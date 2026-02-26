हवाई सुरक्षेचे मोलाचे धडे

नितीन देशपांडेहवाई सुरक्षेच्या बाबतीत अनेक पैलूंकडे अधिक निष्पक्षपणे आणि कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता पाहणे महत्त्वाचे आहे. विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रात असलेल्या प्रत्येकासाठी भूतकाळातील अपघात किंवा घटनांमधून मिळालेले धडे समजून घेणे आणि कोणतीही दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी ज्ञान किंवा माहिती योग्यरीत्या लागू करणे हेदेखील महत्त्वाचे असते..भा रत हा आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेचा (इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन) स्वाक्षरीकर्ता देश आहे. या संस्थेने प्रत्येक सदस्यराष्ट्राला सरकारी पातळीवर सुरक्षितता व्यवस्थापनप्रणाली स्वीकारण्याची आणि विमान वाहतूक उद्योगातील सर्व भागधारकांनी त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रात किंवा संस्थेत ही प्रणाली (‘एसएमएस’) लागू करण्याची सुनिश्चित करण्यावर भर देण्याचा आदेश दिला आहे. प्रत्येक सदस्यराष्ट्र विशिष्ट कालावधीत ‘सुरक्षितता कामगिरी लक्ष्य’ निश्चित करते आणि ‘सुरक्षितता कामगिरी निर्देशांकां’ची तपासणी करण्यासाठी डेटा गोळा करते..Premium| Mandatory Hindi in Schools: हिदी अनिवार्यतेला शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र विरोध.‘डीजीसीए’ने २०२४-२०२८मध्ये राष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरक्षा योजना (एनएएसपी) जाहीर केली आहे. विमान वाहतूक सुरक्षेत सतत सुधारणा करण्यासाठी एक सामाईक धोरण म्हणून ‘एनएएसपी’ला पाठबळ देऊन त्याला अंमलात आणण्यासाठी सर्व भागधारकांना प्रोत्साहन देण्यात येते. विमान वाहतूक सुरक्षा हे समान उद्दिष्ट असलेले पाच भागधारक आहेत. उत्पादक, ऑपरेटर, एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल), सेवा प्रदाता (उदा. विमानतळ ऑपरेटर किंवा एअर नेव्हिगेशन सेवा) आणि नियामक (डीजीसीएसारखे). नियामक किंवा सरकारबद्दल आपला दृष्टिकोन टीकेचा असू शकतो. परंतु ‘एनएएसपी’ २०२४-२०२८ मांडण्यासाठी गंभीर सहकार्यात्मक पावले उचलण्यात आली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. विमान वाहतूक विकासाला चालना देणारी धोरणे बनवण्यात सरकारने त्याची भूमिका पार पाडली आहे. तसेच ‘एमआरओ’च्या कामकाजावरील ‘जीएसटी कमी केला आहे किंवा सुटे भाग आणि साधने/उपकरणांवरील आयातशुल्क कमी केले आहे. त्याचप्रमाणे, विमान कायदा आणि त्यापाठोपाठ नियमांमधील बदलांमुळे आर्थिक दंडासह कठोर अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार नियामकांकडे आले आहेत. किंवा ‘विमान (अपघात आणि घटनांचा तपास) नियम, २०१७’ अनुसार अपघातांची चौकशी करण्याचे अधिकार ‘एएआयबी’ला देण्यात आले आहेत..प्रतिबंध हेच उद्दिष्टकोणत्याही अपघात किंवा घटनेच्या चौकशीचा एकमेेव उद्देश हा अपघात आणि घटनांना प्रतिबंध करणे हा असावा, दोष किंवा जबाबदारी टाकणे नव्हे. मात्र न्यायालयीन चौकशी किंवा सरकारने सुरू केलेल्या इतर चौकशा वेगळ्या असतात. दोष देण्याचे किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतात. आणखी बरेच काही करणे बाकी आहे आणि सुरक्षितता सुधारण्यासाठी, ‘एएआयबी’ने कालबद्ध पद्धतीने चौकशी करण्याची आणि पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुरक्षा बुलेटिन जारी करण्याची गरज आहे. ‘एएआयबी’च्या अखत्यारीत २२५० किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे विमान अपघात येत नाहीत, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे, मात्र उड्डाण प्रशिक्षण विमानांशी संबंधित अपघातांची चौकशी ‘डीजीसीए’ करते. ‘एएआयबी’ने २०१५ पासून २०२५च्या अखेरपर्यंत सुमारे १११ गंभीर अपघातांची चौकशी केली आहे..सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीआवश्यक अनुभव किंवा तंत्रज्ञान साधनांसह पुरेसे मनुष्यबळ नसणे हे तपास पूर्ण करण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत. अनुभवी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे तसेच अधिक तपास प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी अधिक आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. सुरक्षितता हा एक सामाईक विषय असेल तर तपासाला बळकटी देणारा एखादा निधी किंवा कोष तयार करून ‘एएआयबी’मध्ये योगदान देण्यास वेळापत्रक किंवा ‘एनएसओपी’ संस्थांना कोणी आडकाठी केली आहे? जेव्हा जेव्हा एखाद्या विमानाची नोंदणी किंवा आयात केली जाते, तेव्हा विमानाच्या किमतीच्या प्रमाणातील एक छोटासा भाग, समजा १० वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी जमा केला तर असा निधी दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी निश्चित सहाय्यभूत ठरेल. सरकारने त्याचा योग्य आराखडा तयार करावा..‘डीजीसीए’ने सर्व वेळापत्रकीय किंवा ‘नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर्सना’ सुरक्षा व्यवस्थापनप्रणाली लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रत्येक संस्थेने ही प्रणाली लागू करण्यासाठी पात्र आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांसह एक संघटनात्मक रचना बाळगणे आवश्यक आहे. या उद्योगात योग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. एक किंवा दोन विमाने असलेली एखादी छोटी कंपनी पैसे खर्चण्यास नाखूश असते. या पदांवर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची भरती करून तो वेळ भागवतो. या उद्योग प्रारूपमध्ये सुरक्षिततेसाठी कटिबद्धतेचा अभाव आहे, परंतु महसूल आणि नफ्यावर त्यात अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. ‘एचएनआय’ किंवा कॉर्पोरेट कंपनीने त्यांच्या सुरक्षा नियमांची पूर्ती करणाऱ्या चार्टर ऑपरेटरचे ऑडिट करण्यासाठी आणि संशयास्पद व्यवसाय चालवणाऱ्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा तयार करणाची गरज आहे. खरे तर, चार्टर विमान भाड्याने घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनीच अशा कोणत्याही ‘चार्टर फर्म’चे ऑडिट करण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा विकसित करावी. कोणतीही भीती किंवा शरमिंदेपण न बाळगता सल्ला देणारी एखादी योग्य व्यक्ती त्यांच्याकडे असावी..देशात सध्या स्वतःच्या मालकीचे विमान बाळगण्याचा एक प्रवाह आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठाही वाढते आणि व्यवसाय करणेही सोपे होते. एखादे विमान आयात करताना त्याची निवड करण्याचा निर्णय काळजीपूर्वक घेतला पाहिजे. विमानाच्या खरेदीचा खर्च हा त्यामागचा एकमेव विचार असता कामा नये. कमी भांडवली गुंतवणूक करताना ती सुरुवातीला आकर्षक दिसते, परंतु उत्पादनातून बाद झालेल्या अशा विमानाची देखभाल करणे हे सुट्या भागांच्या कमतरतेमुळे किंवा सुटे भागांच्या चढ्या किमतीमुळे दीर्घकाळात ऑपरेटिंग खर्चात वाढ करणारे ठरते. मग ऑपरेटर कामकाज चालविण्यासाठी तडजोडी करू लागतो आणि सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होतो..Premium|Study Room: भारताच्या विमान क्षेत्रात वाढत्या अपघातांची चिंता; सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर देण्याची गरज.‘नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स’ विमानाच्या उड्डाणयोग्यतेचे व्यवस्थापन कसे करतात किंवा ते उड्डाणांचे कामकाज कसे चालवतात, याचीसुद्धा तपासणी होण्याची गरज आहे. ते केवळ स्प्रेडशीटवर व्यवस्थापन चालवतात, का एखाद्या संभाव्य उल्लंघन किंवा कॉम्प्लायंसविषयी वेळेवर चेतावणी देण्यासाठी एखादे साधन वापरतात? अगदी राज्य सरकार चालवत असलेल्या विमानवाहतूक विभागांनी किंवा विमानचालन प्रशिक्षणसंस्थांनी देखील आत्मपरीक्षण करून इतरांसाठी एक आदर्श ठेवायला हवा. गेल्या वर्षीच्या देशांतर्गत पाहणीत एकही विमान चालन प्रशिक्षणसंस्था ‘अ’ वर्गात नसणे निश्चित चिंताजनक आहे.(लेखक हवाई क्षेत्रात वरिष्ठ अधिकारी व ‘विश्व संवाद केंद्र, पुणे’चे कार्यवाह आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.