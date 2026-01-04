Maharashtra Politics : ...कालचा गोंधळ बरा होता!

संपादकीय

Declining Political Ethics Ahead of Municipal Elections : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारीवाटप, पक्षांतरे आणि राजकीय संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाची खालावलेली पातळी अधोरेखित होत आहे.
कोणताच पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही की, कोणताच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ राहिलेला नाही. आतापर्यंत काँग्रेसवरच राजकारणातील अपप्रकाराबद्दल खापर फोडले जायचे. पण त्यांच्या सत्ताकारणालाही लाजवेल, त्याच्यावरही कैक पटीने मात करेल, असे प्रकार ‘पार्टी विथ डिफरन्स’मध्ये घडले आहेत.

