जगण्याच्या गुणवत्तेचा ‘विकास’

२०२५चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार नवोपक्रमाधारित आर्थिक वाढीवर केंद्रित. प्रो. मोकिर, अ‍ॅघियन आणि हॉविट यांच्या संशोधनाचा भारतासाठी महत्त्वपूर्ण संदेश.
Nobel Economics 2025

डॉ. केदार विष्णू

मागील दोन शतकांमध्ये, जागतिक अर्थव्यवस्थेने शाश्वत वाढीच्या अभूतपूर्व काळात प्रवेश केला आहे. या दीर्घकालीन वाढीमुळे गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, राहणीमान सुधारले आहे आणि आधुनिक आर्थिक समृद्धीचा संरचनात्मक पाया प्रस्थापित झाला आहे. सोमवार १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तीन अर्थशास्त्रज्ञ प्रो. जोएल मोकिर, प्रो. फिलिप अघियन आणि प्रो. पीटर हॉविट यांना नवोन्मेषाधारित आर्थिक वाढीवरील त्यांच्या अग्रगण्य कार्यासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार देण्यात आला.

