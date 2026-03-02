पाकिस्तानच्या अंगलट आलेले धोरण

जतिन देसाईपाकिस्तान आणि अफगाण तालिबान एकमेकांचे शत्रू होतील, याची कल्पना काही वर्षांपूर्वी कोणी केली नसेल. आज ते एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. पाकिस्तान व अफगाणिस्तानातील तणावाला थेट युद्धाचे वळण मिळाले आहे. त्यात ड्रोन, विमानाचादेखील उपयोग केला जात आहे. त्यात दहशतवाद्यांव्यतिरिक्त दोन्ही देशातील सैनिक आणि सर्वसामान्य माणसे मोठ्या संख्येने मारली जात आहेत. तालिबानला जन्म देणाऱ्या ‘आयएसआय’च्या नियंत्रणात तालिबान नाही..खरे तर दहशतवादी कधीच कोणाचे नसतात. त्याला जन्म देणाऱ्यालादेखील ते ठार मारतात. पाकिस्तानला वाटत होते की, तालिबानचा पाकिस्तानला नेहमी उपयोग होईल. भारताच्या विरोधात तालिबानचा उपयोग तालिबानची सत्ता आल्यानंतरदेखील करता येईल. पण तसे झाले नाही. १५ ऑगस्ट २०२१ ला संपूर्ण अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवल्यानंतर तालिबानला पाकिस्तानच्या मदतीची आवश्यकता नव्हती. त्यांच्या सरकारने भारताशी संवाद साधायला सुरुवात केली. त्यांच्या तीन मंत्र्यांनी भारताचा दौरादेखील केला..India Afghanistan relations: अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भारताची भूमिका.घराच्या अंगणात सापअमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्री हिना रब्बानी खार यांची इस्लामाबाद येथे २०११च्या ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त पत्रकार-परिषद झाली. त्यात हिलरी क्लिंटन यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता एक महत्त्वाचे निवेदन केले. त्यांनी म्हटले की ‘तुमच्या घराच्या अंगणात साप ठेवल्यानंतर तो फक्त शेजारच्या लोकांनाच चावेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही.’ त्यांचे हे निवेदन किती बरोबर होते ते आता दिसत आहे. तालिबानला जन्म देण्यात पाकिस्तानची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. त्यात अमेरिकेचाही मोठा वाटा होता..तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला त्या दिवशी जगातल्या सर्व नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्याला अपवाद होते पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान. त्यांनी म्हटले की, ‘आता खऱ्या अर्थाने अफगाणिस्तानातील जनता गुलामगिरीतून मुक्त झाली आहे.’ पाकिस्तानचं लष्कर आणि आयएसआय खुश होतं. पण, आश्चर्य म्हणजे तालिबानने पुढच्या दोन-तीन दिवसांत तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या (टीटीपी) जवळपास दोन हजार अतिरेक्यांची तुरुंगातून सुटका केली. त्यातले बहुतेक सगळे पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांताचे होते. या प्रांतातील बहुसंख्य लोक पश्तुन (पठाण) आहेत. अफगाणिस्तानात पश्तुन बहुसंख्याक आहेत. टीटीपी आणि तालिबानचे बहुसंख्य दहशतवादी पश्तुन आहेत. या दोन्ही संघटना नावासाठी वेगवेगळे असल्या तरी त्यांची विचारसरणी एकच आहे..परस्परांवर हल्लेगेल्या पाच वर्षांत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशात अनेकदा हल्ले केले आहेत. पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात टीटीपी, इस्लामिक स्टेट (आयएस) व अन्य दहशतवादी संघटनांनी अनेकदा हल्ले केले आहेत. ‘टीटीपी’ आणि ‘आयएस’ एकमेकांच्या विरोधी आहेत. अफगाणिस्तानच्या नानगरहार प्रांतात ‘आयएस’चा जनाधार आहे आणि तिथून ते पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात हल्ले करतात. ‘टीटीपी’चा अफगाण तालिबानशी संबंध आहे. पाकिस्तानात ‘टीटीपी’चे हल्ले वाढत गेले. ड्युरन्ड रेषेच्या दोन्ही बाजूला प्रचंड तणाव आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत पाकिस्तानात राहात असलेल्या जवळपास अठरा लाख अफगाण नागरिकांना पाकिस्तानने त्यांच्या देशात परत पाठवले आहे. यामुळेही तणाव वाढला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत स्वतंत्र पख्तुनिस्तानचं स्वप्न पाहणारी लोक ड्युरंड रेषेच्या दोन्ही बाजू होती. पश्तुन लोकांचा देश अशी ती कल्पना होती. खान अब्दुल गफार खान ‘सरहद गांधी’ यांचे १९८८ मध्ये पेशावर येथे निधन झाले. परंतु त्यांची इच्छा त्यांच्या पार्थिव देहाचा दफनविधी अफगाणिस्तानच्या जलालाबाद येथे करण्यात यावा अशी होती. त्याप्रमाणे दफनविधी जलालाबादला करण्यात आला. तेव्हा हजारो पश्तुन पेशावरहून जलालाबाद गेले होते. भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधीही त्यात सहभागी झाले होते. आता मात्र पख्तुनिस्तानबद्दल चर्चा होत नाही..आताच्या संघर्षाची सुरुवात २१ फेब्रुवारीला झाली. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या नानगरहार, खोस्त आणि पाक्टिका प्रांतात टीटीपी आणि आयएसच्या अड्डयांवर विमानाने हल्ले केले. नंतर मध्यरात्री हल्ले केले गेले. त्यात पाकिस्तानचा दावा आहे की, त्याने ‘टीटीपी’ आणि ‘आयएस’चे अड्डे उद्ध्वस्त केले. त्यात अनेक लहान मुलं, महिला मारली गेली असल्याचे अफगाणिस्तानचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानने केलेला हल्ला एका सार्वभौम राष्ट्रावर करण्यात आलेला हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया भारताने व्यक्त केली होती. पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून अफगाणिस्तानने पाकिस्तानात ड्रोननी हल्ले केले. अफगाण सरकारचे प्रवक्ते झबिउल्ला मुजाहिद यांनी दावा केला की नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी येथे लष्करी चौक्यावर हल्ले करण्यात आले. सहा फेब्रुवारीला इस्लामाबाद येथील शिया मशिदीवर करण्यात आलेल्या एका दहशतवादी हल्ल्यात किमान ३१ मृत्युमुखी पडले. ‘आयएस’ने त्या हल्ल्याची जवाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, त्यामागे ‘टीटीपी’चा हात असल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. इतरही दोन-तीन शहरांत त्या दरम्यान आत्मघातकी हल्ले करण्यात आले होते..अफगाणिस्तानला पाकच्या भरवशावर सोडले जाते तेव्हा....तालिबानने न पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्यांवर केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे ५५ जवान मारले गेले आणि १९ लष्कराच्या चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा अफगाणिस्तानने केला. दुसऱ्या दिवशी, पाकिस्तानने काबूल, कंदाहार आणि पाक्टिका येथे हवाई हल्ले केले. पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आतापर्यंत तालिबानचे एकूण ३५२ दहशतवादी मारले गेल्याचा आणि त्यांच्या ८३ चौक्या उध्वस्त करण्यात आल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. त्या कारवाईत पाकिस्तानचे १२सैनिक मारले गेल्याचे पाकिस्तानने मान्य केले..‘ड्युरंड रेषा’ आणि पश्तुन समाजड्युरंड रेषेमुळे पश्तुन समाज दोन देशांत विखुरला गेला आहे. १८९३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या २,६४० कि.मी. लांब ड्युरंड रेषेने ब्रिटिश भारत आणि अफगाणिस्तानला वेगळे केले होते. पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर ती रेषा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानची सीमा ठरली. अफगाणिस्तानच्या आतापर्यंतच्या जवळपास सर्व सत्ताधाऱ्यांनी ‘ड्युरंड रेषा’ मान्य केलेली नाही. पाकिस्तानला असे वाटते की, ड्युरंड रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील. अफगाणिस्तानने ही रेषा मान्य करावी, असा प्रयत्न नेहमी पाकिस्तानकडून केला जातो. पाकिस्तानचे माजी मंत्री आणि निवृत्त मेजर-जनरल नसरुल्ला बाबर यांनी कंदाहार येथे भोजनप्रसंगी तालिबानच्या सर्वेसर्वा मुल्ला ओमर यांना अफगाणिस्तानने ‘ड्युरंड रेषा’ मान्य करून त्याचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय सीमेत केले पाहिजे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मुल्ला ओमरने संतापून त्यांना भोजन सोडून निघून जायला सांगितले होते. बाबर पण पश्तुन होते. पश्तुनांमध्ये आलेल्या पाहुण्यांचा कधी अपमान केला जात नाही. पाहुण्यांसाठी जीव देण्याची त्यांची तयारी असते. असे असूनही असा अपमान झाला यावरून ‘ड्युरंड’ रेषे’विषयी अफगाणिस्तानच्या लोकांना किती तिरस्कार आहे, हे स्पष्ट होते.. 