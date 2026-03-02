अफगाणिस्तानला पाकच्या भरवशावर सोडले जाते तेव्हा...

शेखर गुप्तालिहिलेला प्रत्येक शब्द कायमस्वरूपी नोंदला जातो आणि कधीही तपासला जाऊ शकतो, हे एखाद्या भाष्यकाराच्या आयुष्यातील सर्वांत कठोर वास्तव आहे. एखादी तथ्यात्मक चूक, विश्लेषणातील चूक किंवा देव न करो, एखादी भविष्यवाणी यापासून तुम्ही कधी तरी सुटू शकता. मात्र, ती चूक भविष्यात तुम्हाला त्रास देते..गुगलच्या आगमनाने ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. म्हणजे, शेखर गुप्ता, तुम्ही १९८३ च्या ‘इंडिया टुडे’च्या सुनील गावसकरवरील मुखपृष्ठ कथेत म्हटले होते की, त्यांचा मुलगा रोहन याचे नाव वेस्ट इंडियचे फलंदाज रोहन कन्हाय यांच्या नावावरून ठेवले आहे आणि तो त्यांच्यासारखाच डावखुरा फलंदाज आहे. अर्थातच, तुम्ही दोषी आहात. कारण तुम्हाला माहिती नव्हते की, रोहन कन्हाय उजव्या हाताने फलंदाजी करत होता. म्हणूनच, जेव्हा एखाद्या मताबाबत आपण योग्य ठरलो आहोत असे वाटते, तेव्हा त्याची नोंद करणे योग्य ठरते. हे नेहमीच करायचे नसते; पण जेव्हा सुरुवातीला व्यापक टीका, संशय आणि अगदी उपहास सहन करावा लागलेला एखादा प्रतिकूल वाटणारा मुद्दा कालांतराने खरा ठरतो, तेव्हा त्याची आठवण करून देणे रास्त ठरते..T20 World Cup 2026 जिंकून सूर्यकुमारच्या नेतृ्त्वात टीम इंडिया इतिहास घडवणार? रवी शास्त्री म्हणाले, '१० मिनिटांचा खेळ...'.२१ नोव्हेंबर २०११ रोजी ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून’ या स्तंभात मी ‘लीव्ह अफगास्तान टू पाक’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला होता. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर जेट, ड्रोन आणि तोफखान्यांचा समावेश असलेला युद्धसदृश प्रसंग उभा राहिला असून, मी तुम्हाला हे १५ वर्षांपूर्वीच सांगितले होते, असे मी म्हणू शकतो.अफगाणिस्तान पाकिस्तानकडे कसा काय सोपवू शकता? आपण तेथे स्थिर परिस्थती ठेवलायला हवी. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या एखाद्या व्यवस्थेद्वारे किंवा त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांसोबतच्या कराराद्वारे हे करता येईल. पाकसाठी एक महत्त्वाचा दबाव निर्माण करण्याची ही भारतासाठी संधी आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तान पाकिस्तानकडे सोपवायला हवा, असे तुम्ही म्हणत आहात? या मुद्द्यावर सर्वाधिक टिप्पणी परराष्ट्र मंत्रालय आणि काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडून आली, ती अपेक्षितच होती. त्यांना पाकिस्तानविरुद्ध वर्षातील ३६५ दिवस असा संघर्ष हवाच होता. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार न करता हा संघर्ष त्यांना हवा होता. त्यांच्या आक्षेपांचा सारांश असा-.अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर पाकिस्तान अफगाणिस्तानला आपले आश्रित राष्ट्र करील.जरी तेथे प्रत्यक्ष वसाहतवादी दृष्टिकोनातून एकछत्री अंमल आणला नाही, तरी स्वतःच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार स्थापून वर्चस्व प्रस्थापित करील. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि संरक्षणात्मक धोरणाचा अभाव (ऑपरेशन सिंदूरवेळी हा जाणवला होता.) हा त्यांच्या रणनीतीकारांचा कायमचा चिंतेचा विषय आहे.युद्धात तावून सुलाखून निघालेल्या तालिबान/मुजाहिदीन गटांना आपल्या लष्करी गटांत सामील करून पाकिस्तान भारताविरुद्ध त्या वापरेल.या सर्व प्रश्नांची उत्तरे १५ वर्षांपूर्वीही अगदी सोपी होती..पहिले, तीन महासत्तांनी आपल्या शक्तीच्या सर्वोच्च टप्प्यावर असताना अफगाणिस्तान जिंकण्याचा प्रयत्न केला आणि पराभव स्वीकारला. ब्रिटनने १९व्या शतकाच्या मध्यात, सोव्हिएत संघाने १९७९ पासून, आणि अमेरिकेने ९/११ नंतर २००१ मध्ये. जर पाकिस्तानला या तिघांपेक्षा आपण ताकदवान आहोत, असे वाटत असेल, तर जरूर पुढे चला आणि पॉपकॉर्न मागवा.दुसरा मुद्दा भूगोल पाहा. हिंदूकुश पर्वतरांग आणि तिच्या पलीकडचे विशाल, थंड, ओसाड प्रदेश. सामरिक खोली अर्थात ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ हे एखाद्या मूर्खपणाचे कल्पनारंजन आहे. हे वर्णन करताना मी सौम्य भाषाच वापरत आहे.तिसरा मुद्दा, त्या वेळी काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे थैमान सुरू होते. (आता ४० वर्षांचा इतिहास आपल्यासमोर आहे) तरी अफगाणिस्तानने कधीही काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी लष्करासोबत सहभागी होऊन लढा दिलेला नाही. जवळपास सर्व परदेशी दहशतवादी हे पाकिस्तानी सैन्याच्या त्याच वांशिक गटातील म्हणजे पंजाबी मुस्लिम आहेत..आजची परिस्थिती पाहा. पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये हवाई हल्ले करत आहे आणि त्यात प्रामुख्याने सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहेत. एका घटनेत एका कुटुंबातील १८ सदस्य ठार झाले. हा भूभाग आणि सामाजिक रचना पाहता अचूक हल्ले करणे, इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी सामर्थ्य असलेल्या अमेरिकेलाही कठीण गेले होते.उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळणारी माहिती, मानवी व सिग्नल गुप्तचर यंत्रणा, ड्रोन आणि अचूक शस्त्रास्त्रे यांसह पाकिस्तानने अनेकदा मशिदींमध्ये, वसाहतींमध्ये नागरिकांना ठार केले किंवा फक्त कोणाचेही वास्तव्य नसलेला भाग उद्धवस्त केला. कधीकधी एखादा-दुसरा कमांडर मारला गेला. अशा प्रत्येक हल्ल्यामुळे तालिबानचे प्रस्थ वाढत गेले आणि तालिबांनींनी सूडाचा बदला घेण्याची शपथ घेतली..जर पाकिस्तानला वाटत असेल की ते अमेरिकेपेक्षा ते अधिक प्रभावी ठरतील, तर त्यांना प्रयत्न करू द्यावा. कोणालाही मानवी दुःखात आनंद नाही. विशेषतः कोणतीही राजवट असली तरी अफगाणिस्तानने भारताबद्दल सद्भावना दाखवली आहे. नागरिकांचे नुकसान होणे आपल्याला मान्य नाही. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानने आपल्या अहंकार आणि दूरदृष्टीच्या अभावाने स्वतःसाठी नवा संघर्ष निर्माण केला आहे. या सर्व स्थितीमध्ये भारत एकटाच दोन्ही प्रकारच्या धोक्याला सामोरा जात नाही. चीनचे जे स्थान भारतासाठी आहे, ते अफगाणिस्तान पाकिस्तानसाठी होऊ शकत नाही. तालिबान-भारत अशी कोणतीही औपचारिक युती नाही. सध्याच्या भौगोलिक वास्तवात भारत आणि अफगाणिस्तान एकमेकांपासून दूर आहेत. भारतावर आरोप करायचा असेल, तर तो अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाला दिलेल्या पाठिंब्यापुरताच मर्यादित ठरेल.पाकिस्तानची रणनीती आणि लष्करी नियोजन दोन्ही आघाड्यांवरील या परिस्थितीसाठी तयार नव्हते. अधिक कट्टर इस्लामी आणि सुन्नी असलेल्या राष्ट्राविरोधात रमजानच्या पवित्र महिन्यात पाकिस्तान संघर्ष करीत आहे. दोन्ही बाजूंनी यामध्ये जीवितहानी होत आहे..पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व कमकुवत आहे आणि कोणत्याही बौद्धिक क्षमतेपासून वंचित आहे. त्यांची परराष्ट्रनीती पूर्णपणे भारत-चीन-अमेरिका केंद्रित आहे. त्यांच्या लष्कराकडेही नव्या कल्पनांची कमतरता आहे. पश्चिम आशियातील गोंधळासाठी ते नेहमी पूर्वेकडील शेजारी भारतालाच जबाबदार धरतात. त्यांच्या दहशतवादी गटांनाही धार्मिक विशेषणांची ओळख देण्यात आली आहे.तेहरिके तालिबान पाकिस्तानसाठी ते ‘फितना अल-खवारिज’ हा शब्दप्रयोग वापरतात. फितना (मतभेद, बंड) हा शब्द इस्लामी इतिहासातून आला आहे. पहिली फितना इ. स. ६५६ ते ६६१ दरम्यान लढली गेली आणि त्यातून राशिदून खिलाफतचा अंत होऊन उमय्यद खिलाफतची स्थापना झाली. मात्र त्या युद्धात एक तिसरा गटही होता. इस्लामी अतिरेकी किंवा एका अर्थाने धार्मिक बंडखोर म्हणून त्यांची ओळख आहे. ते कोणत्याही प्रेषित किंवा अधिकृत सत्तेला मानत नव्हते. त्यांना खवारिज असे संबोधले जात असे. हीच धार्मिक प्रतिमा पाकिस्तान सैन्य/आयएसआय या संदर्भात वापरली जाते. अन्यथा, संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये ‘शरियत कायदा’ लागू करण्याची मुख्य मागणी करणाऱ्या गटाविरुद्ध आपल्या इस्लामी सैन्याला लढण्यासाठी तुम्ही कसे प्रवृत्त करणार, हादेखील एक प्रश्न आहे. .त्याचप्रमाणे बलुच बंडखोरांसाठी फितना-अल-हिंद हा शब्दप्रयोग केला जातो. सर्व कारवाया भारतप्रेरित आहेत, असे यातून सुचवायचे आहे. मात्र, भूगोल आणि लोकसंख्येचा विचार करता हे वास्तवाशी विसंगत आहे. बलुच लोक केवळ बलुचिस्तानमध्येच नव्हे तर इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती विस्तीर्ण भागांतही राहतात. भारताला तेथे मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करणे शक्य नाही. पाकिस्तान मात्र अफगाणिस्तान आणि इराणसोबतच्या ३,५४९ किलोमीटर लांबीच्या पश्चिमेकडील सीमांबाबत विचार करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध केलेल्या कारवाईनंतर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होणार आहे. दशकानुदशके पाकिस्तानने पश्चिमेकडे पाहत काही भ्रम जोपासले. अफगाणिस्तानात तथाकथित ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ मिळविण्याची कल्पना, इराणमध्ये अढळ इस्लामी मैत्री आणि पश्चिम आशियात सांस्कृतिक-धार्मिक ओळख शोधणे, हे तीन मुद्दे अधिक महत्त्वाचे आहेत. भारताचे वर्चस्व प्रबळ असल्यानेसांस्कृतिक, भाषिक आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांमुळे उपखंडीय ओळख ही ‘भारतीय’ असण्यासाठी समानार्थी शब्द म्हणून वापरली जाते..India vs Pakistan T20 World Cup: टी-२० विश्वकरंडक: पाकिस्तानचा भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार.ताजा कलम : एका भाष्यकाराच्या आयुष्यातील जोखमींबद्दल मी सुरुवातीला भाष्य केले होते. भूराजकीय भाकिते करणे हे देशांतर्गत राजकारणापेक्षा अधिक धोकादायक ठरते. या आठवड्यात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त अशाच एका चुकीची कबुली देण्याची ही योग्य वेळ आहे. २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून’ या स्तंभात तुम्ही हे वाचेपर्यंत रशियाचे सैन्य किव्हमध्ये पोहोचले असेल किंवा आणखी दोन दिवस तेथे असेल, असे मी लिहिले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देऊन माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आले. तेव्हापासून ते चार वर्षे युद्धस्थितीत आहेत.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी).पाकिस्तानचे सध्याचे राजकीय नेतृत्व कमकुवत आणि कोणत्याही बौद्धिक सामर्थ्यापासून वंचित आहे. त्यांची परराष्ट्रनीती पूर्णपणे भारत-चीन-अमेरिका केंद्रित आहे आणि अफगाणिस्तानकडे एक आश्रित राष्ट्र म्हणून पाहण्याच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनावर ती आधारित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 