इराणचे युद्ध आणि रशिया-चीन

इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्राईलच्या हल्ल्यांचा रशिया आणि चीन यांनी निषेध केला आहे. मात्र, या दोन्ही देशांनी इराणला लष्करी किंवा नागरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले नाही. रशिया स्वतः दुसऱ्या युद्धात गुंतलेला आहे, तर चीनची भूमिका प्रतीक्षा करण्याची आहे. या वास्तवाची मीमांसा..लष्करी कारवाई सुरू झाली, क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बचा वर्षाव होऊ लागला आणि सर्वच आघाड्यांचा कस लागला की, स्फोटांच्या आवाजापेक्षा शांतताच अधिक कर्णकर्कश ठरते. इराणला केंद्रस्थानी ठेवून वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात आज सर्वांत ठळकपणे ऐकू येणारा आवाज कदाचित लढाऊ विमानांचा नसून, इराणचे तथाकथित सामरिक भागीदार मानल्या जाणाऱ्या रशिया आणि चीन या दोन देशांच्या मौनाचा आहे..अग्रलेख : हत्ती आणि ड्रॅगन.आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सिद्धांतानुसार ‘रिॲलिझम’ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हे अराजक असून, प्रत्येक राष्ट्राला स्वतःच्या हितासाठी वागण्यास भाग पाडते. राष्ट्राच्या अस्तित्वावरच त्याचा भर असतो. युद्धाच्या काळात कोणतेही राष्ट्र दुसऱ्याला मदत करणार नाही, हा त्यावर युक्तिवाद ठरू शकतो. इराणमध्ये सुरू असलेल्या इस्राईल-अमेरिका नेतृत्वाखालील ‘ऑपरेशन एपिक फिअर’च्या संदर्भात हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात खरा आहे. रशिया आणि चीन यांनी इराणवर झालेल्या अमेरिकी-इस्राईलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. त्यांनी हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि सार्वभौम राष्ट्रावर हल्ला असल्याचेही म्हटले. मात्र, या दोन्ही देशांनी इराणला लष्करी किंवा नागरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले नाही. त्यांनी तातडीने युद्धविराम करावा आणि पुन्हा राजनैतिक चर्चा सुरू करावी, असे आवाहन केले आहे..इराणमधील अमेरिकेची कारवाई चार आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ सुरू राहू शकते असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे आणि जमिनीवर अमेरिकेचे सैन्य उतरवण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले आहे. इतर काही देशांनीही नेहमीसारखी वक्तव्ये केली आहेत. हिंसेचा निषेध आणि संघर्ष राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याचे आवाहन यावरच सर्वांचा भर आहे..मित्रदेश नाहीसध्या इराणला ठोस मित्रदेश नाही. रशिया स्वतःच्या युद्धात गुंतलेला आहे, तर चीन परिस्थितीचा अंदाज घेऊन केवळ प्रतीक्षेच्या भूमिकेत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला तीन जानेवारीला अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना ताब्यात घेतल्यानंतर चीनने केवळ उघडपणे केलेल्या बळाच्या वापराचा निषेध केला; परंतु त्या औपचारिक टीकेपलीकडे फारसे काही केले नाही. व्हेनेझुएला आणि इराण या दोन्ही ठिकाणी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाबाबत चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून असे दिसून येते की, इराणबरोबरची त्याची तथाकथित ‘सामरिक भागीदारी’ ही प्रत्यक्ष लष्करी युतीपासून बरीच दूर आहे. भागीदार देशांवर गंभीर संकट आले तरी, तत्काळ ठोस मदत देण्यास चीन अजून तयार नाही.पश्चिम आशियात रशियासाठी इराण हा एक महत्त्वाचा सामरिक, लष्करी आणि आर्थिक भागीदार. रशियाने २०२२मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा पुरवठाही करण्यात आला आहे. २०२४मध्ये सीरियाचे तत्कालीन अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या सत्तापतनानंतर, इराणमधील सरकार कोसळल्यास त्या प्रदेशातील रशियाचे आणखी एक महत्त्वाचे केंद्र गमावण्याचा धोका रशियासाठी निर्माण होऊ शकतो. तरीदेखील, इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे रशियाकडून फारशी ठोस प्रतिक्रिया दिसलेली नाही. सध्याच्या टप्प्यावर जागतिक पातळीवर प्रभाव टाकण्याच्या रशियाच्या मर्यादित क्षमतेचे हेच प्रतिबिंब मानले जाते. मात्र, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या विक्रीत वाढ होऊन रशियाला त्याचा काहीसा फायदा होऊ शकतो..लष्करी, आर्थिक सामर्थ्य हवेआंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तथाकथित ‘वास्तववादी’ दृष्टिकोनानुसार जागतिक व्यवस्था ही मूलतः स्वतःच्या मदतीवर चालते. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियमांची अंमलबजावणी करणारी कोणतीही सर्वोच्च सत्ता अस्तित्वात नसते. त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्यावरच अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मर्यादा स्पष्टपणे अधोरेखित होतात. अखेरीस राष्ट्रीय हितसंबंध हे मैत्रीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरतात. युद्ध नसलेल्या काळातच युती आणि आघाड्यांना अधिक अर्थ प्राप्त होतो, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. शेवटी, सामायिक हितसंबंधांच्या संकल्पनेला स्वतःचे मूल्य असते, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे..‘अलायन्स ट्रीटी ऑब्लिगेशन्स अँड प्रोव्हिजन्स’ या ‘डेटासेट’वरील संशोधनानुसार, दुसऱ्या महायुद्धानंतर आघाडीच्या करारांची विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. मैत्रिपूर्ण आघाड्या नेहमी पाळल्या जात नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. १८१६-२००३ या कालावधीतील सरासरी आकडेवारीनुसार, आघाड्या सुमारे ५० टक्के वेळाच पाळल्या गेल्या. १९४५ पूर्वी करारांचे पालन तुलनेने अधिक होत असल्याचे दिसते, तर त्यानंतरच्या काळात त्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून येते. थोडक्यात सांगायचे तर, औपचारिक करार नेहमीच विश्वासार्ह असतात, ही धारणा योग्य नाही. राष्ट्रांच्या आघाड्या यशस्वी ठरू शकतात, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) ही संघटना. अलीकडच्या दशकांत ‘नाटो’ची पूर्ण क्षमतेने कसोटी लागलेली नाही. त्यामुळे विविध देशांची ही आघाडी प्रत्यक्ष युद्धात वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणेपेक्षा सामरिक समन्वयासाठीची फक्त एक चौकट राहिली आहे. आजही ‘नाटो’मध्ये आर्थिक योगदान आणि लष्करी साधनसामग्री या दोन्ही बाबतींत अमेरिकेचे योगदान सर्वाधिक आहे. ही असमतोल स्थिती कायम राहिली किंवा अमेरिकेने आपला सहभाग कमी केला, तर भविष्यात ‘नाटो’च्या प्रभावावर आणि एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील..प्रत्यक्षात, इराणचे रशिया आणि चीनबरोबरचे संबंध हे पाश्चात्त्य वर्चस्वाला विरोध करण्याच्या गरजेपोटी उभ्या राहिलेल्या सहकार्याच्या स्वरूपाचे आहेत. या देशांमध्ये परस्पर गुंतलेले मोठे आर्थिक हितसंबंधही आहेत. सामरिक भागीदारीमुळे सहकार्याची संधी मिळते; पण त्यातून एकमेकांच्या युद्धांत प्रत्यक्ष उतरावे, अशी सक्ती निर्माण होत नाही, हे दिसून येते. दरम्यान, युद्ध सुरू झाल्यापासून चीनने दिलेल्या (नैतिक) पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या हेतूने इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून केवळ चिनी जहाजांनाच मार्ग देण्याची मुभा दिली. अनेक अरब देशांकडून चीन मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो आणि त्याच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास निम्मा भाग या प्रदेशातून येतो. त्यामुळे इराणची ही कृती एकीकडे राजनैतिक संकेत देणारी असली, तरी दीर्घकालीन सामरिक गुंतवणुकीचा भाग म्हणूनही पाहिली जाऊ शकते. सध्या इराणला मित्रदेशांची गरज आहे. चालू संघर्षाच्या काळात इराणला पुरवण्यात आलेल्या चिनी बनावटीच्या हवाई संरक्षणप्रणालींच्या कार्यक्षमतेबाबतही चर्चा सुरू आहे, तर चीनने यापूर्वी जुन्या पिढीतील ड्रोन आणि मानवरहित विमानांचा पुरवठाही केला होता. रशिया युक्रेनबरोबरच्या युद्धात गुंतलेला असल्याने मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे, याचीही इराणला जाणीव आहे. त्यामुळे इराणला चीनवर अवलंबून राहावे लागेल..Premium| Geopolitical Landscape: सामरिक आव्हाने; पाक, चीनपलीकडची.वस्तुतः अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या महासत्तांप्रमाणे स्वतःची भूमिका मांडणाऱ्या या देशांकडून अधिक ठोस अपेक्षा होत्या. सध्या चीन आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देत असून, तैवानच्या प्रश्नाचाही धोरणात्मक गणितात विचार करीत आहे. कारण शेवटी प्रश्न विचारसरणीचा किंवा मैत्रीचा नसून हितसंबंधांचा असतो. जेव्हा हितसंबंधांत संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा अगदी सर्वांत सशक्त वाटणाऱ्या युती किंवा आघाड्यांचा आवाजही मंदावतो.(लेखक नवी दिल्लीस्थित सामरिक व राजकीय विश्लेषक आहेत.)(अनुवाद : जयदीप पाठकजी). 