तत्त्वचिंतक लोकशिक्षक

प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांचे जन्मशताब्दीवर्ष आज (ता.१५ जुलै) सुरू होत आहे. त्यांनी आपले अवघे जीवन महाराष्ट्राच्या प्रबोधनपरंपरेतील आपला वाटा उचलण्यात व्यतीत केले. त्यांच्या कार्याविषयीचे हे स्मृतिपुष्प. डॉ. नवनाथ रासकर.लोकोत्तर, महान अशा व्यक्तिमत्त्वांचा ध्यास घेऊन त्यांचे जीवनकार्य सर्वसामान्यांपर्यंत आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाच्या माध्यमातून पोचवणे आणि समाजाला प्रेरित करणे हे प्रा.शिवाजीराव भोसले यांचे वैशिष्ट्य. स्वामी विवेकानंद आणि श्रीअरविंद हे त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होते आणि जीवनाचे दीपस्तंभही. याच ध्यासातून त्यांनी महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वि.दा.सावरकर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन या महापुरुषांशी संवाद साधला. त्यांचे आशीर्वाद घेतले.प्राचार्यांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील कलेढोण या गावात १५ जुलै १९२७ रोजी झाला. त्यांचे माध्यमिक शिक्षण सातारा येथे कर्मवीर अण्णांच्या साक्षीने झाले. तत्त्वज्ञान विषयातून त्यांनी एमए केले. पुढे आय.एल.एस.लॉ कॉलेजमधून एल.एल.बी. संपादन केली. दरम्यान स.प. आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयातील विद्वान प्राध्यापकांची व्याख्याने ऐकली. वकिलीत रुची नव्हती म्हणून ते कर्मवीर अण्णांच्या समवेत फलटणचे भूतपूर्व अधिपती श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांना येऊन भेटले आणि मग ते फलटणचे झाले. मुधोजी महाविद्यालयात सुरुवातीचा काही काळ प्राध्यापक म्हणून तर नंतर २५ वर्षे ते या महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. यानंतर ते ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’चे कुलगुरू झाले. हे सर्व करत असताना महाराष्ट्रभर व्याख्याने देत होते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत, खेड्यापाड्यांत आणि नगरा-नगरांत पोहोचले. शिकागोलाही प्रमुख पाहुणा म्हणून गेले, ते त्यांच्या वक्तृत्वाच्या बळावरच..समाज घडवण्याची तळमळया वक्तृत्वाचे एक वेगळेपण होते. त्यामागे समाज घडवण्याची प्रामाणिक तळमळ होती. त्याला अभ्यास, चिंतन आणि मनन यांची जोड होती. त्यात लालित्य होते. एक विलक्षण असा ओघ आणि लय त्यांच्या भाषणांना होती. हातवारे, मुद्राभिनय, चढा आवाज यापैकी वक्तृत्वाच्या कोणत्याही हुकुमी तंत्राच्या कधीच आहारी न जाता त्यांनी स्वतःची शैली परिणत केली होती. त्यांच्या वक्तृत्वाचा प्रवाह शांतपणे वाहात असे; पण आपल्या मौलिक विचारशिंपणाने श्रोत्यांची मने चिंब भिजवून टाकल्याशिवाय राहात नसे.प्राचार्यांच्या वाणी आणि लेखणीला मूल्यात्मक आशय आणि बळ होते. या दोन्ही पैलूंना नैतिक आचरणाचे अधिष्ठान होते. म्हणूनच मध्ययुगात स्वामी चक्रधर, संत ज्ञानेश्वरांपासून सुरू झालेली सामाजिक प्रबोधनाची परंपरा पुढे नेण्याच्या प्रयत्नांत त्यांनी आपलाही वाटा उचलला. प्राध्यापक, प्राचार्य आणि कुलगुरू या भूमिकांमधून जाताना त्यांनी आपल्यातला ‘शिक्षक’ जागता ठेवला. त्याला ‘लोकशिक्षका’च्या भूमिकेत आणून ठेवले.वक्ता आणि शिक्षक या दोन भिन्न भूमिका त्यांच्यात एकत्रित होत्या. त्यामुळे त्यांच्या वक्तृत्वाला नैतिकतेचे अधिष्ठान व तत्वज्ञानाचे वरदान होते. तत्त्वज्ञान-तर्कशास्त्राच्या अभ्यासाने दृष्टी सूक्ष्म आणि व्यापक अशी दुहेरी म्हणून समर्पक बनते. हे प्राचार्यांच्या प्रबोधनकार्यातून लक्षात येते. देव, धर्म, आत्मा, मोक्ष यासारख्या धार्मिक संकल्पना त्यांच्या तात्त्विक आणि चिकित्सक दृष्टीचा विषय झाल्या. ते कसल्याही कर्मकांडात, बुवा-बाबांच्या, जातीपंथाच्या कोंडाळ्यात अडकले नाहीत. कुठल्याही राजकीय, धार्मिक संघटनेत सामील न होता ते अवघ्या मानवकुलाचे प्रतिनिधी आणि पाईक म्हणून वावरत राहिले. खासगीत पुरस्कारांचा किंवा साहित्य संमेलनाचा विषय निघत असे तेव्हा ते म्हणत असत, "गेल्या शतकातल्या महापुरुषांना आणि त्याआधी संतांना तरी कुठे पुरस्कार मिळाले, पण म्हणून त्यांचे कार्य काय कमी मोलाचे होते?.उदंड प्रतिसादपुण्यातल्या वसंत व्याख्यानमालेचा अठ्ठावीस वेळा प्रमुख पाहुणा होण्याचे भाग्य वाट्याला आले. अनेक विद्यापीठांच्या दीक्षान्त समारंभाचा प्रमुख पाहुणा झाले. तिकीटे लावून व्याख्यानेही झाली. विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य श्रोते ही माझी दैवते. सगळीकडे उदंड प्रतिसाद मिळाला. सन्मान मिळाला, आणखी काय हवे? ही प्राचार्यांची भूमिका पुरस्कारांना पुरून उरणारी होती. त्यांचे जीवन म्हणजे लौकिकाला ओलांडून अलौकिकाच्या प्रांतात वाटचाल करीत जीवनाची नौका आयुष्याच्या पैलतीराला नेणाऱ्या जीवनमुक्ताची जीवनगाथा होती. तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत प्राचार्यांचे सबंध जीवन हा ‘जीवनयोग’ होता. व्यक्तीचे असणे आणि तिचे जगणे यामध्ये अंतराय नसणे, याला योग म्हणतात. योगायोगाने लाभलेला मानवी जन्म योगायोगानेच न घालवता जाणीवपूर्वक जगण्यातून व्यतीत केला. तसेच आध्यात्मिक व मानवी मूल्ये जगण्याचा विषय झाला, की माणसाचे जीवन योगमय बनते. या आशयाने ते जीवनयोगी होते.आपल्या आत्मतत्त्वाचा जीवनात समरसून संचार करणारा मनुष्य जीवनयोगी असतो.व्यष्टी आणि समष्टी या नात्याच्या युतीलाही योग हेच नाव आहे, हाही जीवनयोगच! जन्माआधी आणि मृत्यूनंतर ‘मी कोण होतो’ आणि ‘माझे काय होणार’ हे पारंपारिक प्रश्न त्यांच्याजवळ कधी फिरकले नाहीत. मी कोण आहे? हा वर्तमानाशी निगडित प्रश्न त्यांच्या चिंतनाचा व अभ्यासाचा विषय झाला. यातूनच त्यांचे जगणे घडले. हे जगणे अर्थपूर्ण होते. जीवनयोग म्हणजे असे जगणे होय. जीवनयोग आणि जीवनवाद हे शब्द वेगळे असले तरी त्यांचा आशय एकच आहे. त्यामुळे त्यांचा देव अदृश्यरूपात वावरणारी अमुक एक शक्ती नव्हती तर माणसाला ‘मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश...’ या भावावस्थेत नेणारा एक अनुभव होता. ''मुक्तिगाथा महामानवाची, प्रेरणा, जागर, हितगोष्टी, दीपस्तंभ, देशोदेशीचे दार्शनिक, कथा वक्तृत्वाच्या इत्यादी ग्रंथ मायमराठीची अमूल्य अशी आभूषणे आहेत. त्यामुळेच माय मराठी अधिक श्रीमंत, सात्त्विक, समृद्ध आणि सुंदर झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.