विकसनशील देश असल्यामुळे भारताची ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. परंतु त्यावरील परावलंबित्व कमी करणे आणि खनिज ऊर्जेमुळे होणारे प्रदूषणही कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्रोतांची चाचपणी भारत करत आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हा त्यांपैकीच एक. अलीकडे चर्चेत आलेल्या या ऊर्जापर्यायावरील हा दृष्टिक्षेप. डॉ. रवींद्र उटगीकरआर्थिक विकास आणि पर्यावरण रक्षण हे परस्परविरोधी दिशेने जाणारे विषय नाहीत. दीर्घकालीन हित पाहिले, तर त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हेन्री पॉलमन (अमेरिकेचे माजी अर्थमंत्री आणि शाश्वत विकासाचे पुरस्कर्ते)एकीकडे विकासाला चालना देण्यासाठी ऊर्जेची वाढती गरज आणि दुसरीकडे प्रदूषणकारी खनिज ऊर्जेला पर्याय शोधून स्वच्छ व हरित पर्यायांकडे संक्रमण करण्याची जबाबदारी असा दुहेरी बोजा भारताला सध्या पेलावा लागत आहे. भू-राजकीय अस्थिरता आणि आखातातील युद्धस्थिती यांमुळे हे आव्हान बिकट होत आहे. त्यावर उत्तर शोधताना प्रत्येक देशाला आपल्या अंतर्गत मागणी-पुरवठ्याच्या व्यस्त गणिताचे कोडे सोडवावे लागत आहे..अक्षय ऊर्जेच्या पर्यायांची चाचपणी त्यासाठी केली जात आहे. परंतु, सौर व पवन हे पर्याय कमाल वीजमागणीच्या काळातील गरज भागवण्यासाठी समर्थ ठरत नाही आहेत. दिवसा उजेडात तयार होऊ शकणारी सौरऊर्जा आणि रात्रंदिवस कायम राहणारी विजेची मागणी यांत अधिक गरजेच्या काळातील वीज कोठून आणायची, या प्रश्नावर उत्तर शोधणे गरजेचे होत आहे. पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प या पर्यायाचा त्यासाठी प्राधान्याने विचार केला जात आहे. वीज साठवण्याची आणि हवी तेव्हा उपलब्ध करून देण्याची या प्रकल्पांची क्षमता ही त्यांच्या वाढत्या स्वीकारार्हतेला कारणीभूत ठरत आहे.भारताने आपल्या एकूण गरजेच्या ५० टक्के ऊर्जा खनिजेतर स्रोतांपासून तयार करण्याचे उद्दिष्ट मुदतीआधी चार वर्षे पूर्ण केले आहे. या स्रोतांमध्ये सौर ऊर्जेचा वाटा निम्मा, तर पवन ऊर्जेचा २०% आहे. परंतु, या पर्यायांच्या मर्यादांमुळे ऊर्जासाठवणुकीच्या व अन्य पर्यायांचा विचार होत आहे. पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प हा त्यांपैकी एक स्वच्छ व हरित पर्याय आहे..एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जगभरात हा पर्याय अवलंबला गेला आहे. परंतु आता त्याला काळानुरूप महत्त्व आले आहे. त्याला पुढील कारणे आहेत.वीजसाठवणुकीची क्षमता : मागणी-पुरवठ्यातील मोठी दरी भरून काढण्याएवढी साठवणूक क्षमता ही पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांची मोठी जमेची बाजू आहे.परिस्थितीनुसार पुरवठा : मागणी कमी-जास्त होत असेल तर त्यानुरूप वीजनिर्मिती व पुरवठा करण्याची या प्रकल्पांत क्षमता असते. त्यामुळे वीजपुरवठ्यातील फ्रिक्वेन्सी व व्होल्टेज स्थिर ठेवणे शक्य होते.दीर्घकालीन भरवसा : बॅटरी हा वीजसाठवणुकीचा पर्याय असला, तरी त्यांसाठी ठराविक काळाने बॅटरी बदलावी लागते. पंप्ड स्टोरेजमध्ये मात्र हा देखभाल-दुरुस्ती खर्च आटोपशीर असतो.पाण्याचा फेरवापर : या प्रकल्पांसाठी पाणी ही प्राथमिक गरज असते आणि त्याचाही सातत्याने फेरवापर होतो. त्यामुळे त्यांचा परिचालन खर्च दीर्घकालीन अंदाज बांधण्याजोगा आणि मर्यादित राहतो.साठवणूक क्षमता : हे प्रकल्प अतिरिक्त सौर व पवन ऊर्जा सामावून घेऊन गरजेच्या वेळी तिचा पुरवठा करू शकतात. ही लवचिकता वीजव्यवस्थापनासाठी पूरक ठरते.चीन व अमेरिकेसह अनेक प्रगत युरोपीय देशांनी या तंत्रज्ञानात भरीव गुंतवणूक केली आहे. आधुनिक वीजनिर्मितीतील महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पंप्ड स्टोरेजकडे पाहण्याची दिशा त्यातून स्पष्ट होत आहे..फक्त साठवणूक की निर्मिती?पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पात उंचावर साठवलेले पाणी खालील टर्बाइनच्या पात्यांवर सोडले जाते. कोसळणाऱ्या पाण्याच्या बळामुळे पाती फिरतात आणि त्यातून वीजनिर्मिती होते. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पात याच संकल्पनेचा विस्तार केला जातो. तेथे एकाऐवजी वेगवेगळ्या उंचीवरील दोन ठिकाणी पाणी साठवले जाते. हे दोन्ही तलाव बोगदे आणि पाइपलाइन यांनी जोडलेले असतात. जेव्हा विजेची पुरेशी उपलब्धता असते आणि सौर व पवन ऊर्जेसारखे अन्य पर्याय कार्यरत असतात, तेव्हा या प्रकल्पांतील पंपांसाठी ती वीज पुरवून त्यांद्वारे खालील तलावातील पाणी वरील तलावांत पाठवले जाते. जेव्हा विजेची मागणी वाढते व पुरवठा कमी पडतो, तेव्हा वरील तलावात साठवलेले पाणी पुन्हा खाली सोडले जाते आणि त्या बळामुळे टर्बाइनद्वारे वीजनिर्मिती केली जाते..या प्रकल्पांत पाणी वरच्या तलावात पाठवण्यासाठी विजेचा वापर करावा लागतो आणि त्यातही पंपिंगच्या प्रक्रियेतील हानीमुळे साठवलेली ७० ते ८०% वीजच पुन्हा उपलब्ध होते. परंतु, वीज साठवणुकीच्या कोणत्याही पर्यायासाठी काही गुंतवणूक, खर्च करावा लागतोच. त्यामुळे पंपिंगच्या प्रक्रियेत होणारी वीजहानी ही हवी तेव्हा वीज उपलब्ध होण्यासाठीची किंमत म्हणायला हवी. दुसरे म्हणजे हे प्रकल्प वीज जाळे (ग्रिड) स्थिर ठेवण्याला आणि त्याद्वारे खात्रीशीर वीज पुरवण्याला मोठा हातभार लावतात. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांसाठी सौर किंवा पवन ऊर्जेची वीज वापरली तर मागणी कमी असलेल्या काळातही ती वीज वापरात येऊ शकते आणि अधिक मागणीच्या वेळी किफायतशीर मार्गाने वीजनिर्मिती होऊ शकते..भारतातील परिस्थिती आणि संधीपंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यासाठी भारतातील भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत पूरक आहे. देशभर पसरलेल्या डोंगररांगांमुळे अशा प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या उंचीवर दोन तलाव तयार करणे शक्य होणार आहे.ऑक्टोबर २०२६मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याची ३२० ठिकाणे निवडण्यात आली असून त्यांतून ३४५.३८ गिगावॉट वीज उपलब्ध होईल, असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी निवडले जाणारे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. राज्यात घाटघर आणि भिरा येथे अनुक्रमे २५० आणि १५० मेगावॉट क्षमतेचे असे प्रकल्प आधीपासूनच कार्यान्वित आहेत. आता ६७.३६ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. जुलै २०२६मध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात असे ११ प्रकल्प उभारणी किंवा अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत आहेत..अर्थात, या प्रकल्पांकडे संपूर्ण देशाचे अचानक लक्ष वेधले जात असल्यामुळे, वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्यांकडे डोळसपणाने पाहिले जाणेही गरजेचे आहे. त्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय परवानग्या, पाण्याची उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता आणि एकूणच सार्वजनिक स्तरावरील पारदर्शकता हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आपल्या राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन असे प्रकल्प उभारताना त्यांची संकल्पना, नियोजन, कार्यवाही आणि सामाजिक परिणाम अशा सर्व टप्प्यांवर पारदर्शकता ठेवणे आणि सर्व घटकांनी सर्वसामान्य जनतेचे व राज्याचे व्यापक हित डोळ्यांपुढे ठेवून या प्रकल्पांकडे पाहणे अगत्याचे आहे..भारताने इसवीसन २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे. त्यासाठी ऊर्जेची गरज आपल्याला सर्वाधिक भासणार आहे. केवळ शाश्वत ऊर्जानिर्मिती त्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही, तर ती ऊर्जा साठवणे व वितरित करणे आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेत कार्यक्षमता टिकवणे महत्त्वाचे आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हे या बाबतीत पथ्यावर पडणारे आहेत. आधुनिक काळातील गरजा व उत्तरदायित्वानुसार विजेच्या मागणीची पूर्तता करतानाही प्रस्थापित तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणे ही या प्रकल्पांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. भौगोलिक परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र याबाबतीत देशाच्या गरजेतील महत्त्वाचा वाटा उचलू शकतो. त्यादिशेने टाकली जाणारी सुरुवातीची पावले कितपत विश्वासार्हता प्रस्थापित करू शकतील, यांवर या प्रकल्पांचे भवितव्य आणि आपल्या देशाची ऊर्जा सुनिश्चिततेकडील वाटचाल अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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