संपादकीय

तत्त्वचिंतक लोकशिक्षक

तत्त्वचिंतक लोकशिक्षक प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांच्या जन्मशताब्दीवर्षानिमित्त त्यांच्या जीवनयोगी प्रवासाची, प्रबोधनपरंपरेतील योगदानाची आणि प्रभावी वक्तृत्वातून घडवलेल्या समाजकार्याची उजळणी
Principal Shivajirao Bhosale dedicated his life to education, philosophy, and public enlightenment through powerful lectures across Maharashtra.

Principal Shivajirao Bhosale dedicated his life to education, philosophy, and public enlightenment through powerful lectures across Maharashtra.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांचे जन्मशताब्दीवर्ष आज (ता.१५ जुलै) सुरू होत आहे. त्यांनी आपले अवघे जीवन महाराष्ट्राच्या प्रबोधनपरंपरेतील आपला वाटा उचलण्यात व्यतीत केले. त्यांच्या कार्याविषयीचे हे स्मृतिपुष्प.

डॉ. नवनाथ रासकर

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