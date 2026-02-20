लता मंगेशकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त हृदयनाथ मंगेशकर यांचा भावस्पर्शी लेख

जन्मेजयराजे विजयसिंह राजे भोसलेगानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचा स्मृतिदिन नुकताच पार पडला. त्यांचे गाणे आणि व्यक्तिमत्व यांविषयीच्या भावनांना दिलेले शब्दरूप.लता मंगेशकर यांच्या स्मृतिदिनी पं.हृदयनाथ मंगेशकर यांनी लिहिलेला लेख स्पर्शून गेला. माझ्याही लतादीदींविषयीच्या भावना त्यानिमित्ताने व्यक्त कराव्याशा वाटल्या. जगाच्या पाठीवर सदा सर्वकाळ कुठे ना कुठेतरी लतादीदींचा स्वर्गीय सर उमटत राहतो, निनादत राहतो... आणि त्यामुळेच लतादीदी अमर आहेत. त्यांचा दैवी स्वर हा त्यांच्या अस्तित्वाची सदैव साक्ष देत राहील. देव, देश आणि धर्मासाठी त्या जगल्या आणि सातत्याने तीस वर्षे याची अनुभूती एक स्वामीभक्त म्हणून मी घेऊ शकलो..‘देव’ म्हणून त्यांच्या आयुष्यामध्ये मंगेशी देवीनंतर स्वामींचे अनन्यसाधारण महत्त्व होते . ‘देशा’साठी-स्वदेशासाठी प्राण देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांची असीम निष्ठा होती आणि ‘राष्ट्रधर्म’ ज्यांनी जागवला त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबतदेखील त्यांच्या भावविश्वात एक अनन्यसाधारण महत्त्व होते..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.श्री स्वामी आणि अक्कलकोट हे त्यांच्या विशेष श्रद्धेचे विषय होते. त्याच माध्यमातून त्यांच्याशी सूर जुळले . केवळ परंपरा म्हणून नव्हे तर एक स्वामीसेवक म्हणून अक्कलकोटमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक भुकेलेल्या व्यक्तीला अन्न आणि भाविकाला छत्र देण्याची अन्नछत्र मंडळाची संकल्पना त्यांना खूप भावली आणि त्यातून त्यांनी स्वामीचरणी आपल्या वैभवातील काही मोती दान केले..गेली तीस वर्षे या स्नेहमयी माऊलीच्या सहवासामध्ये वावरण्याचे आणि त्याची अनुभूती घेण्याचे सुवर्णमयी पर्व मी अनुभव शकलो. छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्यांचे आणि माझे दैवत. त्यामुळे हे सूर अधिकच घट्ट झाले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रखर देशभक्ती त्यांच्यामध्ये उतरली होती. स्वामीनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, सूरनिष्ठा या त्रयींचा संगम दीदींच्या ठायी होता. अक्कलकोटमध्ये सुरू असलेले कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प आणि त्यातून स्वामीभक्तांना मिळणाऱ्या सुविधा हा नेहमीच त्यांच्याकरिता संवेदनेचा विषय राहिला. त्यासाठी त्यांनी भरपूर सहकार्यही केले आणि आमच्या विचारांना नवी दिशा दिली..आजही मंगेशकर कुटुंबीयांनी मला अंतर दिले नाही. आजही उषादीदी , मीनादीदी ,पंडित जी आणि सर्वच मंगेशकर कुटुंबीय यांच्या अतीव सद्भावनेतून, प्रेमातून त्यांनी अक्कलकोटशी आणि स्वामीभक्तांशी असलेला संवाद कायम ठेवला आणि याच माध्यमातून लतादीदींच्या इच्छेचा,भावनेचा, स्वप्नांचा अखंड जागृतयज्ञ सुरू राहिला आहे अशी माझी भावना आहे..रुग्णसेवेचा महायज्ञमहाराष्ट्राला त्या गानकोकिळा म्हणून परिचित असतील; परंतु स्वामीभक्तांसाठी त्या एक दानशूर म्हणूनही परिचित आहेत. सरस्वतीच्या दरबारातील हे माणिक अखंड हिंदुस्तानच्या शिरावर शोभून दिसत होते, मात्र ते विश्वतेजाचेही समर्पक द्योतक होते. भारत आणि सीमारेषेवरील राष्ट्रांच्या सीमा आपल्या प्रेममयी स्वरांनी एकत्रित करून त्यांनी विश्वाला गवसणी घातली आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम’चा संस्कार जगासमोर ठेवला. आजही प्रत्येक कंठस्थ आराधनेमध्ये लतादीदी जिवंत आहेत. आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या पर्वात त्यांनी शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये फार मोठे योगदान दिले. ‘एमआयटी’च्या माध्यमातून त्यांच्या स्मृतीत सप्तसुरांचे विश्वविद्यालय उभे राहिले, तर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या माध्यमातून रुग्णसेवेचा एक महायज्ञ सुरू झाला. .Premium|Ajanta Caves: अजिंठ्याच्या शिल्पकलेतून इतिहासाचा साक्षात्कार.दक्षिणेमध्ये जन्मलेले परंतु जगभरात आपल्या वैद्यक विज्ञान विद्वत्तेने विख्यात झालेले एस. राजशेखरन यांना नुकताच जो लता वैद्यक पुरस्कार दिला गेला, त्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी एमआयटीचे विश्वनाथ कराड होते. हा एक अपूर्व योगायोग आहे. दीदींनी जी दोन उदात्त स्वप्ने पहिली त्यांना साकारणारे हे दोन महान दूत खऱ्या अर्थाने त्या देवीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम करीत आहेत. अशा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा सन्मान मला मिळाला होता. हादेखील मी माझा सन्मान समजतो. हा माझा व्यक्तिशः सन्मान नाही तर सगळ्या स्वामीभक्तांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपाचा बहुमान मी मानतो..दीदीचा स्वर अमर आहेच; तथापि त्यांच्या स्वप्नांच्या परिघावर असलेल्या या संस्था आणि संस्थांच्या माध्यमातून दिले जाणारे पुरस्कार आणि त्यातून समाजाला मिळणारी प्रेरणा ही अशीच अखंडित प्रवाहित राहो, हीच स्वामीचरणी प्रार्थना !( लेखक अन्नछत्र मंडळ, अक्कलकोटचे संस्थापकअध्यक्ष आहेत.) ( शब्दांकन : अनिरुद्ध बडवे ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.