व्यक्तिनामा : अनुभवसंपन्न खांदे अन् कणखर नेतृत्व

प्रज्वल रामटेके भारतीय लष्कराच्या नेतृत्वात वेळोवेळी होत असलेले बदल हे केवळ पदांतर नसते, तर ती एका व्यापक लष्करी दृष्टिकोनाची नव्याने मांडणी असते. भारतीय लष्कराच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठ्या असलेल्या 'दक्षिण मुख्यालया'च्या 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' पदाची सूत्रे स्वीकारणारे लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन हे अशाच एका व्यापक अनुभवसंपन्न नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या नियुक्तीमुळे दक्षिण विभागातील लष्करी कारभार अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) माजी विद्यार्थी असलेले जैन यांनी जून १९८८ मध्ये महार रेजिमेंटमध्ये नियुक्ती घेत भारतीय लष्करातील आपली कारकीर्द सुरू केली. साधारण चार दशकांच्या सेवेत त्यांनी विविध रणांगणांवर, भूप्रदेशांमध्ये आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये काम करत आपल्या नेतृत्वाची सशक्त छाप पाडली आहे. त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विविध स्तरांवरील नेतृत्वाचा अनुभव. याशिवाय स्ट्राईक कोअर'मधील एका पायदळ ब्रिगेडचे, दहशतवादविरोधी दलाचे आणि उत्तर मुख्यालयामधील एका महत्त्वाच्या कोअरचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांनी अत्यंत लीलया पेलली आहे. दक्षिण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मिशनमध्ये सैनिकांच्या तुकडीचे नेतृत्व करताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारतीय लष्कराचे प्रतिनिधित्व केले..श्रीलंकेतील 'ऑपरेशन पवन'मधील त्यांचा सक्रिय सहभाग, इथिओपियामधील संयुक्त राष्ट्र मिशनमध्ये लष्करी निरीक्षक म्हणून केलेली सेवा, तसेच नियंत्रण रेषा (एलओसी) आणि ईशान्य भारतातील अति उंचीवरील भागात दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये त्यांनी बजावलेली भूमिका त्यांच्या उत्कृष्ट युद्धकौशल्याची साक्ष देते..सखोल जाण आणि सन्मानदक्षिण मुख्यालयाचे नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी लेफ्टनंट जनरल जैन यांनी दक्षिण मुख्यालयातच 'चीफ ऑफ स्टाफ' म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे त्यांना या मुख्यालयाच्या कार्यपद्धतीची आणि येथील आव्हानांची आधीपासूनच सखोल जाण आहे. या पदावर असताना त्यांनी लष्करी क्षमतावृद्धी, दलाची पुनर्रचना आणि एकूणच युद्धसज्जता वाढविण्यात मोलाचे योगदान दिले होते. लष्करी आणि सामरिक ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी त्यांनी 'आर्मी वॉर कॉलेज'मधून 'उच्च कमांड अभ्यासक्रम' आणि केनिया येथील 'नॅशनल डिफेन्स कॉलेज'मधून 'नॅशनल डिफेन्स कोर्स' पूर्ण केला आहे. देशासाठी दिलेल्या त्यांच्या या अतुलनीय आणि उत्कृष्ट सेवेबद्दल भारत सरकारने त्यांना 'अतिविशिष्ट सेवा पदक' (एव्हीएसएम) आणि 'सेना पदक' (एसएम) देऊन गौरविले आहे..मुख्यालयाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल जैन यांनी युद्धात हौतात्म्य पत्करणाऱ्या जवानांना आदरांजली वाहिली. वाळवंट क्षेत्र, कच्छचे रण व खाडी प्रदेश, किनारपट्टी, बेटे तसेच देशाचा अंतर्गत भाग अशा विविध आणि आव्हानात्मक कार्यक्षेत्रांमध्ये परिचालनात्मक सज्जतेवर आपला सर्वाधिक भर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. बदलत्या जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी 'जय' या त्रिसूत्रीवर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये संयुक्त कार्यपद्धती अधिक मजबूत करणे, स्वदेशी क्षमताविकास आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर त्यांचे लक्ष असणार आहे. सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी व जवानांनी उच्च दर्जाची सज्जता आणि लढाऊ तत्परता कायम राखावी, असा कानमंत्रही त्यांनी दिला आहे..पुणे येथे मुख्यालय असलेले 'दक्षिण मुख्यालय' हे भौगोलिकदृष्ट्या भारतीय लष्कराची सर्वांत मोठे मुख्यालय आहे. या मुख्यालयाच्या अखत्यारीत देशातील तब्बल ११ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेश येतात. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणेकडील राज्यांसह राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या मोठ्या भागाचा समावेश होतो. हे मुख्यालय भारताच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे ४१ टक्के क्षेत्र व्यापते. देशाच्या विस्तीर्ण दक्षिण किनारपट्टीचे रक्षण करणे, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील द्वीपसमूहांची सुरक्षा, तसेच राजस्थान आणि गुजरातमधील कच्छचे रण व वाळवंटी सीमेचे रक्षण करण्याची अत्यंत कळीची जबाबदारी या मुख्यालयावर आहे..युद्धसज्जतेसोबतच देशांतर्गत सुरक्षेच्या वेळी नागरी प्रशासनाला मदत करणे आणि महापूर किंवा चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बचावकार्य राबवण्यातही दक्षिण मुख्यालयाचे जवान नेहमीच आघाडीवर असतात. त्यामुळे, बदलत्या जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुख्यालयाची युद्धसज्जता आणि धोरणात्मक बांधणी अधिक भक्कम करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन यांच्या कुशल नेतृत्वावर असणार आहे.