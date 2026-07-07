संपादकीय

ग्रामीण अर्थकारणाचा नवा अध्याय : मुरलीधर मोहोळ

स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या पाच वर्षांत ‘पॅक्स’चे सशक्तीकरण, संगणकीकरण व शंभरहून अधिक उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थकारणाला नवी झळाळी; शेतकरी, महिलांपासून लघु बँकांपर्यंत सर्वसमावेशक परिवर्तनाची नोंद
The article explains how cooperative reforms, PACS modernization and new national policies are strengthening India's rural economy.

The article explains how cooperative reforms, PACS modernization and new national policies are strengthening India's rural economy.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना या क्षेत्रात केंद्र व राज्य सरकारने बजावलेल्या कामगिरीची नोंद आणि नव्या संकल्पाचे सूतोवाच करणारा लेख.

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