मराठी शाळांना यावेत सुगीचे दिवस

डॉ. श्रीरंग देशपांडे भा षा आणि संस्कृती एकमेकांपासून अविभाज्य आहेत. भाषा टिकली तर संस्कृती टिकेल आणि संस्कृती ही जीवनधारा असते. त्याने 'स्व'त्व मिळते. 'स्व'त्व रुजले नाही तर आयुष्यभर स्वतःची ओळख शोधत फिरावे लागेल. मातृभाषा टिकावी, संवर्धित व्हावी आणि येणाऱ्या पिढ्यांना 'स्व'त्व मिळावे यासाठी मातृभाषेतून शालेय शिक्षण मिळालेच पाहिजे. परंतु, दिवसेंदिवस मराठी शाळांची अधोगती होत आहे; अनेक मराठी शाळा बंद होत आहेत..मोठ्या प्रमाणावर पालकवर्ग इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्राधान्य देतो; म्हणून मराठी शाळांना वाईट दिवस आलेत, असे म्हटले जाते. हेे अर्धसत्य आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधे उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा आणि अध्यापनाव्यतिरिक्त होणाऱ्या इतर उपक्रमांचा पालकांवर प्रभाव पडतो. या 'स्मार्ट' वातावरणात आपले मूल 'स्मार्ट' होईल, अशी त्यांना आशा वाटते. म्हणून तिकडे मोठ्या संख्येने पालकांचा ओढा आहे..इंग्रजी शाळा ज्या प्रमाणात शुल्क आकारतात त्या प्रमाणात शाळा आकर्षक, अत्याधुनिक बनवू शकतात. बहुसंख्य मराठी शाळा अनुदानित असल्याने शुल्कासाठी मर्यादा येतात. ज्या स्वयंअर्थसहायित किंवा विनाअनुदानित मराठी शाळांच्या शुल्क आकारणीवर बंधन नाही, त्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या तोडीच्या दर्जेदार पायाभूत सोयी उभ्या करू शकतात; त्या विविध उपक्रम राबवू शकतात. अशा शाळांपुढे प्रवेशासाठी आजही रांगा लागतात..Premium| Mandatory Hindi in Schools: हिदी अनिवार्यतेला शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र विरोध.खासगी अनुदानित शाळांनी किती शुल्क आकारावे याबाबत पन्नास वर्षांपूर्वी नियमावली बनवली गेली. त्यात आजपर्यंत बदल करण्यात आलेला नाही हे उल्लेखनीय आहे. खरे पहिले तर, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ च्या कलम ५ मध्ये तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाच्या शुल्काची रक्कम शासनाने निर्धारित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, असे कोणतेही शुल्क सदरील अधिनियम-२०१४ अस्तित्वात आल्यापासून शासनाकडून निर्धारित करण्यात आलेले नाही..वर्ष १९९३ पासून शाळांना ६ ते १२ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यास सुरवात झाली. पुढे २००४-०५ पासून हे वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले. २०१३-१४ पासून सदर वेतनेतर अनुदान पुन्हा सुरू करण्यात येऊन २००८ या वर्षी ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते त्याच्या ५ टक्क्यांप्रमाणे वेतनेतर अनुदान अनुज्ञेय करण्यास सुरवात करण्यात आली. परंतु, ५ टक्क्यांप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या अल्प अनुदानापैकी जास्तीत जास्त ४० टक्के वेतनेतर अनुदान शाळांना वाटप करण्यात येते. अनुदानित मराठी शाळांना, खरे तर वरीलप्रमाणे नमूद वस्तुनिष्ठ परिस्थितीमुळे, अंशतः अनुदानित शाळा असेच म्हणावे लागेल. केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाने अनुज्ञेय केल्यामुळे या शाळा १०० टक्के अनुदानित आहे, असे म्हणणे वस्तुस्थितीशी धरून नाही..शाळेला निधी का लागतो?विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, शाळेचे हस्तलिखित किंवा मुद्रित मासिक, परीक्षा खर्च म्हणजे प्रश्नपत्रिकांची छपाई किंवा चक्रमुद्रण आणि पुरेशी शिल्लक असल्यास उत्तरपत्रिका पुरविणे, शाळेच्या कार्यक्रमाशी संलग्न असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक संस्थांना अंशदान, शाळेचे समारंभ आणि उत्सव, आंतरवर्गीय आणि आंतरशालेय क्रीडा महोत्सव, क्रीडा आणि लहान व मोठे खेळ, क्रिकेट खेळ साहित्य खरेदी (ता. ५.९.९४ प्रमाणे), वृत्तपत्रे आणि मासिके, अभ्यासविषयक व अभ्यासानुवर्ती सहली व भेटी, शालेय स्पर्धा- उदा. वक्तृत्व स्पर्धा, वगैरे, शाळेचे बँड साहित्य व साधनसामग्री, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेले साहित्य, सर्वसाधारण व्यवसाय मार्गदर्शन, क्रीडांगणाचे परिरक्षण, विद्यार्थ्यांच्या ग्रंथालयातील पुस्तकांची खरेदी, चित्रकला आणि हस्तव्यवसायाचे साहित्य, दृक्श्राव्य शिक्षण, शारीरिक शिक्षणाकरिता साधनसामग्री, एसीसी, एनसीसी, एनडीएस आदी कोणतेही अभ्यासविषयक किंवा अभ्यासानुवर्ती कार्यक्रम व इतर गोष्टी, ज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांची कक्षा रुंदावते आदी करणे अपेक्षित असते. निधीअभावी हे शक्य होत नसल्याने मराठी शाळेतील मुले मागे पडतात. यामुळे मराठी शाळा दुर्दशेला पोचल्या..Premium|UGC Equality Regulatio : 'यूजीसी'च्या समता नियमावलीलाच 'ब्रेक'! .या परिस्थितीवर मात करण्याची शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि शासनास मराठी शाळांचे संवर्धन करून त्यांचा दर्जा वाढवायाचा असेल तर एक तर शाळांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनेतर खर्चाइतके अनुदान दरवर्षी विहित वेळेत नियमित अनुज्ञेय करून वाटप करावे लागेल किंवा त्या शाळांचे योग्य वर्गीकरण करून त्यांना विद्यार्थ्यांकडून वाजवी शुल्क आकारण्याची नियमात तरतूद करावी लागेल.(लेखक हे छत्रपती संभाजीनगर येथील श्री स.भु. शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस आहेत.).