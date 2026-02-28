हौस ऑफ बांबू : काप रे ती फित!

नअस्कार! सर्वप्रथम माझ्या तमाम मराठी-अमराठी वाचकांना आणि न-वाचकांना मराठी भाषा दिवसाच्या विलंबित शुभेच्छा! मराठी भाषा दिनाचं कवित्व एका दिवसात उतरणं शक्य नाही. ‘एक दिवस मराठी भाषेचं कौतुक करुन काय होणाराय?’ असा सूर उमटू लागल्यामुळे अनेकांनी चार-चार दिवसांचे कार्यक्रम ठरवून ठेवले आहेत. मराठी भाषा ही तोडणाऱ्यांची नाही, जोडणाऱ्यांची भाषा आहे..या भाषेच्या प्रेमापोटी दोन चुलतभावांनी मनोमिलन घडवून आणलं. मराठीप्रेमींनी टाळ्या वाजवल्या, (पण मतं दिली नाहीत!) दाद दिली. त्या कृतज्ञतेपोटी मराठीचे तारणहार माननीय साहेबांनी शिवाजी पार्कात चार दिवसांचं पुस्तक प्रदर्शन भरवलं आहे. चित्रप्रदर्शन लावलं आहे. चित्रं त्यांचीच आहेत. त्यांची म्हणजे त्यांची चित्रं एका प्रतिभावंतानं काढली आहेत. ही चित्रं बघितली की मनोमिलनापर्यंतचा सारा प्रवास उलगडतो. असो..पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्घाटन मराठीतल्या मान्यवर संपादकांच्या समूहानं केलं. जथ्या जथ्यानं संपादक मंडळी आली होती. त्यात वृत्तपत्रांचे संपादक होते, तसे टीव्ही वाहिन्यांचेही होते. आपल्याला का बोलावलंय? याची टोटल न लागल्यासारखे सगळे प्रवेशद्वाराशीच उभे होते. प्रवेशद्वारांशी दहाबारा फिती आडव्या बांधून ठेवल्या होत्या. एकेका संपादकाच्या हातात कात्री देण्यात आली होती..फित कापायची आत जायचं, असं. पण शेवटची फीत कापेपर्यंत आत कसं जाणार? असा प्रश्न ऐनवेळी निर्माण झाला!! शेवटी सगळ्या फिती सटासट कापून संपादकसमूह ग्रंथदालनात शिरला. आतमध्ये शेकडो पुस्तकं मांडून ठेवली होती. दर्शनी भागात कविवर्य कुसुमाग्रजांची भव्य छबी नजरेत भरत होती. वातावरण साहित्यिक आणि सांस्कृतिक झालं होतं.टीव्ही-वृत्तपत्रांच्या संपादकांच्या हातूनच पुस्तक प्रदर्शनाचं उद्धाटन करण्याची ही कल्पना मला खूपच आवडली. ‘मराठी भाषेचं तुम्ही काय करुन ठेवलं आहे, ते तुमचं तुम्हीच बघा’ हा संदेश साहेबांना..बहुधा द्यायचा असणार!शायद मैं जिंदगी की सहर ले के आ गया,कातिल को आज अपनेही घर ले के आ गया…ही जगजीत सिंगची जुनी गजल माझ्या मनात सहजच उमटून गेली…पुस्तकं बघत असतानाच नाकाशी एक परिचित सुगंध दर्वळला. त्या सुगंधाचा मागोवा घेत घेत गेल्ये. सुगंधाचा उगम एका पाणीपुरीच्या ठेल्याशी होता. भोवताली काही ज्येष्ठ संपादक हातात कागदी द्रोण घेऊन उभे होते!! ‘पाणीपुरी’वाल्याने नेहमीची चूक केली. टावेलाला हात पुसून मटक्यातलं पाणी ढवळून त्याने विचारले, ‘तीखा बनाऊं, मीठा या मीडियम?’.‘मीडियमही बनाना, रगडे के उप्पर कांदा भी डालो!’’ एक ज्येष्ठ संपादक बेसावधपणाने म्हणाले. त्यांचे निम्मे लक्ष दुसऱ्याच्या प्लेटीत काय जाते आहे, याकडे होते.‘भय्या, हितं तरी मराठीत बोल, लेका, मार खाशील!’’ एका सावध संपादकाने हळू आवाजात सूचना केली. आपण कुठे उभे राहून पाणीपुरी खातोय, याचे भान साऱ्यांना आले. भय्याचा चेहरा भोक पडलेल्या पुरीसारखा दिसू लागला. ज्येष्ठ संपादकाने त्वरित चर्चा पुस्तकांवर नेली, आणि उपस्थितांचा कात्रज केला. पुन्हा असो..पुण्यात डिसेंबरात जोरदार पुस्तक महोत्सव पार पडल्यामुळे हल्ली (पुणेकर) प्रकाशकांना ग्रंथप्रदर्शनाचे एवढं कवतिक राहिलं नाही, असं दिसतं. साताऱ्यात साहित्य संमेलनालाही बरीच विक्री झाली होती. किती पुस्तकं विकायची याला काही लिमिट? तरीही मुंबईत खटॅककन प्रतिसाद मिळाला तर आपल्याला आनंदच आहे की!…बाकी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’पासून ‘काप रे ती फित’पर्यंतचा हा प्रवास मनोज्ञ आहे. मराठी भाषा खरोखर मनं जोडणारी आहे, तोडणारी नाही!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.