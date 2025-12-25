Christmas: दया, क्षमा, शांतीचा विचार

रमण रणदिवेजगभरातील बव्हंशी ख्रिस्ती बांधव २५ डिसेंबरला येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस म्हणजेच नाताळाचा सण साजरा करतात. २५ डिसेंबर ते एक जानेवारी ह्या आठवड्यात सर्वच चर्चमधून धार्मिक कार्यक्रम उत्साहाने, आनंदाने साजरे केले जातात..येशू ख्रिस्त हे ख्रिस्ती धर्माचे संस्थापक म्हणून केंद्रस्थानी आहेत. ज्यांना देवपुत्र आणि मानवतेचा तारणहार मानले जाते. बायबलमधील ‘नव्या करारा’त त्यांच्या जन्मापासून ते मृत्युपर्यंतचे वर्णन आहे. येशू यांनी देवाच्या राज्याची घोषणा केली.आजारी लोकांना बरे केले, त्यांना संजीवन दिले, पाप्यांना क्षमा करून मुक्ती दिली..गोमंतक शैलीतील स्थापत्याविष्कार \n\n.येशू ख्रिस्तांचा जन्म पॅलेस्टाईनमधील (सध्याचे इस्राईल) बेथलेहेम गावातील एका गायीच्या गोठ्यात झाला. पूर्व दिशेला वर आभाळात त्याच दिवशी एक नवीन तेजःपुंज तारा उदयाला आला (बायबल संदर्भ मत्तय २:२). परमेश्वरी उद्देश असा की येशू ख्रिस्तांच्या जन्माचे ठिकाण कोठे आहे हे दर्शनार्थींना कळावे..पूर्वेकडून काही विद्वान लोक, मेषपाल तथा इतरही लोक नवजात बालकाचे दर्शन घेण्यासाठी आले. त्यात काही भविष्याचे जाणकारही होते. अनेकांनी येशू बाळास सोने, ऊद, अशी दाने अर्पण केली (बायबल संदर्भ मत्तय २:११)..ख्रिस्ती लोकांचा असा विश्वास आहे की येशू ख्रिस्त हे देवाचे पुत्र आहेत, कारण ईश्वर असूनही मानवी देह धारण करून ते या जगात आले. ते मानवतेचे रक्षक आणि तारक आहेत. त्यामुळेच त्यांना ख्रिस्त किंवा मसीहा मानले जाते. येशू ख्रिस्तांच्या आईंचे नाव मरिया आणि वडिलांचे नाव योसेफ होते. दोघेही नाझरेथ गावातले होते. योसेफ सुतारकाम करीत. जसजसे येशू ख्रिस्त मोठे झाले तसतशी त्यांची आध्यात्मिक बैठक ईश्वरी वचनांमधून पक्की होत गेली..येशू सर्वांसाठी प्रार्थना करीत. बायबलमधील अनेक अध्यायातून त्याच्या नोंदी सापडतात.बव्हंशी प्रार्थना बायबलमधील वचनांवर आधारित आहेत.प्रार्थना म्हणजे देवाला केलेली याचना, विनवणी किंवा आवाहन असते. परमेश्वराशी केलेला तो सुसंवाद असतो. ह्या सप्ताहात चर्चमधे तसेच घराघरातही आकर्षक सजावट केली जाते. काही घरातून सश्रद्ध भावनेने भजनांचे कार्यक्रम केले जातात.एकूणच सर्वत्र भक्तिमय वातावरण असते.तरुण-तरुणी तर नवचैतन्याने भारलेले असतात, असा आनंद सोहळा आठवडाभर सुरू असतो. बहुतेक सर्व चर्चेस मधून मंदिराच्या आवारात ख्रिस्त जन्माचा देखावा उभारला जातो. त्यात गायीचा गोठा, येशू ख्रिस्तांची आई मरिया, तिच्या मांडीवर येशू बाळ, हातात काठी घेतलेले येशू ख्रिस्ताचे वडील योसेफ,काही शुभ्र वस्त्रातले देवदूत असे विहंगम दृश्य मांडले जाते..नाताळ सण साजरा करीत असताना प्रत्येकाच्या अंतर्मनात रत्नजडित मोती झुलत असतात. पृथ्वीच्या पापण्यांची उघडझाप अनंतकाळापासून सुरु आहे. काळाच्या सारीपटावर दिवस रात्रीच्या कवड्या पडत असतात. प्रत्येकाच्या मनात आठवणींची झाडे वाढत असतात. आयुष्य तेच तेच सरळसोट असले तरी कोकिळेचा स्वर रोज बदलत असतो. बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे..भूक, द्वेष, उपासमारी, बलात्कार, अत्याचार,भ्रष्टाचार,अशा अनेक वृत्ती त्या काळातही होत्या, आजही आहेत.तेंव्हाही असंख्य वेदनांची गाणी काळोखाच्या कंठातून टाहो फोडत बाहेर पडत होती. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी केलेल्या जुलूम अन्यायाविरुद्ध येशू ख्रिस्तांनी बंड पुकारले..इतिहासाच्या अंगाखांद्यावर वर्तमान खेळत असतो, त्यातूनच भविष्य जन्माला येते.दया,क्षमा, शांती,करुणा यांचाच संदेश येशूंनी समाजाला दिला.मानवी अंतर्याम सत्याधिष्ठित व्हावे, गोरगरीबांप्रती वात्सल्याने द्रवावे, तद्वतच निसर्गाचे देखणेपण, हिरवीगार धरित्री आणि माणसातल्या माणूसपणाचा परीघ अधिकाधिक वर्धमान होत जावा अशी मंगलमय प्रार्थना येशू ख्रिस्तांनी केली..Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा.आत्मनिरीक्षणातून अमंगलाचा, स्वार्थाचा,लालसेचा नायनाट व्हावा असे येशू ख्रिस्तांना वाटत होते. त्यांनी डोंगरावर केलेले प्रवचन (बायबल संदर्भ मत्तय ५:१ ते ९) म्हणजे उदात्त मानवी जीवनमूल्यांचा तथा आदर्श सुविचारवैभवाचा परिपाक आहे. येशू ख्रिस्त ही धर्माच्या मांडवातील घोषणा नाही ते चंदनाप्रमाणे झिजणारे त्यागी जीवन आहे. समाजाच्या सात्विक, निष्कलंक, निरामय जीवनासाठी येशूंनी संदेशातून तथा प्रत्यक्ष कृतीतून प्रबोधन केले..तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या अन्याय्य व्यवस्थेला प्रखर विरोध करून त्यांच्या अस्तित्वालाच हादरा दिला. येशू ख्रिस्तांचे संपूर्ण जीवन संवेदनशील मनावर हिंदोळत राहते. म्हणून येशू ख्रिस्त हे केवळ ख्रिस्ती धर्मीयांचेच नव्हे तर मानवतेवर श्रद्धा असणाऱ्या प्रत्येकालाच आपलेसे वाटतात.तमाम जगातल्या एकाही धर्म-प्रेषिताने मानवतेचा चेहरा विद्रुप होईल असा संदेश दिला नाही,तर कृतज्ञता व सहिष्णूता हे दोन माणुसकीचे निकष तमाम मानव जातीने तंतोतंत पाळावेत अशी सनातन प्रार्थना केली. ह्या नाताळाच्या प्रसंगी आपण सर्वांनी ही प्रार्थना अंतर्मनात ठसवू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.