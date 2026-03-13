वसतिगृहे, मेस, समुपदेश अन् वैद्यकीय विमा

नितीन गुप्तेजर्मनीतीलच सरकारी वैद्यकीय विमा घेणे सोईस्कर असते. कारण त्यामुळे डॉक्टर, औषधाची दुकाने व हॉस्पिटल्स पैशांची भरपाई स्वतःहून थेट विमा कंपनीकडून करून घेतात व रुग्णाला या गोष्टींचा विचारही करावा लागत नाही. सरकारी वैद्यकीय विमा कंपन्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत आणि अभ्यासक्रमाच्या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी विम्याचे हफ्ते माफक दरांमध्ये उपलब्ध करून देतात..जर्मनीचा विद्यार्थी-व्हीसा मिळवण्यासाठी दाखवावे लागते की बँकेच्या खात्यात अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी पुरेसे पैसे आहेत. २०२५मध्ये ही रक्कम दरमहा ९९२ युरो होती. २०२३मधील एका सर्वेक्षणानुसार एका सर्वसाधारण जर्मन विद्यार्थ्याचा सरासरी दरमहा १२२७ युरो खर्च होतो (या रक्कमेत विद्यापीठाच्या शुल्काचा समावेश नाही. कारण तिथे शिक्षण विनामूल्य मिळते), परदेशी विद्यार्थ्यांचा याहून थोडा जास्त होऊ शकतो..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.शिक्षण हा जर्मन संविधनेनुसार माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे सरकारी विद्यापीठे (Universität) आणि उपयोजित विज्ञान विद्यापीठे (Fachhochschule) काही नगण्य अपवाद वगळता शुल्क आकारीत नाहीत. जर्मनीत काही खासगी उपयोजित विज्ञान विद्यापीठेदेखील आहेत, तिथे मात्र शुल्क भरावी लागते. संस्थेचे स्वरूप व स्थान, अभ्यासक्रमाचा आषय, आवक, कालावधी (पूर्ण वेळ, अर्ध वेळ, नोकरी पूरक अभ्यासक्रम) आणि मिळणारी पदवी यावर खासगी उपयोजित विज्ञान विद्यापीठाच्या शुल्काची रक्कम ठरते. उदाहरणार्थ, कलोन शहरातील एका खासगी उपयोजित विज्ञान विद्यापीठात दोन वर्षांच्या एमबीए अभ्यासक्रमासाठी मासिक ८५० युरो मोजावे लागतात, तर त्याच शहरातील सरकारी उपयोजित तंत्रज्ञान विद्यापीठातील त्याच तरेचा एमबीए अभ्यासक्रम विनामूल्य आहे. .परंतु सरकारी विद्यापीठे आणि उपयोजित विज्ञान विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनेसाठी अल्प योगदान (Semesterbeitrag) करणे सक्तीचे असते, त्याची रक्कम विद्यापीठावर अवलंबून दर सेमिस्टरला ७० ते ४३० युरो असते. या बिगर नफा विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, मेस, शैक्षणीक व मानसशास्त्रीय समुपदेश इत्यादी सुविधा उपलब्ध करतात. या योगदानातर्फे सत्रतिकिटसुद्धा (Semesterticket) मिळते, या तिकिटावर विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा मोफत वापर करता येतो. तसेच, जर्मनीत सर्वच साधारणतः दहा किलोमीटर अंतरापर्यंत सायकलचा उपयोग करतात व वापरलेल्या (second-hand) सायकली अगदी स्वस्त उपलब्ध असतात. म्हणजे दररोजच्या वाहतुकीसाठी विद्यार्थ्यांवर काहीही बोजा पडत नाही. सरकारी विद्यापीठे आणि उपयोजित विज्ञान विद्यापीठांत व्यायाम आणि खेळांसाठी, सॉफ्ट स्किल्स वाढवण्यासाठी, जर्मन किंवा इतर भाषा शिकण्यासाठी विविध सुविधा विनामूल्य उपलब्ध असतात. शिवाय, निर्धारित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या वर्गांनाही मोफत जाता येते. शहरातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांनादेखील (कलासंग्रह, नाटक व संगीत कार्यक्रम इ.) विद्यार्थांना सवलत मिळते. प्रश्न उरतो तो फक्त असा की स्वतःच्या अभ्यासक्रमाचे बोजा संभाळून विद्यार्थ्यांना इतर बाबींसाठी किती वेळ मिळेल?.वैद्यकीय विमा विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचा असतो. त्यात सर्व वैद्यकीय खर्च (डॉक्टरची फी, हॉस्पिटलचा खर्च, औषधे इ.) भागवला जातो. जर्मनीतीलच सरकारी वैद्यकीय विमा घेणे सोईस्कर असते. कारण त्यामुळे डॉक्टर, औषधाची दुकाने व हॉस्पिटल्स पैशांची भरपाई स्वतःहून थेट विमा कंपनीकडून करून घेतात व रुग्णाला या गोष्टींचा विचारही करावा लागत नाही. सरकारी वैद्यकीय विमा कंपन्या विद्यार्थ्यांना वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत आणि अभ्यासक्रमाच्या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी विम्याचे हफ्ते माफक दरांमध्ये उपलब्ध करून देतात..शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्न उद्भवत नसला, तरी राहण्याच्या जागेसाठी विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अंदाजपत्रकात मोठा हिस्सा ठेवावा लागतो. विद्यापीठाच्या भौगोलिक स्थानावरही हे अवलंबून असते. या बाबतीत सरकारी आकडे आणि ऑनलाइन माहिती दिशाभूल करू शकते. उदा. महिन्याला सरासरी ३३० ते ४१० युरो खर्च येतो, असे म्हणतात (२०२५-२०२६). परंतु याचा अर्थ असा की एखाद्या छोट्या शहरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याला नशिबाने २५० युरोमध्ये एक खोली मिळण्याची शक्यता आहे, पण त्याला मोठ्या शहरात त्यासाठी महिन्याला ६०० युरो मोजावे लागतात. मात्र, कोणत्या शहरात विद्यापीठ आहे, याचा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक पातळीशी काहीही संबंध नसतो. तसेच, नवीन विद्यार्थ्याला शहराची माहिती नसते, तिथे ओळखी नसतात, आणि त्यात जर्मन भाषाही येत नसेल तर माफक भाड्याची जागा मिळणे सोपे नसते. बऱ्याचदा परदेशी विद्यार्थी सर्वसाधारण जर्मन विद्यार्थ्यांच्या मानाने जास्त भाडे मोजतात..जर्मन विद्यापीठांची स्वतःची वसतिगृहे नाहीत, ती विद्यार्थी संघटना चालवतात. जर्मन विद्यार्थी बहुधा WG-Wohngemeinschaftenमध्ये (शेयर्ड अपार्टमेंट्स २६.२ टक्के) आणि स्वतःच्या जागेत (२६.५ टक्के) राहतात, तर १४.५ टक्के विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये आणि २८.४ टक्के त्यांच्या आई-वडिलांच्या घरी राहणे पसंत करतात. वसतिगृहांत माफक दरात जागेची सोय होते आणि ती मोक्याच्या ठिकाणी असतात. त्यात काही फ्लॅट एखाद्या कुटुंबाला राहता येईल, असेही असतात. परदेशी विद्यार्थ्यांची अर्थातच वसतिगृहांवर उडी पडते. पण त्यांची वाव आहे आणि प्रतीक्षा यादी लांबलचक! एक्स्चेंज प्रोग्रॅममधील विद्यार्थ्यांना तिथे प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असते..WG’ किंवा ‘शेयर्ड अपार्टमेंट्स’चा फायदा असा की ते भव्य व आरामदायक असू शकतात, तिथला काही खर्च (वीज, पाणी इ.) सामायिकपणे भरला जातो आणि सामाईक स्वयंपाकघरामुळे एकमेकांशी संपर्क वाढतो. परक्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना यामुळे सामाजिक आधार मिळतो. ‘अ’ या मुंबईहून आलेल्या विद्यार्थ्याने बर्लिनमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच शेयर्ड अपार्टमेंटचा ऑनलाइन शोध सुरू केला. त्याला तिथल्या महाराष्ट्रातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एका ‘WG’ गटाबद्दल माहितीही मिळाली. सेमिस्टर सुरू होण्याआधी असे अनेक शेयर्ड अपार्टमेंट्स उपलब्ध असतात, कारण प्रत्येक सेमेस्टरच्या शेवटी काही विद्यार्थी शिक्षण संपवून बाहेर पडतात. ‘WG’मध्ये जर्मन विद्यार्थ्यांबरोबर राहून स्थानिक समाजात सहभागी होणे सोपे जाते आणि जर्मन विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळतो. पण त्यात एक अडथळा ठरू शकतो तो म्हणजे जर्मन भाषेवरचे प्रभुत्व. कारण सर्वांना इंग्रजी येत असले तरीही संभाषणाची भाषा जर्मनच राहते..जर्मनीत जाण्यापूर्वी अन् गेल्यानंतर....इतर खर्च (खाणे-पिणे, शैक्षणिक साहित्य इ.) तुलनेने कमीच असतो. साहजिकच, विद्यार्थ्यांना चैन करणे परवडत नाही. पण साधारणपणे भारतीय मुला-मुलींना काटकसरीची सवय असतेच! शिष्यवृत्त्या किंवा पाठ्यवृत्त्या डॉक्टरेट अभ्यासक्रमापासून 'DAAD' किंवा इतर जर्मन संस्थांतर्फे मिळण्याची शक्यता असते, बॅचलर्स किंवा मास्टर्ससाठी त्या उपलब्ध नाहीत. परदेशी विद्यार्थी वर्षाला १४० तास (पूर्ण दिवस) ते २८० तास (अर्ध दिवस) काम करू शकतात. हे सुट्ट्यांमध्ये शक्य होते, वर्षात जवळजवळ पाच महिने सुट्ट्या मिळतात. मात्र सुट्ट्यांमध्ये स्वतःचा अभ्यास करण्याची किंवा इंटर्नशिप करण्याचीही संधी मिळते आणि इंटर्नशिप पुढे नोकरीच्या दृष्टीने फार उपयुक्त ठरते. अभ्यासाच्या बरोबरीने शहरामध्ये लहान-सहान कामे करणे विशेषतः मोठ्या शहरामध्ये व जर्मन बोलता येत असल्यास सहज शक्य होते, पण त्यामुळे अभ्यासाच्या वेळेवर मर्यादा येतात आण 