण्यासारखे नाते म्हणजे भाऊ-बहिणीचे. त्यांचा गौरव करण्याचा दिवस म्हणजे भाऊबीज. वसुबारसेला गोधन पूजेच्या वेळी प्रसादात बाजरी-गूळ यांतील अग्नी, धनत्रयोदशीच्या दिवशी घर ज्याने सुशोभित केले आहे अशा दिव्यांचा व आकाशकंदिलाचा अग्नी, नरकचतुर्दशीच्या दिवशी सकाळी फटाक्यांचा अग्नी, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आरती, फटाके यांचा अग्नी आणि नवीन वर्षी पाडव्याला चेतवलेला जाठराग्नी व मित्रमंडळींत वाटलेली प्रेमाची ऊब. पाडवा, भाऊबीज या दिवशी शरीरातील अग्नीला चेतवण्यासाठी ओवाळण्याचे महत्त्व. हा दीपावली उत्सवाचा सर्वोच्च मानबिंदू. अशा तऱ्हेने हा संपूर्ण दीपोत्सव, हा चैतन्याचा प्रवास मनुष्याला ज्ञान व शक्ती व प्रकाशाकडे नेऊन सुख, शांती व समृद्धी देणारा असतो..साधेपणातील जगण्याची श्रीमंती, कोकणातील दिवाळी.पावसाळा संपून शरद ऋतू सुरू झाल्यानंतर पावसाळाभर असलेला दमटपणा, अंधकार, ओलावा दूर होऊन वातावरणात उष्णता येते. काही मर्यादेत फटाके वगैरे आतषबाजी करून वातावरण शुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. फटाक्यांच्या धुराचा अतिरेक केला नाही तर पावसाळ्यात आलेली मरगळ झटकून टाकायला आवाज व प्रकाशाचा उपयोग निश्चितपणे होतो. गोड-धोड खाऊन, नवे मित्र जोडून, जुन्या मैत्रीला उजाळा देऊन दीपावलीचा सण साजरा करण्याची आपली फार पूर्वीची परंपरा आहे. आरोग्य या शब्दात शरीराचे, मनाचे व आत्म्याचे असे तिन्ही प्रकारचे आरोग्य अपेक्षित असते व साधारणतः असे सणवार साजरे करायचे म्हटले की लागणाऱ्या धनाची साठवण वर्षभर करायची आहे ही जाणीव ठेवून प्रत्येक जण नेटाने कामाला लागतो. तेव्हा दीपावली हा खरा आरोग्याचा सण आणि तो लक्ष लक्ष ज्योती उजळून साजरा करू या. ही दीपावली तसेच नूतन वर्ष ज्ञानप्रकाश, सुखसंपदा, धनधान्य, आरोग्य, कल्याण, मैत्री व शांती लाभून मंगलमय होवो हीच प्रार्थना.. 