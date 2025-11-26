संपादकीय

राज्यघटनेची प्रस्ताविका आणि डॉ. आंबेडकर ‘भारतीय राज्यघटना दिन’

२६ नोव्हेंबरला साजरा होणारा भारतीय राज्यघटना दिन; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उद्दिष्टांच्या ठरावावर मांडलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि सामाजिक न्यायाबाबतचे विचार.
सकाळ वृत्तसेवा
ॲड. जयदेव गायकवाड

पं.जवाहरलाल नेहरु यांनी राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनासमितीच्या सभेत मांडला आणि घटनासभेचे काम सुरू झाले. उद्दिष्टांचा ठराव मांडताना पं.नेहरुंनी सांगितले की, हा ठराव म्हणजे एक प्रतिज्ञापत्र असून या देशाच्या आगामी लोकशाहीची ध्येये आणि उद्दिष्टे त्यात नमूद आहेत.

