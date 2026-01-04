Maharashtra Politics : ...कालचा गोंधळ बरा होता!

कोणताच पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही की, कोणताच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ राहिलेला नाही. आतापर्यंत काँग्रेसवरच राजकारणातील अपप्रकाराबद्दल खापर फोडले जायचे. पण त्यांच्या सत्ताकारणालाही लाजवेल, त्याच्यावरही कैक पटीने मात करेल, असे प्रकार ‘पार्टी विथ डिफरन्स’मध्ये घडले आहेत. .साठच्या दशकात ‘जगाच्या पाठीवर’ या अभिनेते राजा परांजपे, सीमा देव आणि कविवर्य ग. दि. माडगूळकर यांच्या भूमिका असलेल्या चित्रपटातील गीते अजरामर ठरली. त्यातील प्रत्येक गीत हे एकापेक्षा दुसरे भारी असेच आहे. त्यातील ‘उद्धवा, अजब तुझे सरकार...’ हे गीत आपल्या समाजजीवनाला आणि त्यातही आजच्या राजकारणाला चपखल लागू पडेल, असेच आहे. .राज्यातील पालिकांच्या निवडणुकांचा गुलाल खाली बसण्याआधीच महापालिकांचा आखाडा घुमू लागला. निवडणुकीसाठीची ‘आदर्श आचारसंहिता’ लागू झाल्यानंतर ते अर्ज दाखल, छाननी, माघारी हे आतापर्यंतचे प्रक्रियात्मक सोपस्कार पार पडेपर्यंत जे-जे काही राजकारणाच्या आखाड्यात घडले, बिघडले ते पाहता कालच गोंधळ बरा होता... असे म्हणायची वेळ आली आहे. .पालिकांच्या निवडणुकांपेक्षा अधिक चुरशीच्या, अधिक संघर्षमय आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणाची पातळी खालावणाऱ्या, नीतीमत्तेची नीचांकी गाठणाऱ्या अशा या वेळच्या महापालिका निवडणुका ठरतील की काय, अशी धास्ती आताच वाटू लागली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सर्वच महापालिकांच्या निवडणूक आखाड्यातील हे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात आहे. .याला उत्तर महाराष्ट्रातील राजकारणही अपवाद नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारीवाटप, एबी फॉर्मचा घोळ, गोंधळ आणि त्यातील कुरघोडीचे प्रयत्न, शाब्दिक चकमकीपासून एकमेकांवर धावून जाण्यापर्यंत मारलेली मजल, राजकारणाचा स्तर किती किळसवाण्या पातळीवर घसरलेला आहे, याचे द्योतक ठरला आहे..सत्तेसाठी साठमारीसत्तेसाठी साठमारी हा प्रकार आतापर्यंत अनुभवलेल्या महाराष्ट्राचे राजकारण बिहार, उत्तर प्रदेश यांसारख्या उत्तरेतील राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रगल्भ आहे. ते त्यांच्या वळणाने कधीच जाणार नाही, अशी धारणा आतापर्यंत होती. महाराष्ट्राचे राजकारण छत्रपती शाहू, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचाराच्या वाटेने जाते, असे आपण अभिमानाने सांगत असतो. आता त्यांचा वारसा फक्त व्यासपीठावरून आळवला जात आहे; पण वर्तन त्याच्या सपशेल विपरित होत आहे. .सत्ता लालसेसाठी वाट्टेल ते, करू; पण सत्तेची ऊब अनुभवू, या भावनेने इरेला पेटलेल्या नेते, कार्यकर्त्यांना त्यापलीकडे काहीच दिसेना, अशी स्थिती आहे. त्याची प्रचीती उमेदवारीवाटपाच्या प्रक्रियेत दिसली. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस अशा महायुती आणि महाविकास आघाडी अशांच्या घटक पक्षांसह अन्य छोट्या-मोठ्या पक्षांत त्यावरून साठमारीचे चित्र प्रकर्षाने जाणवले. .उमेदवारीवाटपाचे निकष केवळ जिंकून येणे, एवढेच नव्हते, तर त्याहीपलीकडे अनेक धागेदोरे किंवा ज्याला अंडरकरंट म्हटले जाईल, हे सर्व त्यात गुंतलेले होते. त्यातच इच्छुकांची भाऊगर्दी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांमध्ये अधिक राहिली. परिणामी, त्यांच्यातील मतभेदाचा वणवाही रस्त्यावर अधिक वेगाने आला. एकमेकांची उणीदुणीच नव्हे; तर शिवीगाळ आणि हातघाईपर्यंत सगळ्या बाबी अगदी सिनेस्टाइल घडल्या. .आलिशान गाड्या उडवत शक्तिप्रदर्शन करणे, प्रसंगी एकमेकांच्या कानशिलात लगावणे आणि अशा वेळी कोणत्याही प्रकाराचा मुलाहिजा न ठेवणे असे कितीतरी प्रकार घडले. त्यातून एकच संदेश गेला, की ‘सब घोडे बारा टक्के...’ कोणताच पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही की, कोणताच पक्ष ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ राहिलेला नाही. आतापर्यंत काँग्रेसवरच राजकारणातील अपप्रकाराबद्दल खापर फोडले जात होते. पण त्याच्या सत्ताकारणाला देखील लाजवेल, त्याच्यावरही कैक पटीने मात करेल, असे प्रकार ‘पार्टी विथ डिफरन्स’मध्ये घडले..‘उद्धवा, अजब तुझे सरकार...’निवडणुकीच्या तोंडावरील पक्षांतरे, आयाराम-गयाराम यांची सुगी सुरू होणे हे काही नवीन नाही. ते स्वाभाविकही आहे. राजकारण्यांच्या भाषेत सांगायचे तर ही सर्व लोकशाहीचीच लक्षणे आहेत. मान्य! त्याबद्दल कोणी बोलू नये. तथापि, ज्यांनी कार्यकर्ता म्हणून सतरंज्या उचलल्या. नेत्यांच्या पुढे मागे केले. त्यांच्या बॅगा, फायली वाहिल्या. त्यांच्यासाठी रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली. प्रसंगी लाठ्या-काठ्याही झेलल्या..पोलिस केसेस झाल्या. त्याहीपुढे जाऊन नेत्यांच्या शब्दाखातर मनाला मुरड घालून उमेदवारीचा आग्रहही यापूर्वी काही वेळा सोडून दिला, त्यांना या वेळी उमेदवारीची अपेक्षा होती. पक्ष कधीतरी दखल घेऊन उमेदवारी देऊन नेतृत्वाची संधी देईल, अशी अटकळ होती. तथापि, सत्तानिष्ठांच्या मांदियाळीत त्याला हरताळ फासला गेला. ज्यांनी त्यांच्या पक्षाला लाखोली वाहिली, नेतृत्वावर तोंडसुख घेतले, त्याच्याविरोधात डांगोरा पिटला, अशांनाच पक्षात घेऊन ‘पावन’ केले गेले. .एवढेच नव्हे, तर टोपी फिरवल्याप्रमाणे निष्ठा बदलणाऱ्यांच्या गळ्यात उमेदवारीच्या माळा तत्काळ पडल्या. काहींच्या घरात तर एकापेक्षा अधिक उमेदवारी दिली गेली. निष्ठावंतांना मात्र हात चोळत बसावे लागले. त्यामुळेच ‘उद्धवा, अजब तुझे सरकार...’ या गीतातील ‘लबाड झोडिती इमले माड्या, गुणवंतांना मात्र झोपड्या...’ या पंक्ती अधिक समर्पक ठरतात. त्याहीपलीकडे याचे वर्णन तूर्तास न केलेले बरे!.लोकशाहीमध्ये ‘गाजरा’ला ही महत्त्वनिष्ठेचा हा बाजार आता पुरता काळवंडला गेला आहे. त्याचे सोयरसुतक ना कोणत्या पक्षाला आहे, ना कोणत्या राज्यकर्त्यांना, अशी सध्याची स्थिती आहे. पण लोकशाहीचा गजर मात्र जोमात आहे. लोकशाहीमध्ये ‘गाजरा’ला किती महत्त्व आहे, हे काल-परवाच नाशिकमध्ये दिसले. ज्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली, त्या नेतृत्वासमोर नाराज उमेदवारांनी गाजर दाखवत आपल्या व्यथा आणि संताप यांचे खुले प्रदर्शन केले. .Uday Samant : शिवसेनेच्या मदतीशिवाय महापौर नाही; मंत्री उदय सामंत यांचा विश्वास.आतापर्यंत चार भिंतीत, पक्ष बैठकीत, चर्चांमध्ये व्यक्त होणारी नाराजी आता जगजाहीर व्हायला लागली. त्याहीपलीकडे जाऊन त्यासाठीची लढाई रस्त्यावर आणि चौकाचौकांत खेळली जात आहे. निष्ठा झाली कवडीमोल, बलदंड झाले शिरजोर, असे आता राजकारणाचे सार्वत्रिक चित्र दिसू लागले आहे. राजकारणात शिरलेली गुन्हेगारी, तिचे होणारे ओंगळवाणे प्रदर्शन, त्याच्या बळावर धाकदपटशा करून ईप्सित साध्य करणे हे चित्र सर्रास दिसू लागले आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव असे सगळीकडे त्याचे कमी-अधिक प्रमाणात दर्शन झाले आहे. त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. त्यांचे राजकारणाचे एकमेव उद्दिष्ट सत्तेच्या सिंहासनाला येनकेन प्रकारेन हस्तगत करणे एवढेच राहिले आहे..मतदारराजा जागा आहेउबग आणणाऱ्या या प्रकाराने मतदार असलेल्या ‘राजा’ला काय वाटेल, याचा कोणीच विचार करत नाही. नव्हे सत्तेची सूत्रे हस्तगत करताना ज्याच्या बळावर हा सोपान आसान करायचा, त्याचाच या राज्यकर्त्यांना विसर पडला आहे. लांगुनचालनाच्या राजकारणात ते त्याला गृहीत धरायला लागले आहेत की काय? कोणत्या तरी लाभाच्या योजना त्याच्या पदरी टाकायच्या, त्याचे गाजर दाखवायचे आणि सत्तासिंहासनावर विराजमान व्हायचे, ही धारणा राज्यकर्त्यांत आता दृढमूल झाली आहे. त्यामुळेच मतदारराजाला गृहीत धरले जाते, असे वाटते. तथापि, मतदानयंत्रातील त्याची ताकद काय असते, ते या देशाने अनेकदा अनुभवले आहे. आणीबाणीनंतर काँग्रेसची धूळधाण झाली होती. ‘शायनिंग इंडिया’ची रयादेखील याच मतदारराजाने घालवली आहे. थोडक्यात, मतदारराजा जागा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 