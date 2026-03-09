कर्जमाफीची ‘सरकारी पेरणी’

कर्जमाफीची ‘आवश्यकता’ आणि तिचा ‘फोलपणा’ या दोन्ही गोष्टी दुर्दैवाने कर्जमाफीच्या योजनेला एकाच वेळी लागू होतात. कर्जमाफी देतानाच त्यानंतरच्या काळात कर्जमाफी मागण्याची शेतकऱ्यांवर वेळच येणार नाही, असा भक्कम आधार तयार होण्याची आवश्यकता आहे. तशी व्यवस्था निर्माण न करता शेतकऱ्यांना पंगू ठेवायचे आणि निवडणुका आल्यावर कर्जमाफीचे गाजर दाखवायचे, हा राजकीय खेळ बंद होणे गरजेचे आहे..राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन आणि विरोधकांचा दबाव या पार्श्वभूमीवर एकूणच निवडणुकांचा सुकाळ संपल्यानंतरच्या काळात महायुती सरकारने ही कर्जमाफी जाहीर केली आहे, हे विशेष. वारंवार येणारे अस्मानी संकटाने महाराष्ट्रात शेतीची दैना केली असताना याच नव्हे तर यापूर्वीच्या अनेक सरकारांनी विविध उपाय करूनदेखील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यात यश येताना दिसत नाही..विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २९ फेब्रुवारी २००८ रोजी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यानंतर २००८ ते २०२६ दरम्यान १८ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात चार वेळा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजना (२००८) महाराष्ट्रासाठी चार हजार ३८८ कोटींपेक्षा अधिक खर्च, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) १८ हजार ७६२ कोटी, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) साधारण २० हजार ४९७ कोटी खर्च आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना (२०२६) जाहीर झाली आहे..अशाप्रकारे देशात सर्वाधिक वेळा कर्जमाफी देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरते. या योजनांद्वारे एकूण माफ झालेल्या कर्जाचा निधी हा साधारण ६० हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. पण आजही महाराष्ट्रातील एकूण थकीत कृषी कर्ज ३२ हजार कोटी आहे. सरकारने कर्जमाफी करूनसुद्धा शेतकऱ्यांची आर्थिक संपन्नता, शेतीतील उत्पादकतेत वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय शेतकरी आत्महत्यादेखील थांबलेल्या नाही. सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एका लेखी उत्तरात चालू वर्षात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यात एक हजार ९८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्जमाफी जाहीर करण्याच्या एक दिवस आधी राज्याचा २०२५-२६ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी का द्यावी लागत आहे, याची कारणमीमांसा दिसून येते..सर्वाधिक जोखीम शेतीतराज्याच्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वर्णन करण्यात आलेली कृषी क्षेत्राबाबतची स्थिती पाहता, गुंतवणुकीबाबत सर्वाधिक जोखीम ही शेअर बाजारात की शेतीत असा प्रश्न विचारल्यास शेतीत सध्या सर्वाधिक जोखीम असल्याचे दिसून येते. राज्यात २०२५ या वर्षात सरासरीच्या १०९ टक्के एवढा पाऊस पडला. इतका चांगला पाऊस झाल्यावरही कृषी क्षेत्राचा विकास दर ५.४ टक्क्यावरून ३.४ टक्के खाली घसरला. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी फक्त १४९ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. २५ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला. .मराठवाडा आणि विदर्भातील काही तालुक्यांमध्ये जुलैमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला. महाराष्ट्रात ७०-७५ टक्के शेती अद्यापही मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. सिंचन क्षेत्राचा विस्तार झाला असला तरी प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे फक्त ४०.५५ लाख हेक्टर आहे. अधिकचा पाऊस पडल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटू शकतो, परंतु अवेळी भरमसाठ पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांना अवकाळीचा सामना करावा लागतो. यावेळी शेतीला अवकाळीचा जबरदस्त फटका बसला आहे. शेती करताना तसेही ऊन, पाऊस, अवकाळी, अवर्षण, गारपीठ, रोगराई, जंगली प्राणी याचे भय शेतकऱ्याला कायम असतेच. कधी काळ्या मातीतून काहीच उगवत नाही, तर कधी पार हिरवे शेत एका पावसात मातीत मिसळून जाते. कधी खळ्यात आणून टाकलेले धान बाजारात जाण्यापूर्वी पावसाच्या पाण्यात मातीमोल होते. निसर्गाच्या कोपातून पीक बाहेर आले तरी अनेकदा बाजारभाव कोलमडलेले असतात. मोठ्या हिकमतीने बाजारात विकायला आणलेला शेतीमाल घरी परत घेऊन जाण्याची जोखीम पत्करण्यापेक्षा मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्याला विकण्याशिवाय नडलेल्या शेतकऱ्याकडे अनेकदा पर्याय नसतो..अस्मानी आणि सुलतानी या दोन्ही संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वेदनेवर कर्जमाफीचे मलम पुरेसे नाही, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. मुळात शेतकऱ्यांचं जगणं सुसह्य करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्यातल्या कृषी खात्यातर्फे राज्य आणि केंद्राच्या मिळून एकूण ४६ पेक्षा अधिक कृषी योजना राबवल्या जातात. शेतीसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात योजना सुरू असतानाही नेमके सरकार मग कुठे कमी पडतेय? कशामुळे शेती तोट्यात जात आहे, याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे..शेतीचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. बोगस बियाणे आणि बोगस खते ही राज्यात एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. वास्तविक, राज्यातील शेतकऱ्यांना रास्त दरात उत्तम प्रतीचे बियाणे आणि खते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. मात्र बोगस बियाण्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अद्याप म्हणावा तसा तोडगा सरकारने काढलेला नाही. बियाणांच्या पाकिटांवरच उगम क्षमता ६० ते ७० टक्के असल्याचे नमूद केलेले असते. वेगवेगळ्या कंपन्या आणि वाणानुसार त्यामध्ये बदल होतो. अनेकदा खताच्या नावाखाली कंपन्यांकडून माती आणि भुसा विकला जात असल्याच्या तक्रारी येतात. त्याच्या विरोधात प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांनी शेती सोडून आंदोलन करणे शक्य नाही..स्वामिनाथन आयोगाने शेत मालाला उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव मिळावा अशी महत्त्वाची शिफारस केली होती; मात्र त्याचा आपल्याला विसर पडलेला आहे. कृषिमालाला रास्त भाव मिळाला तर शेतकऱ्याचे भले होणार आहे. परंतु महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी शहरी ग्राहकाच्या खिशाला परवडेल अशा पद्धतीने एकूणच बाजारपेठेत शेती उत्पादनाचे भाव ठरवले जात असल्याचे अनेकदा दिसून येते. प्रत्यक्षात दलालांच्या साखळीतून ग्राहकांपर्यंत वस्तू पोहोचेपर्यंत त्याचे दर किमान शंभर पटीने वाढतात. त्यामुळे या साखळीतील दोन टोकाचे घटक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही त्याचा फायदा होत नाही. फायदा होतो फक्त मधल्या दलालांना..पीक विमा नावालाचनैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना विमा मिळायलाच हवा; मात्र मागच्या दोन आर्थिक वर्षांत त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच झालेला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात, पंतप्रधान पीक योजनेत २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १९,१८१.६५ कोटीचा हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला. प्रत्यक्षात १२,९५६.६० कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली. विमा कंपन्यांचा जवळपास ६,२२५.०५ कोटी फायदा झालेला दिसतो. शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवण्यासाठी सरकार काय करणार? एक रुपयात पीक योजनेचा उपाय हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच झालेला दिसतो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीची पीक विमा योजना राबवताना शेतकऱ्यांपर्यंत विम्याची रक्कम मिळायला हवी. यासाठीची यंत्रणा उभी करायला हवी. त्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे, विमा कंपन्यांच्या नव्हे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.