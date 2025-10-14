संकल्पना सोप्या करणे ‘एआय’चे काम

आरसिन तांबोळीजसप्रीत बिंद्रा यांनी केंब्रिज विद्यापीठात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि नैतिकता यावर अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते, ‘एआय’चा उपयोग संकल्पना सोप्या करण्यासाठी निश्चित करता येतो. मात्र तिचा वापर करताना माणसाच्या मूलभूत अधिकारांची, गोपनीयतेची आणि सामाजिक समतेची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. ‘एआय’मधील पूर्वग्रह, चुकीची माहिती पसरवण्याची शक्यता आणि समाजातील डिजिटल दरी आणखी वाढण्याचा धोका असल्याचेही ते सांगतात..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपण सर्वत्र होताना पाहतो, मात्र अजूनही अनेक लोकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता काय आहे, ते कसे वापरायचे, याचा नीटसा अंदाज नाही. हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी जसप्रीत बिंद्रा आणि अनुज मॅगझीन या दोघांनी मिळून ‘एआय अँड बियॉन्ड’ या ब्रिटनस्थित ‘एआय’ साक्षरता संस्थेची स्थापना केली..‘एआय’ वेगाने बदलत आहे, मात्र ती समजून घेण्याची आणि शहाणपणाने वापरण्याची क्षमता सामान्य माणसांमध्ये अजूनही कमी आहे, ही बाब त्यांना प्रकर्षाने जाणवली. म्हणूनच फक्त तंत्रज्ञान न शिकवता याला मानवकेंद्रित आणि सर्वांसाठी सुलभ बनवणे हा एआय अँड बियॉन्डचा उद्देश आहे, असे बिंद्रा म्हणतात. बिंद्रा यांचा व्यवसाय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभवही या उपक्रमात महत्त्वाचा ठरतो. तंत्रज्ञानामुळे मानवी क्षमता कशी वाढू शकते हे त्यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करताना पाहिले. महिंद्रामध्ये त्यांनी पारंपरिक उद्योग डिजिटल होताना पाहिले. टाटा समूहात ते व्यवसायात मूल्यांची आणि उद्देशाची उपयुक्तता शिकले..तंत्रज्ञान, व्यवसाय आणि नैतिकता या तिन्हीचा योग्य समतोल साधून त्यांच्या सगळ्या अनुभवांचा उपयोग ते ‘एआय’च्या कामात करत असून, त्याच्या संकल्पना सामान्यांसाठी सोप्या करणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे. त्यासाठी ते दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे, कथा, आणि तुलनांचा वापर करतात. जसे की शिक्षक ‘चॅटजीपीटी’चा उपयोग करून अभ्यासक्रम पुन्हा चांगल्या पद्धतीने कसा आखू शकतो किंवा शेतकरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने पिकाच्या उत्पादनाचा अंदाज कसा घेऊ शकतो. अशी उदाहरणे देऊन लोकांना त्यांच्यासाठी ‘एआय’ कसे उपयुक्त ठरू शकते, हे पटवून देतात..डिजिटल साक्षरता गरजेची‘एआय’ साक्षरता म्हणजे केवळ कोड लिहिणे किंवा प्रोग्रामिंग येणे नाही. बिंद्रा यांच्या मते, ‘एआय’ साक्षरतेचा खरा अर्थ आहे ते काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही हे समजणे, ‘एआय’ला योग्य प्रश्न विचारता येणे आणि त्याच्या वापराचे नैतिक व सामाजिक परिणाम समजून घेणे आहे. १९९०च्या दशकात जशी डिजिटल साक्षरता गरजेची होती, तशीच आजच्या काळात ‘एआय’ साक्षरता आवश्यक आहे. बिंद्रा यांनी केंब्रिज विद्यापीठात ‘एआय’ आणि नैतिकता यावर अभ्यास केला आहे..Premium| Agentic AI: एजंटिक एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अवकाश भरारी!.त्यांच्या मते, ‘एआय’ नैतिकतेशिवाय वापरली गेल्यास ती अनियंत्रित शक्ती ठरू शकते. तिचा वापर करताना माणसाच्या मूलभूत अधिकारांची, गोपनीयतेची आणि सामाजिक समतेची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. ‘एआय’च्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वापरामुळे काही धोकेही आहेत. बिंद्रा यांना सर्वांत मोठा धोका वाटतो तो म्हणजे ‘एआय’मधील पूर्वग्रह, चुकीची माहिती पसरवण्याची शक्यता आणि समाजातील डिजिटल दरी आणखी वाढण्याचा धोका. लोक ‘एआय’वर अधिक अवलंबून राहतील, ही देखील चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे ‘एआय’कडे एक साधन म्हणून पाहावे, अंतिम सत्य म्हणून नाही. ‘‘माणूस नेहमीच निर्णयाच्या केंद्रस्थानी असावा,’’ असे ते सांगतात. बिंद्रा सांगतात, ‘‘आम्ही केवळ तंत्रज्ञान शिकवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर आम्ही माणसाला बदलासोबत जुळवून घेण्यासाठी सज्ज करतो आणि तंत्रज्ञानाला मानवी दृष्टिकोनातून समजावून सांगतो. समजून, शिकून, आणि जबाबदारीने वापरले तर ‘एआय’ हे मानवी क्षमतेला बळ देणारे तंत्रज्ञान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.