संपादकीय

स्थलांतराचे बोलीभाषांवर ठसे !

विविध कारणांनी घडलेल्या स्थलांतरातून नव मिश्रभाषा तयार होत जाते. खरं तर यामुळेच बोलीची ढब आणि चवही बदलते.
- डॉ. केशव स. देशमुख

विविध कारणांनी घडलेल्या स्थलांतरातून नव मिश्रभाषा तयार होत जाते. खरं तर यामुळेच बोलीची ढब आणि चवही बदलते. ही स्थलांतराची एकप्रकारे देनच. लवकरच येणाऱ्या मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त एका भाषक पैलूचा वेध.

