‘अभिव्यक्ती’ला तुरुंगवास

इराणी दिग्दर्शक जाफर पनाही यांचा 'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट' हा चित्रपट 'इफ्फी'मध्ये पाहताना समजून गेले होते, की जाफर पनाही यांना पुन्हा एकदा शिक्षा ठोठावण्यासाठी हा चित्रपट पुरेसे निमित्त ठरू शकतो आणि तसेच घडले. त्यामुळे पनाही यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेबद्दल ऐकून चित्रपट जगताशी संबंधित व्यक्तींना अजिबात आश्चर्य वाटले नसणार. हा चित्रपट ज्यांनी बघितला, त्यांना या शिक्षेबद्दल नक्कीच अंदाज आला असणार..दिग्दर्शक जाफर पनाही यांना अशी शिक्षा पहिल्यांदा झाली नाही. यापूर्वी २०१० मध्ये इराणी न्यायालयाने पनाही यांना 'राष्ट्रीय सुरक्षेविरुद्ध गुन्हा आणि इस्लामिक प्रजासत्ताकाविरुद्ध प्रचार' करण्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते. परिणामी त्यांना सहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि त्यासोबत कोणतेही चित्रपट बनवणे किंवा दिग्दर्शित करणे, पटकथा लिहिणे, माध्यमांना मुलाखती देणे (देशांतर्गत किंवा परदेशी) किंवा इराण सोडून बाहेर जाणे यावर २० वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. ही कोणत्या एका चित्रपटासाठी शिक्षा नव्हती. त्यापूर्वी पनाही यांचे द व्हाईट बलून (१९९५), द सर्कल (२०००), क्रिम्सन गोल्ड (२००३) आणि ऑफसाईड (२००६) हे चित्रपट प्रदर्शित झाले होते. अशी शिक्षा एका चित्रपट दिग्दर्शकाला होते आणि त्याला त्याच्या कलेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होतो हे जाफर पनाही यांचे उदाहरण चित्रपट जगतात फारच वेगळे मानले गेले. या शिक्षेमुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली होती..Interview : गिरीश मोहिते - "वैद्यकीय क्षेत्रातील माणुसकी मोठ्या पडद्यावर".२०१० मध्ये बंदी असतानाही पनाही यांची चित्रपट निर्मिती थांबवली नाही. नजरकैदेत आणि अधिकृत बंदी असताना त्यांनी २०११ मध्ये 'दिस इज नॉट अ फिल्म' या लघुपटाची निर्मिती केली होती. पनाही जिथे नजरकैदेत होते त्या अपार्टमेंटमध्ये त्यांनी हा लघुपट चित्रित केला आणि एका केकमध्ये 'फ्लॅश ड्राईव्ह' लपवून तो इराणबाहेर पाठवण्यात आला. त्यानंतरही त्यांनी 'टॅक्सी' (२०१५) बनवला. अत्यंत अडचणींमध्ये बनवलेला हा चित्रपट पूर्णपणे मोटारीत चित्रित केला होता. बंदी आहे म्हणून पनाही शांत बसले नाहीत. आपल्या चित्रपटांच्या माध्यमातून ते या बंदी विरुद्ध अभिव्यक्त झाले. व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवला..पनाही यांना शिक्षा का?यावर्षी प्रदर्शित 'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट' हा जाफर पनाही यांचा चित्रपट इराणमधील तुरुंगवासात असलेल्या कैद्यांवर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडणारा आहे. तुरुंवासात कैद्यांचा कसा छळ केला जातो यावर भाष्य करणारा आहे. या चित्रपटाला यावर्षी कान चित्रपट महोत्सवात 'पाल्मे डी ओर' हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला. महोत्सवातील परीक्षकांनी चित्रपटाला त्याच्या मानवी आणि राजकीय ताकदीसाठी पसंत केले..इराणमधील दडपशाहीचे स्पष्ट चित्रण, तुरुंगवासाच्या काळातील खोलवर वैयक्तिक अनुभव आणि धाडसी कथाकथन यामुळे समीक्षक तसेच प्रेक्षकदेखील प्रभावित झाले. तुरुंगवासाच्या काळात दिलेल्या यातनांचा खोलवर झालेला परिणाम आणि त्यातून घडलेले वर्तन याची जाफर पनाही यांनी 'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट'मध्ये खूप बोलक्या 'फ्रेम्स'च्या माध्यमातून मांडणी केली. त्याचा परिणाम -प्रभाव चित्रपट बघणाऱ्यांवर निश्चितच झाला. इतकी सुस्पष्टपणे मांडणी होती आणि पनाही यांना शिक्षा होणार हे निश्चित होते. एकीकडे मोठे कौतुक आणि आपल्याच मायभूमीत शिक्षा असा विरोधाभासात्मक अनुभव सध्या पनाही घेत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती करणे मोठे धाडस आहे. असे धाडस करणाऱ्या दिग्दर्शकाच्या धाडसाला सलाम केला पाहिजे..जाफर पनाही यांचे चित्रपट हेच त्यांचे प्रभावी हत्यार आहे. २०१० मध्ये त्यांच्यावर पहिल्यांदा बंदी घातली आणि ते चित्रपट निर्मितीपासून दूर राहतील असे प्रयोजन या शिक्षेत करण्यात आले. शिक्षेचे स्वरुप पाहता पनाही आता संपले असे अनेकांना वाटले. पण अशा कठीण काळात पनाही यांनी चित्रपटांना या व्यवस्थेविरुद्ध व्यक्त होण्याचे सशक्त माध्यम बनवले. म्हणूनच त्यांचा प्रत्येक चित्रपट मोठा उत्सुकतेचा विषय असतो. आता पनाही काय दाखवणार आहेत? ते व्यवस्था-अराजकतेविरुद्ध काय म्हणू इच्छितात याचा मथितार्थ काढण्यास सर्वजण आतुर असतात..'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट' हा चित्रपट यांच्या गोव्यात 'इफ्फी'मध्ये दाखविण्यात येणार हे कळताच असंख्य चित्रपट रसिकांनी चित्रपटगृहाबाहेर गर्दी केली. विशेष म्हणजे कोलकाता फिल्म फेस्टिव्हलच्या आयोजन गटातील एक महिला केवळ 'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट'साठी आल्या पण चित्रपटाचे तिकीट न मिळाल्यामुळे त्या रडवेल्या झाल्या. पनाही यांचे जगभर असे चाहते आहेत. या प्रकारच्या कोणत्याही शिक्षेचा स्वतः पनाही यांच्यावर परिणाम होणार नाही हे सर्वश्रूत आहे. उलट या शिक्षेमुळे ते आपल्या चित्रपटांमधून अधिक प्रखर मांडणी करतील..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.आंतरराष्ट्रीय चित्रपट क्षेत्रातील अनेकांना जाफर पनाही हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि हुकूमशाही - दडपशाहीविरुद्ध पुकारलेला आवाज वाटतात. 'इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट' हा चित्रपट गोव्याच्या 'इफ्फी'मध्ये दाखविला आणि तो पाहण्यासाठी चाहते आतुर झाले होते. आता हा चित्रपट 'ऑस्कर'मध्ये विविध विभागात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. या चित्रपटाला 'ऑस्कर' मिळाला तर देशाची नाचक्की होऊ शकते, म्हणून कदाचित त्यापूर्वीच जाफर पनाही यांना परत शिक्षा दिली असावी.-मनस्विनी प्रभुणे नायक, पणजी.