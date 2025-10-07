जाता मरणाचे भय, आली जगण्याची भीती !

‘जगाचा पोशिंदा’, ‘बळिराजा’, अशी कितीही विशेषणे लावली तरी सध्याची शेतकऱ्यांची अवस्था शब्दांत मांडणे अवघड आहे. पावसाने होत्याचं नव्हतं केलं. पण अजून सरकारकडून ठोस असा कुठलाच निर्णय होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रविवारी अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. तेथे जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी ‘अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारला प्राप्त होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करतील’, असे जाहीर केले. आता या विधानात शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक असे काहीच नाही..कारण केंद्राची मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून अहवाल जाणे हा सरकारी नियमच आहे. त्यामुळे शहा यांच्याकडून राज्याच्या हाती ठोस काहीच लागले नाही. ‘शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही’, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधानही अर्थहीन आहे. सरकारने कुणालाच वाऱ्यावर सोडायचे नसते. म्हणून तर ‘माय-बाप’ सरकार असे म्हटले जाते.‘ओला दुष्काळ असं काही नसतं. ती गावाकडची भाषा आहे. सरकारी दप्तरी तसं काही नाही’, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. पण त्यांनीच विरोधात असताना एकदा ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी केली होती, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी पत्रच वाचून दाखवले होते. सध्या जी परिस्थिती आहे त्याचे नामकरण काहीही करा, पण शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातील रकाना नुकसान भरपाईच्या आकड्यांनी भरणे गरजेचे आहे..‘शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी, सावरण्यासाठी वेळप्रसंगी नियम शिथिल करू’, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २७ सप्टेंबरला पुण्यात जाहीर केले होते. आणखी कुठली ‘वेळ’ व कुठला ‘प्रसंग’ पाहिजे. २०-२५ मोटारींचे ताफे घेऊन पाहणी दौरे केले. मग त्यावेळी शेतकऱ्यांचे उद्ध्वस्त झालेलं स्वप्न आणि शेतीबरोबरच डोळ्यांतून वाहणारे पाणी दिसले नाही का?राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देऊ असे जाहीर केले. अजून ‘पंचनामा’ नावाच्या सरकारी चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला आहे. अजून एकाही जिल्ह्यातील पंचनामे १०० टक्के पूर्ण झालेले नाहीत. मग अहवाल कसा तयार होणार?, केंद्र सरकारला कधी पाठवणार? आणि शहा म्हणतात तशी मदत कधी मिळणार?, याची उत्तरे सरकारी अधिकाऱ्यांकडेही नाहीत..ड्रोनद्वारे केलेले पंचनामे ग्राह्य धरले जातील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी केली होती. परंतु ड्रोनच्या छायाचित्रणात पीक हिरवेगार दिसत असल्याने हा पर्याय कुचकामी ठरला आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे सप्टेंबरमध्येच २७ जिल्ह्यांमधील ३५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. पण भरपाई मिळण्यासाठी पंचनाम्याचा अंतिम अहवाल बंधनकारक असल्यामुळे यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. दिवाळीपूर्वीच द्यायला तो काही ‘बोनस’ नाही, हे सरकारने ध्यानात घ्यावे.राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहिण’ या महानाट्यात सगळी सोंगे नाचवल्यानंतर आत्ता सत्तेत आल्यानंतर ‘सगळी सोंगे करता येतात, पण पैशांचं नाही’, असा साक्षात्कार सरकारमधील वरिष्ठांना झाला. पण आता वेळ निघून गेली आहे. तेव्हा सर्व निकषांकडे काणाडोळा करून मतांसाठी ‘लाडकी बहिण’ योजना राबविणाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी मात्र निकषांच्या सर्व फूटपट्ट्या लावल्या जातात, लावाव्या लागतात, हे संताप आणणारे आहे..सरकारने ठरवले तर बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने मदत निधी जमा करणे शक्य असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील एक कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी १७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती ‘ॲग्रोस्टॅक’ प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे निर्णय झाल्यास ही मदत काही मिनिटांत पोहोचविणे शक्य आहे.पण सरकार निर्णयच घेणार नसेल तर या प्रणालीचा काय उपयोग? ३० सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. पण, पाहणी दौरे करण्याचा आदेश, तातडीने मदत करण्याच्या सूचना यापलीकडे सरकार ठोस निर्णयाप्रत आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला..पुरामुळे सुमारे पाच हजार विहिरी गाळाने भरल्या आहेत, तर वीजपंप, पाइप वाहून गेले आहेत. या विहिरी पुन्हा उभ्या करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, ‘एनडीआरएफ’च्या निकषात विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी तरतूदच नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर आहे.‘जाता मरणाचे भय, आली जगण्याची भीती’, अशी सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येत आहेत. त्यावेळी तरी शेतकऱ्यांसाठी भरीव आर्थिक मदतीची घोषणा ते करतील अशी अपेक्षा बाळगायला काही हरकत नाही. बघू, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातून तरी शेतकऱ्यांच्या हाती ठोस काही लागते का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.