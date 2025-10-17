जगण्याच्या गुणवत्तेचा ‘विकास’

डॉ. केदार विष्णूमागील दोन शतकांमध्ये, जागतिक अर्थव्यवस्थेने शाश्वत वाढीच्या अभूतपूर्व काळात प्रवेश केला आहे. या दीर्घकालीन वाढीमुळे गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, राहणीमान सुधारले आहे आणि आधुनिक आर्थिक समृद्धीचा संरचनात्मक पाया प्रस्थापित झाला आहे. सोमवार १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तीन अर्थशास्त्रज्ञ प्रो. जोएल मोकिर, प्रो. फिलिप अघियन आणि प्रो. पीटर हॉविट यांना नवोन्मेषाधारित आर्थिक वाढीवरील त्यांच्या अग्रगण्य कार्यासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार देण्यात आला..गेल्या वर्षी, अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार आर्थिक विषमतेसंबंधित कार्यावर केंद्रित होता; यावर्षी तो शाश्वत आर्थिक विकासावर केंद्रित आहे. जग वाढती आर्थिक अनिश्चितता आणि असमानतेचा सामना करत असताना, या वर्षीचे नोबेलविजेते संशोधन शाश्वत आणि लवचिक विकासाचा पाठपुरावा करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी एक दीपस्तंभ म्हणून उभे आहे..नवोपक्रमांचे चक्रआर्थिक इतिहासकार प्रो. मोकिर यांना त्यांच्या संशोधनासाठी या पुरस्काराचे निम्मे मानधन देण्यात आले. त्यांचे संशोधन तांत्रिक प्रगतीमुळे चालणाऱ्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांवर प्रकाश टाकते. वैज्ञानिक शोध नवीन तंत्रज्ञानाकडे कसे वळतात, त्यायोगे पुढील शोधांना प्रेरणा कशी मिळते आणि त्यातून दीर्घकालीन वाढीला चालना देणारे नवोपक्रमांचे चक्र तयार कसे करता येईल, या मुद्द्यांवर त्यांचे संशोधन आधारित आहे..हे चक्र नवीन कल्पनांना सामोरे जाण्यास खुल्या असलेल्या समाजात तयार होते. असे समाज बदलांना विरोध करीत नाहीत. या बदलांमुळे मुरलेल्या हितसंबंधांना धक्का बसू शकतो. त्यामुळे होणाऱ्या विरोधानंतरही बदलाची प्रक्रिया ज्या समाजात चालू राहते, तोच प्रगतीचे उद्दिष्ट साध्य करू शकतो. नोबेलविजेत्यांच्या संशोधनातून समोर आलेली ही बाब महत्त्वाची आहे..प्रो. मोकिर यांच्या संशोधनातून असे दिसून येते, की औद्योगिक क्रांतीपूर्वी लोकांना एखाद्या घटकाचे कार्य कसे चालते हे कळत होते; पण त्यामागील कार्यकारणभाव समजत नव्हता. सोळाव्या आणि सतराव्या शतकातील वैज्ञानिक क्रांतीदरम्यान, शास्त्रज्ञांनी अचूक प्रयोग आणि मोजमाप यांच्या सहाय्याने कसे? आणि का? या दोन्हींची उत्तरे दिली. या बदलामुळे नवशोधांना (इन्व्हेन्शन) चालना देणारे व्यावहारिक ज्ञान निर्माण झाले..अर्थशास्त्रज्ञ प्रो.अघियन आणि हॉविट यांना आर्थिक वाढीवरील त्यांच्या प्रभावी कार्यासाठी उर्वरित अर्धा पुरस्कार देण्यात आला. १९९२च्या एका अभ्यासात, या दोघांनी एक गणितीय प्रारूप विकसित केले. कंपन्या चांगली उत्पादनपद्धती आणि सुधारित उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करतात, तेव्हा नवशोधांतून विकासाला कशी चालना मिळते, हे त्या प्रारूपातून दिसून येते. त्यांचे प्रारूप सर्जनशील विनाशाची (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन) प्रक्रिया स्पष्ट करते. तिथे नवशोध जुन्या तंत्रज्ञानाची आणि उत्पादनांची जागा घेतात. हे चक्र सर्जनशील आहे, याचे कारण ते माणसाला प्रगतीकडे घेऊन जाते, परंतु विनाशकारीदेखील आहे. याचे कारण ते मागील उत्पादने कालबाह्य ठरवते..कालांतराने, या चालू प्रक्रियेने जगभरातील उद्योगांमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे आणि अर्थव्यवस्थांना आकार दिला आहे. प्रो. अॅघियनचे संशोधन आर्थिक सिद्धांताला व्यावहारिक धोरणाशी जोडते. निरोगी स्पर्धा टिकवून ठेवताना सरकारे सक्रियपणे नवसंशोधनाला कशी प्रोत्साहन देऊ शकतात, यावर प्रकाश टाकते. दरम्यान, त्यांचे दीर्घकाळापासून सहकारी असलेल्या प्रो. हॉविट यांनी प्रो.जोसेफ शुम्पीटरच्या सर्जनशील विनाश (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन) संकल्पनेचे मजबूत, औपचारिक चौकटीत रूपांतर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ही संकल्पना आधुनिक विकासअर्थशास्त्राचा पाया तयार करते..स्वच्छ ऊर्जा, निरोगी अन्ननोबेल पारितोषिक विजेते प्रो.अमर्त्य सेन यांनी विकासाची कल्पना व्यापक करण्यापूर्वी, अर्थशास्त्रज्ञ बहुतेकदा ‘जीडीपी’चे मोजमाप करून त्या दृष्टिकोनातून शाश्वत आर्थिक वाढीकडे पाहत होते. परंतु प्रो. मोकिर, अॅघियन आणि हॉविट यांचे कार्य आपल्याला जाणीव करून देते, की खरी प्रगती म्हणजे जीवनाची उत्तम गुणवत्तादेखील असते. उदा. आधुनिक औषधे, स्वच्छ ऊर्जा, निरोगी अन्न आणि संवाद साधण्याचे जलद मार्ग. हे सर्व घटक लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतात..ब्रिटन आणि स्वीडनमधील नवसंशोधनांचा विकासावरील परिणाम : या तीन पुरस्कारविजेत्यांचे संशोधन ब्रिटन आणि स्वीडनसारख्या औद्योगिक राष्ट्रांमध्ये आर्थिक वाढ कालांतराने कशी लक्षणीयरीत्या स्थिर राहिली, हे स्पष्ट करण्यास मदत करते. १३०० ते १७०० दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये नवसंशोधनाचा दीर्घकालीन विकासावर कायमस्वरूपी प्रभाव पडला नाही. परंतु, १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून, या परिस्थितीत मोठा बदल झाला. १९३० च्या दशकातील महामंदी आणि इतर काही आर्थिक संकटांव्यतिरिक्त, स्थिरतेऐवजी वाढ ही एक नवीन सामान्य गोष्ट बनली. दरवर्षी सरासरी दोन टक्के असलेल्या शाश्वत विस्ताराचा हा नमुना लवकरच औद्योगिक जगात पसरला. त्याने अर्थव्यवस्थांना आकार दिला आणि राहणीमान सुधारले. या तिघांनी अधोरेखित केले, की शाश्वत वाढ प्रथम ब्रिटनमध्ये झाली, याचे कारण तिथे अनेक कुशल कारागीर आणि अभियंते होते..तीन पुरस्कारविजेत्यांच्या दृष्टिकोनातून भारताचा विकास: या वर्षीच्या आर्थिक विज्ञानातील नोबेल पुरस्कार विजेत्यांनी मांडलेल्या मध्यवर्ती कल्पना भारताचा विकासमार्ग प्रतिबिंबित करतो. प्रो. मोकिर यांनी मांडलेल्या विचारानुसार, शाश्वत आर्थिक विकास हा वैज्ञानिक ज्ञान आणि त्याच्या व्यावहारिक वापरातील परस्परसंवादावर अवलंबून असते. डिजिटल तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताची वाढ हे दर्शवते, की उपयुक्त ज्ञानाचा प्रसार उत्पादकतावाढीवर परिणाम करू शकतो. मात्र अजूनही, संशोधनगुणवत्ता, कौशल्यविकास आणि नवसंशोधनाच्या बाबतीत अजूनही देश मागे आहे..कायमस्वरूपी समृद्धी२०२५च्या जागतिक ‘नवोपक्रम निर्देशांका’त भारत १३९ अर्थव्यवस्थांपैकी ३८ व्या क्रमांकावर आहे, तर स्वीडन जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२४-२५ मध्ये, भारताचा संशोधन आणि विकास खर्च जीडीपीच्या सुमारे ०.६४ टक्के होता, तर स्वीडनचा हा खर्च ३.६ टक्के जास्त होता. प्रा.अघियन आणि हॉविट यांच्या ‘सर्जनशील विरचना’ या सिद्धांतावर आधारित, भारताची भविष्यातील वाढ नवोपक्रम आणि स्पर्धेतील गतिमान संतुलन राखण्यावर अवलंबून असेल..Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.सतत नवोन्मेषांना चालना देण्यासाठी जोखीम घेण्यास प्रोत्साहन देणे, बाजारपेठेत प्रवेशातील अडथळे कमी करणे आणि विस्थापित कामगारांसाठी संक्रमणांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, भारताची दीर्घकालीन समृद्धी अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर अवलंबून असेल, जी केवळ नवकल्पना निर्माण करत नाही, तर त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक लवचिकतादेखील तिच्यात आहे. शाश्वत आर्थिक विकासाची हमी आज आपल्याला नाही, याची जाणीव ‘नोबेल’विजेत्यांचे हे संशोधन आपल्याला करून देते. प्रगती प्रवाही ठेवण्यासाठी, आपण बाजारातील वर्चस्व आणि नवोन्मेषावरील मर्यादा यासारख्या आव्हानांना तोंड दिले पाहिजे. मुक्त अर्थव्यवस्था आणि सर्जनशीलतेचे रक्षण करूनच आपण कायमस्वरूपी समृद्धी मिळवू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 