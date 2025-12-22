राज्याला हवे स्वतंत्र ‘आयुष’ मंत्रालय

डॉ. उमेश तागडेभारताची आरोग्य परंपरा ही हजारो वर्षांची, शास्त्राधिष्ठित आणि जीवनाभिमुख आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, स्थूलता, मानसिक तणाव व श्वसनविकार यांसारखे आजार झपाट्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींचे महत्त्व पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर अधोरेखित होत आहे. आयुष मंत्रालयाशिवाय महाराष्ट्राचे आरोग्य भवितव्य सुरक्षित नाही, हे वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे..आरोग्य हा केवळ उपचारांचा विषय राहिलेला नाही; तो आज जीवनशैली, मानसिक संतुलन, सामाजिक स्वास्थ्य आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनपद्धती आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सध्याची आरोग्यव्यवस्था केवळ उपचारांवर आधारित राहून अपुरी ठरत आहे..दीर्घआयु दायिनी निसर्गस्नेही जीवनशैली.अशा स्थितीत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींचे महत्त्व पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले आहे. आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या भारतीय परंपरेतून विकसित झालेल्या चिकित्सा पद्धती केवळ आजार बरे करण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर आजार होऊच नयेत यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक आणि जीवनशैली सुधारणा आधारित उपचारांचे शास्त्र आहेत. म्हणूनच जगभरातील अनेक देश या पद्धतींकडे गांभीर्याने पाहू लागले आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र ‘आयुष मंत्रालया’ची स्थापना करून भारतीय आरोग्य क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणले. यापूर्वी आयुर्वेद व इतर पारंपरिक चिकित्सापद्धती आरोग्य मंत्रालयाच्या एका मर्यादित विभागापुरत्या होत्या. स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर आयुष क्षेत्राला स्वतंत्र ओळख, धोरणात्मक बळ आणि व्यापक कार्यक्षेत्र प्राप्त झाले. या निर्णयामुळे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींना धोरणात्मक बळ मिळाले, संशोधनाला चालना मिळाली आणि आयुष सेवा मुख्य प्रवाहातील आरोग्य व्यवस्थेचा भाग बनू लागल्या. या निर्णयाचा परिणाम देशातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही दिसून येत आहे..या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर आयुष रुग्णालये, औषधालये, संशोधन संस्था, शिक्षण संस्था तसेच प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेत आयुष सेवांचा समावेश करण्यात आला. ‘आयुष’ औषधांचे दर्जा नियंत्रण, संशोधन, नोंदणी, प्रशिक्षण आणि जनजागृती यावर भर देण्यात आला..गुजरात येथे २०२३ मध्ये झालेल्या पहिल्या ‘जागतिक पारंपरिक चिकित्सा संमेलना’तून प्रसिद्ध झालेला ‘गुजरात जाहीरनामा’ हा त्याचाच प्रत्यय होता. या जाहीरनाम्यात पारंपरिक चिकित्सापद्धतींना जागतिक आरोग्यव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक मान्य करण्यात आले. त्यानंतर नवी दिल्ली येथे झालेल्या दुसऱ्या संमेलनात भारताची नेतृत्व भूमिका अधिक ठळक झाली. या संमेलनात पंतप्रधानांनी मांडलेले विचार महत्त्वाचे होते. उपचारांपेक्षा प्रतिबंध अधिक महत्त्वाचा आहे, जीवनशैली सुधारणा हीच भविष्यातील आरोग्याची गुरूकिल्ली आहे आणि पारंपरिक चिकित्सा पद्धती मानवतेसाठी भारताने दिलेली अमूल्य देणगी आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले..महाराष्ट्रातील विचारमहाराष्ट्र हे आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असले, तरी आरोग्य क्षेत्रात जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. उपचारखर्च वाढत आहे, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांवरील ताण वाढत आहे आणि मोठा वर्ग खासगी आरोग्यसेवांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक आयुष महाविद्यालये आहेत. आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि इतर आयुष शाखांतील हजारो पदवीधर दरवर्षी तयार होत आहेत. तरीही गरजू जनतेपर्यंत ‘आयुष’ सेवा पोहचत नाहीत. ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आयुष औषधे उपलब्ध नाहीत, प्रशिक्षित मनुष्यबळ असूनही त्यांचा उपयोग होत नाही आणि आयुष रुग्णालये केवळ कागदावर अस्तित्वात आहेत. हा विरोधाभास आयुष व्यवस्थेतील कमतरतेचा नसून महाराष्ट्रातील प्रशासनिक रचनेच्या अपयशाचा परिणाम आहे..गंभीर त्रुटीआयुषविषयक जबाबदाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन आणि कृषी विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विखुरल्या गेल्या आहेत. कोणत्याही एका विभागाची पूर्ण जबाबदारी नसल्याने नियोजन, अंमलबजावणी, औषध पुरवठा, गुणवत्ता नियंत्रण आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यामध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील आयुष क्षेत्र शिक्षणात आघाडीवर, परंतु सेवा पुरवठ्यात मागासलेले आहे. ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण जीवनशैलीशी संबंधित आजारांनी राज्याला वेढले असताना ‘आयुष’सारख्या प्रभावी प्रतिबंधात्मक आरोग्यव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणे ही धोरणात्मक चूक ठरू शकते. स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची स्थापना केवळ प्रशासकीय सोय नाही; ती राज्याच्या आरोग्य सुरक्षेची गरज आहे. स्वतंत्र मंत्रालयामुळे सेवा एकसंध होतील, निधी, मनुष्यबळ आणि औषध व्यवस्थापनावर स्पष्ट नियंत्रण येईल आणि आयुष शिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचेल..Premium|Healthcare Management Information System : महाराष्ट्राच्या आरोग्याचा 'एक्स-रे'; कोणत्या जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम आणि कुठे आहे ताण?.व्यवस्था दुर्बलस्वतंत्र आयुष मंत्रालयाचे नेतृत्व महाराष्ट्राचाच नेता करीत असतानाही राज्यात आयुष क्षेत्र प्रत्येक निकषावर मागे पडलेले दिसते. राज्यातच आयुष व्यवस्था दुर्बल राहणे ही बाब महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला साजेशी नाही. स्वतंत्र आयुष मंत्रालय स्थापन करणे आता महाराष्ट्रासाठी अपरिहार्य निर्णय आहे. अन्यथा आयुष शिक्षण, संशोधन आणि सेवा यातील दरी अधिकच वाढत जाईल आणि राज्य एक ऐतिहासिक संधी गमावून बसेल. स्वतंत्र मंत्रालयामुळे आयुष सेवा एकसंधपणे नियोजित होतील, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत प्रभावीपणे समाविष्ट होतील आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्याला आवश्यक ते महत्त्व मिळेल. यातून केवळ समाजाचे आरोग्य सुधारेल असे नाही, तर आयुष औषधनिर्मिती, संशोधन, शिक्षण आणि आरोग्य पर्यटनाच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्गसंपन्न स्थळांचा लाभ घेऊन महाराष्ट्र आयुष आधारित आरोग्य पर्यटनाचे केंद्र बनू शकतो. महाराष्ट्राची पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रातील राष्ट्रीय व जागतिक ओळख अधिक भक्कम होईल. आज निर्णय घेतला नाही, तर उद्या त्याची किंमत महाराष्ट्राच्या आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागेल. आयुष मंत्रालयाशिवाय महाराष्ट्राचे आरोग्य भवितव्य सुरक्षित नाही, हे वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.