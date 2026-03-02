संपादकीय

अफगाणिस्तानला पाकच्या भरवशावर सोडले जाते तेव्हा...

लिहिलेला प्रत्येक शब्द कायमस्वरूपी नोंदला जातो आणि कधीही तपासला जाऊ शकतो, हे एखाद्या भाष्यकाराच्या आयुष्यातील सर्वांत कठोर वास्तव आहे. एखादी तथ्यात्मक चूक, विश्लेषणातील चूक किंवा देव न करो, एखादी भविष्यवाणी यापासून तुम्ही कधी तरी सुटू शकता.
Pakistan Afghanistan conflict

Pakistan Afghanistan conflict

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेखर गुप्ता

लिहिलेला प्रत्येक शब्द कायमस्वरूपी नोंदला जातो आणि कधीही तपासला जाऊ शकतो, हे एखाद्या भाष्यकाराच्या आयुष्यातील सर्वांत कठोर वास्तव आहे. एखादी तथ्यात्मक चूक, विश्लेषणातील चूक किंवा देव न करो, एखादी भविष्यवाणी यापासून तुम्ही कधी तरी सुटू शकता. मात्र, ती चूक भविष्यात तुम्हाला त्रास देते.

Loading content, please wait...
Pakistan
Security
Afghanistan
taliban
ISI

Related Stories

No stories found.