अध्यात्मातून घेऊ काही : वर्तमानात जगा!

शिवराज गोर्लेमहान तत्त्वचिंतक बर्ट्रांड रसेल यांनी म्हटलं आहे, `आयुष्य म्हणजे तीनअंकी नाटक नव्हे- 'शेवट गोड तर सारं गोड' हा नियम जीवनाला लागू पडत नाही. माणूस जो क्षण जगत असतो, तो वर्तमानातला क्षण तेवढा खरा. म्हणूनच त्या त्या क्षणातलं 'साधं सुख' घेता येणं हे साधायला हवं!'अर्थात त्या त्या क्षणातलं साधं सुख.. छोटे छोटे आनंद घेण्यासाठी मन मोकळं असावं लागतं. भूतकाळाचं ओझं आणि भविष्याची चिंता या दोन्हींपासून मन मुक्त होतं, तेव्हाच ते आनंद अनुभवू शकतं. भूतकाळ संपलेला असतो, भविष्यकाळ अनिश्चित असतो. खरा असतो तो वर्तमानकाळ. तोच भरभरून जगायचा असतो. ओशोंच्या मते तर वर्तमानात जगणं हाच खरा माणसाचा धर्म आहे. ते म्हणतात, 'धर्म का संबंध न तो अतीत से है न भविष्य से । धर्म है अभी और यहीं जीना । बस, अभी और यहीं । इस क्षण के पार कुछ भी नहीं है । 'वर्तमान' के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है । लेकिन लोग अतीत में जीते हैं और भविष्य में उनकी वासना अटकी रहती है । जीते हैं उसमें जो अब है नहीं और आशा करते हैं उसकी जो अभी हुआ नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं ।'.यच्चयावत सारे तत्त्वज्ञ, मानसतज्ज्ञ, कवी एकमुखाने हेच तर सांगत असतात, 'क्षणस्थ व्हा!' आताचा क्षण तेवढा खरा, त्यातच भरभरून जगा! हर पल यहां जी भर जियो. जो है समॉॅं कल हो न हो!अर्थात सदगुरू म्हणतात त्याप्रमाणे 'आताच्याच क्षणात जगा- बी इन द मोमेंट' याचा चुकीचा अर्थही लावला जाऊ शकतो. एक नेहमी लक्षात ठेवा, तुमच्या मनातील अफाट आठवणी आणि भविष्याबद्दलच्या तितक्याच अफाट कल्पना या आजपर्यंत घडलेल्या उत्क्रांतीचा 'परिणाम' आहेत आणि हा प्रवास अब्जावधी वर्षांचा आहे. हे सर्व फक्त हवं तेव्हा वापरणं आणि नको तेव्हा बाजूला ठेवणं, हे तुम्हाला जमलं तर तुमचं मन हे एक विलक्षण 'साधन' ठरू शकतं. म्हणूनच भूतकाळाचा विसर आणि भविष्याबद्दलची बेफिकिरी- या दोन्ही गफलती टाळायला हव्यात.'.भूतकाळ ः रमणे की रुतणे?मानसतज्ज्ञ डॉ. केतकी गद्रे याही म्हणतात, 'भूतकाळ पुसता तर येत नाही. आपल्या आजवरच्या जीवनप्रवासात जमा केलेले धडे, बोध, ज्ञान, कौशल्य, विचार, भावना आणि अनुभव हे आपली 'ओळख' बनवतात. आपण वर्तमानकाळ अनुभवतो तो याच घटकांच्या बळावर. भूतकाळात 'डोकावणं' म्हणूनच अपरिहार्य ठरतं. सुखद आठवणींमध्ये रमणे मनाला सकारात्मक भावविश्वात नेते. मात्र कटू आठवणींमध्ये रुतणे हे मानसिक स्वास्थ्याला हानिकारक ठरते. वर्तमानातील आनंदी क्षणही त्यामुळे निसटून जातात.भूतकाळातील काही गोष्टींचा, विशेषतः आपल्या वर्तमानाचा आपल्याला पश्चाताप होत असतो. पश्चाताप ही तशी नकारात्मक भावना असली तरी ती आपण 'उपयुक्त'ही बनवू शकतो. आपल्या निर्णयांवर फेरविचार करण्यासाठी, आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी ती कामी येऊ शकते. गतायुष्यातील चुकांकडे अपराधीपणाने पाहण्यापेक्षा त्यातून योग्य तो बोध घेणं, केव्हाही श्रेयस्कर. खरं तर प्रत्येक 'काळा'चे आपापले माहात्म्य असते. आयुष्य जसजसे सरते, तसतसे आपण प्रगल्भ होत जातो व गत घटनांकडे पाहण्याची आपली दृष्टीही बदलते. त्यासाठी गरज आहे ती प्रत्येक क्षण पूर्ण रूपाने, सजगतेने, अर्थपूर्ण व डोळसपणे जगण्याची.. किमान तसा मनःपूर्वक प्रयत्न करण्याची.'.आजचा दिवस 'सर्वोत्तम' बनवा!सदगुरू तर स्पष्टच बजावतात, 'भूतकाळातून हवा तेव्हा, हवा तो बोध घ्यायला हवा.. तरीही समोर असतो तो फक्त वर्तमान, आणि त्यातच तर जगावं लागतं. एक लक्षात ठेवा, कालचा नव्हे तर आजचा दिवस हा तुमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवस असला पाहिजे. जर मृत 'काल' हा तुम्हाला जिवंत 'आज'पेक्षा चांगला वाटत असेल तर तुम्ही तुमचे जीवन चुकीच्या पद्धतीने जगत आहात, असंच म्हणावं लागेल. उद्या तुम्ही जिवंत असाल याची काही गॅरंटी नाही. म्हणूनच रोज स्वतःला एकच प्रश्न करा- आजचा दिवस हा माझ्या आयुष्यातला सर्वोत्तम दिवस कसा ठरु शकेल? त्यासाठी मी नेमकं काय करायला हवं?(पूर्वार्ध).