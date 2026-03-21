हौस ऑफ बांबू : चला, उभारू गुढी मराठीची..!

नमस्कार! महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) आणि विदर्भ साहित्य संघ (नागपूर) यांच्या निवडणुका पार पडल्या. प्रखर राष्ट्रवादाने भारलेल्या स्वाभिमानी आणि मराठी अस्मितेनं इंगळासारखे फुलून आलेल्या नव्या 'मनू'तील नव्या शिपायांनी प्रस्थापितांना चुटकीसरशी बाहेरचा रस्ता दाखवून मराठी साहित्याला वाचवण्याची जबाबदारी…सॉरी, सॉरी…उत्तरदायित्व स्वीकारून नवा अध्याय सुरू केला आहे..नागपुरात गिरीश गांधी यांनी बाजी मारली आहे, तर पुण्यात योगेश सोमण यांनी विजय मिळवला आहे. विजयी मराठीवीरांचं मनापासून अभिनंदन!महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत तत्कालीन (पक्षी : पर्मनंट) अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांचीच सत्ता आणि प्यानल कायम राहणार, असं वातावरण होतं. पण होत्याचं नव्हतं झालं. अवघ्या पंचेचाळीस मतांनी जोशीसर पडले! सांत्वनासाठी मी फोन केला होता..''असं कसं झालं सर?'' मुसमुसत मी. नाही म्हटलं तरी जोशीसरांनी मला नवोदित कवियित्री म्हणून प्रोत्साहन दिलं होतं. कविता कशी लिहावी, हे दोनदा सँडविच खायला घालून सांगितलं होतं..''गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्याविना मढ्याला आता उपाव नाही' त्यांनी जडशीळ आवाजात मला सुरेश भटांचा शेर ऐकवला. मी फोन ठेवला. कुणी शेरोशायरी ऐकवू लागलं की मला हमखास जनाब प्रदीपजी निफाडकरांची आठवण येते. नव्या कार्यकारिणीत ते आता कोषाध्यक्ष आहेत! मी त्यांना अभिनंदनाचा फोन केला, आणि सेम प्रश्न विचारला.''असं कसं झालं सर?'' हसत हसत मी. नाही म्हटलं तरी माझ्यात कवितेचा स्पार्क आहे, असं मागे एकदा ते म्हणाले होते. चहा पिऊ असंही एकदा म्हणाले, पण दिला मात्र नाही. ते सगळ्यांना असंच सांगतात, हे मागाहून कळलं. असो..''अर्ज किया है….कहां मयखाने का दरवाजा वाईज, और कहां गालिब, पर इतना जानते है, वो जाता था के हम निकले!'' निफाडकरजींनी गालिबचा एक शेर पढला. त्याचा अर्थ काय हे मी विचारलं नाही. कारण मग प्रकरण गंभीर झालं असतं. मी फोन ठेवला.मसापच्या टिळक रोडवरच्या कार्यालयासमोर एक देखणा मनुष्य उभा होता. (त्याचे काळे करडे केस वाऱ्यावर भुरभुर उडत होते, वगैरे.) मी ओळखलं. हे योगेश सोमणमास्तर. मसापच्या कचेरीत डाव्या विंगेतनं एण्ट्री घ्यावी की उजव्या विंगेतून, अशा विचारात बहुधा उभे होते. त्यांना हटकलं..''कायहो, इथं कशाला उभे आहात? आत चला!'' मी म्हटलं.''जाऊन आलो, पण आतल्या उंच पाठीच्या खुर्चीवर अजूनही मिलिंद जोशींचा कोट अडकवलेला दिसतोय. कधीही घ्यायला येतील. उगीच कशाला आपण जा? म्हणून बाहेर थांबलोय!'' त्यांनी खुलासा केला. जोशीसरांचा कोट कचेरीतच राहिलाय, ही ब्रेकिंग न्यूज होती. माणसाचं मन मागे रेंगाळतं, त्याचंच तर हे प्रतीक नाही ना? मी थोडीशी अंतर्मुख झाल्ये…वास्तविक सोमणमास्तरांची कार्यकारिणी नियमानुसार एक एप्रिलला कार्यभार स्वीकारणार आहे. पण निवडणुकीचा निकालच एवढा जबरी लागला की निफाडकरांपासून धनंजय कुलकर्णींपर्यंत सगळे दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच 'मसाप'च्या कार्यालयात येऊन बसले. तिथं बसून निफाडकरांनी सगळ्यांना फोन केले..अगदी पराभूत प्यानलच्या लोकांनाही! 'निवडणूक संपली, आता आपण सगळे मिळून मराठीची गुढी उभारू या' असं ते प्रत्येक फोनवर आवाहन करत होते. आले कुणीच नाहीत. अपवाद आशुतोष जावडेकरांचा. 'परिवर्तन उत्कर्ष'मधून निवडून येऊनही ते जणू आपण आधीपासूनच 'साहित्य संवर्धन' पॅनलमधले होतो, असं दर्शवत होते. ठरवल्याप्रमाणे विजयी साहित्य संवर्धन पॅनलनं गुढी उभारलीही.…याला म्हणतात उत्साह. तो तसाच राखा! पुन्हा अभिनंदन..