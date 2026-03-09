संपादकीय

इराणचे युद्ध आणि रशिया-चीन

इराणवर अमेरिके-इस्राईलच्या हल्ल्यांचा रशिया आणि चीन यांनी निषेध केला. मात्र, दोन्ही देशांनी इराणला लष्करी मदत दिली नाही. जागतिक राजकारणात इराणला मित्रदेशांचा अभाव आणि आंतरराष्ट्रीय युतींचे मर्यादित सामर्थ्य स्पष्ट झाले आहे.
Iran conflict,

Iran conflict

sakal

अजेय लेले
Updated on

इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्राईलच्या हल्ल्यांचा रशिया आणि चीन यांनी निषेध केला आहे. मात्र, या दोन्ही देशांनी इराणला लष्करी किंवा नागरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले नाही. रशिया स्वतः दुसऱ्या युद्धात गुंतलेला आहे, तर चीनची भूमिका प्रतीक्षा करण्याची आहे. या वास्तवाची मीमांसा.

Loading content, please wait...
China
global news
policy
War
Iran
Military

Related Stories

No stories found.