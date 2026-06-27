हौस ऑफ बांबू : खादाड पत्रकारांचे मेन्यूकार्ड..!

कु. सरोज चंदनवालेनमस्कार! मी एक हाडाची वाचक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. माझ्या देहयष्टीकडे बघून काही खवचट मेले (हाडा) मांसाची वाचक आहे, असंही म्हणतात. पण मी पुस्तकांचाही बसल्या बैठकीला फडशा पाडत्ये. कारण पुस्तकं आणि पदार्थ हे दोन्ही माझ्या आहाराचा भाग आहेत. .चवीत जरा बदल म्हणून गेल्या बुधवारी मुंबईत परभादेवीच्या रवींद्र नाट्यसंकुलाच्या मिनी थेटरात गेल्ये होत्ये. याला कारण माझे जुने बॉयफ्रेण्ड आणि ज्येष्ठ पत्रकारमित्र ‘ससा’ ऊर्फ संजीव साबडे यांनी ‘खाऊगल्ली’ नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय, त्याचं प्रकाशन होतं. दिल्ली-मुंबई, संसद-मंत्रालय अशी प्रदीर्घ राजकीय पत्रकारिता करताना त्यांनी जातील, तिथल्या खाऊगल्ल्या पालथ्या घातल्या, माझ्यासारख्या अनेक मैत्रिणी-मित्रांसमवेत गाणीबजावणी केली, आणि उरलेल्या वेळेत बातमीदारीही केली. निवृत्तीनंतर ‘आपण काय काय खाल्ले?’ यावर ते लिहू लागले. त्याच स्वादिष्ट आठवणींचं हे पुस्तक. ‘स्वामीराज प्रकाशन’च्या रजनीश राणेंनी ही खाऊगल्ली वाचकांसाठी खुली केली आहे.....प्रकाशनाला सुखद धक्काच बसला. झाडून सगळी ‘प्रेस’ तिकडं गोळा झाली होती. येणाऱ्या प्रत्येकाच्या हातात ‘सप्रें’चा वडापाव (प्लस कोथिंबिरवडी) ठेवण्यात आला. (प्रेसच्या उलटं सप्रे! ) प्रकाशन सोहळ्यात सेलेब्रिटी फूडी कुणाल विजयकर, एकेकाळी रेडिओ जॉकी (असूनही) पुढे प्रोफेसरीण झालेल्या रश्मी वारंग आणि ‘मुंबई स्वयंपाकघर’ हा सव्वा लाख सदस्य असलेल्या गटाच्या प्रवर्तक भक्ती चपळगावकर अशी नामचीन मंडळी व्यासपीठावर होती. प्रेक्षकांमध्येही दिग्गज पत्रकार, माजी मंत्री, माजी न्यायाधीश वगैरेंचा मेळा होता. सगळे खाण्यातले उस्ताद! या कार्यक्रमात खाण्यापिण्याच्या येवढ्या गप्पा रंगल्या की तीन-चार वडापाव खाऊनही पुन्हा भूक लागली!! खाऊगल्ली हे पुस्तक छानच आहे. (पण) किंमत साधारणपणे पुण्यातल्या चांगल्या व्हेज थाळीएवढी आहे..काही महिन्यांपूर्वी साहित्य अकादमी विजेते पत्रकार-लेखक डॉ. इब्राहीम अफगाण यांनी ‘खाली पेट’ नावाचं पुस्तक रसिक खवय्यांना पेश केलं होतं. ‘अक्षर प्रकाशन’ची ही पेशकश आहे. ‘अक्षर’नं वडापाव काही दिला नाही, पण पुस्तक खमंग काढलं. इब्राहीम अफगाण हे सच्चे गोयंकार. त्यांचं गोयंकारपण लिखाणातून अजिबात लपत नाही. ते लपवण्याचं कारणही नाही. ‘खाली पेट’ हे खाद्यसंस्कृतीची रसीली आस्वादक समीक्षा आहे, खाऊगल्लीचं वर्णन नव्हे. पण दोन्ही पुस्तकांमधला समान धागा एकच-वाचून भूक लागते!!माझं तर मत आहे, कुणाची अन्नावरची वासना उडाली असेल तर त्याला ही पुस्तकं प्रिस्क्राइब करावीत. आणखी एक सूचना अशी आहे की अशी पुस्तकं ‘स्विगी’ किंवा ‘झोमॅटो’वर मागवता यायला हवीत. प्रकाशकमंडळींनी यात लक्ष घालावं..दुर्दैवानं खाद्यसंस्कृती संदर्भात आपल्याकडे फारच तुरळक साहित्य उपलब्ध आहे. रेसिपी बुकं खूप असली तरी खाद्यान्नांचा इतिहास, त्यातून उलगडणाऱ्या विविध संस्कृती, परंपरा, चवीढवी, सामाजिक जडणघडण यांचं दस्तावेजीकरण पुरेसं झालेलं नाही. अफगाण-साबडेंसारख्या पत्रकारांनी इथं तोंड घालावं, हा काही योगायोग नाही. हे एक पत्रकारितेचंच अभिन्न अंग आहे, असं वाटतं.गोंयचे ज्येष्ठ कलावंत गोपालकृष्ण अनंत भोबे यांनी फार पूर्वी ‘मासे आणि मी’ या शीर्षकाचं सुंदर पुस्तक लिहिलं होतं. गोपालकृष्ण भोबे हे हरहुन्नरी. संगीताचे जाणकार, चित्रकलेत निष्णात...‘नवयुग’चे पडदे रंगवण्यापासून वाचनमालेतली चित्र काढण्यापर्यंत प्रचंड मोठा त्यांचा कामाचा पट होता. रंगभूमी-चित्रपटक्षेत्रातला त्यांचा संचारही सर्वश्रुत होता. मुंबई रेडिओवर त्यांना तर गंमतीनं ‘सर्वपल्ली गोपालकृष्णन’ असं म्हणत. ‘मासे आणि मी’नंतर पुल देशपांड्यांचं ‘माझे खाद्यजीवन’ मराठी साहित्यात अजरामर झालंय.तोच वारसा ही पत्रकार मंडळी पुढे नेऊ पाहतायत. त्यांना पोटभर शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.