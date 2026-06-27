संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : खादाड पत्रकारांचे मेन्यूकार्ड..!

खाऊगल्ली, खाली पेट, मासे आणि मी ते माझे खाद्यजीवन; पत्रकारांच्या खाद्यआठवणींमधून उलगडणारी चवदार खाद्यसंस्कृती, साहित्य आणि पत्रकारितेची रसाळ मेजवानी
Marathi books on food culture and culinary journalism by journalists

Marathi books on food culture and culinary journalism by journalists

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कु. सरोज चंदनवाले

नमस्कार! मी एक हाडाची वाचक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. माझ्या देहयष्टीकडे बघून काही खवचट मेले (हाडा) मांसाची वाचक आहे, असंही म्हणतात. पण मी पुस्तकांचाही बसल्या बैठकीला फडशा पाडत्ये. कारण पुस्तकं आणि पदार्थ हे दोन्ही माझ्या आहाराचा भाग आहेत.

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