विज्ञानक्षेत्र अडकतेय कर्मकांडात!

प्रथा-परंपरांचा आदर जरूर करावा; पण त्या कर्मकांडाच्या पातळीपर्यंत जाऊ देऊ नयेत. विज्ञानक्षेत्राच्या बाबतीत नेमके तसे घडते आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. वास्तविक सर्वसामान्य माणूस विज्ञानाला सर्वांत महत्त्वाचा आहे, हे तत्त्व आजच्या विज्ञानदिनी (ता.२८ फेब्रु.) हस्तिदंती मनोऱ्यातल्या प्रकांडपंडितांपर्यंत पोचविण्याचे आवाहन करणारा लेख..प्रथा- परंपरा आणि त्यातून निर्माण होणारं कर्मकांड हा कुठेतरी माणसाच्या स्वभावाचाच भाग आहे. काही गोष्टी प्रतीक म्हणून, काही मोठ्यांचं अनुकरण म्हणून, काही एक समान पद्धत सगळ्यांनी वापरावी म्हणून, काही व्यवस्थेची गरज म्हणून पाळल्या जातात. काही मर्यादेपर्यंत ते आवश्यक आणि अपरिहार्यही असतं. पण अशी एक वेळ येते, की त्या गोष्टीमागची मूळ भावना, हेतू, कारणमीमांसा नष्ट होऊनकर्मकांडच सगळ्यांच्या मानगुटीवर बसतं. प्रथा-परंपरांचा आदर जरूर करावा; पण त्या अशा अवस्थेला जाऊ देऊ नयेत. अशी वेळ आज विज्ञानावर आली आहे आणि ती धोक्याची घंटा आहे. आजच्या संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि संशोधकांचे समाज वाढत्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्मकांडांमधे अडकत चालले आहेत आणि याची त्यांच्यापैकी अनेकांना जाणीवही झालेली दिसत नाही. तेंव्हा त्यांच्यासाठी एक बिगुल सामान्य माणसानीच वाजवण्याची गरज आहे..Premium|Philosophy : ...पण निदान सैतान बनू नकोस.विज्ञानाची भाषा सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेपासून वेगळी असते हा या कर्मकांडाचा पहिला भाग. शंभर वर्षांपूर्वी हे जागतिक पातळीवर केलं जात होतं. विज्ञानात ग्रीक-लॅटिन शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात होता. त्याचं अंधानुकरण म्हणून मराठीत विज्ञान लिहिताना संस्कृत शब्दांचा वापर होऊ लागला. वास्तविक आता जगाच्या व्यासपीठावरून ही पद्धत नाहीशी होत चालली आहे. गेल्या पाऊणशे वर्षात ज्या नवीन विज्ञानशाखा जन्माला आल्या त्यांच्यात अवजड शब्द वापरणं कटाक्षानी टाळलं गेलं. सोपे आणि रोजच्या व्यवहारातले शब्दच त्या विषयाच्या संदर्भात नवीन अर्थ देऊन वापरले जाऊ लागले. पण याबाबतीत मराठी विज्ञान अजून जगाच्या शंभर वर्षे मागे आहे. सोप्या मराठीत विज्ञान सांगता येतं हे अनेक उत्तम विज्ञानलेखकांनी दाखवूनसुद्धा अजून आपली पाठ्यपुस्तकं किंवा मराठी विश्वकोशातल्या नोंदी काहीतरी अवजड पारिभाषिक शब्दांच्या ओझ्याखाली आहेत. अशी भाषा घेऊन आपण विज्ञान सामान्य माणसापर्यंत कसं नेणार? विज्ञानासाठी वेगळे पारिभाषिक शब्द असण्याची विज्ञानाच्या तत्त्वांना काहीच गरज नाही. हे कर्मकांड आहे, संस्कृतीचं आणि इतिहासाचं ओझं आहे. ते झुगारून देण्याची आता वेळ आली आहे.विषयांच्या भिंती आणि अज्ञानविषयांच्या भिंती हे दुसरं कर्मकांड आपल्या इतकं अंगवळणी पडलं आहे की ते कृत्रिम आहे याचाच विसर पडला आहे. वास्तव हे सलग एकसंध असतं. आणि विज्ञान जर वास्तवाचा अभ्यास असेल तर त्यांनीही एकसंध असायला हवं. पण आपण त्याचे हे भौतिकविज्ञान, हे रसायनशास्त्र, हे जीवशास्त्र, हे अर्थशास्त्र असे तुकडे पाडले. शिकवण्याच्या सोयीसाठी असं करणं समजण्यासारखं आहे, पण आता आपण त्याचे गुलाम झालो आहोत. वन्यप्राण्यांकडून होणारं शेतीचं नुकसान हा आज शेतकऱ्यांचा खूप मोठा प्रश्न आहे. पण त्याचा अभ्यास झालेलाच नाही. कारण कृषीविद्यापीठ म्हणतं हा वन्यजीव संशोधकांचा विषय आहे..वन्यजीव संशोधक म्हणतात शेती हा काही आमचा विषय नाही. आपणच पाडलेल्या भिंतींमुळे आपल्याला अनेकांगी वास्तव दिसूच शकत नाही. हा काही विज्ञानाच्या तत्वांचा दोष नाही, आपल्या विद्यापीठीय व्यवस्थेचा आहे. हल्ली या भिंतींच्या पलीकडचा विचार करण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय असा एक शब्द वापरला जातो. तो वापरला, की भरपूर अनुदान मिळवता येतं, हे कंत्राटदारासारखं आहे. आधी रस्ता बांधण्याचं कंत्राट घ्यायचं, मग तो खोदण्याचं दुसरं कंत्राट. मग परत त्याच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पैसे मागायचे. आपण आधी भिंती बांधल्या त्यात स्वतःच कैद झालो आणि आता त्यातून सुटकेच्या नावावर करदात्यांचा आणखी पैसा मागतो आहोत. पीएचडी हे या क्षेत्रातल्या सर्वात मोठ्या कर्मकांडांपैकी एक. पीएचडी केल्याखेरीज कुणाला संशोधक म्हणून मान्यता मिळू शकत नाही. वास्तविक एखादं दोन पानी थिअरम विज्ञानाच्या एखाद्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू शकतं. पण त्याने पीएचडी मिळत नाही. त्यासाठी प्रबंधच लिहावा लागतो. आपण साहित्यक्षेत्राशी तुलना केली तर चांगला साहित्यिक म्हणून ओळखले जाण्यासाठी कादंबरीच लिहावी लागते असं नाही..‘चारोळ्या’ किंवा ‘हायकू’ लिहिल्या तरी त्या जर चांगल्या दर्जाच्या असतील तर तो चांगला साहित्यिक. याउलट जर विज्ञानात फक्त प्रबंध लिहिण्यानेच करिअर घडत असेल तर साहित्य, संगीत, कलाक्षेत्रांपेक्षा विज्ञानात कर्मकांडाचा प्रभाव खूपच जास्त आहे, असे म्हटले पाहिजे. त्या पीएचडी करण्याच्या पद्धतीतसुद्धा किती कर्मकांडं असावीत? हल्ली बहुतेक विद्यापीठांमध्ये पीएचडीच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थाला आपल्या कामाचा संपूर्ण आराखडा मांडावा लागतो. त्यात पुढे बदल करायचे झाले तर त्यासाठी परत सतरा कमिट्यांची मान्यता लागते. विज्ञानातले अनेक मोठे शोध एक गोष्ट करत असताना अचानक वेगळंच काहीतरी सापडलं अशा तऱ्हेने लागले आहेत. पण पीएचडीमधे असं करण्याची परवानगी नाही. म्हणजे आपल्या पीएचडीचं कर्मकांड सरळसरळ विज्ञानविरोधी आहे. पीएचडीला मार्गदर्शक असणं सक्तीचं आहे. यालाही काही सयुक्तिक कारण दिसतं नाही. डार्विनला कोण ‘पीएचडी’ गाईड होता? मेंडेलने कुणाच्या मार्गदर्शनाखाली विज्ञानाचा इतिहास घडवला? पण ते विज्ञानाचे दिवस आता राहिले नाहीत. आता फक्त कर्मकांडाचे दिवस आहेत..यावर कळस म्हणून आता वेगवेगळ्या पातळ्यांवर पेपर प्रसिद्ध करण्याची सक्ती आहे. एखाद्या प्राध्यापकानी किती काम केलं हे पेपर मोजून ठरवलं जातं. प्रत्येकाला कविता लिहिण्याची सक्ती केली तर काय दर्जाच्या कविता लिहून होतील? याच दर्जाचं विज्ञान आता या सक्तीच्या कर्मकांडातून बाहेर पडू लागलं आहे. आणि जगभरात आता यालाच संशोधन म्हणण्याची प्रथा पडू लागली आहे. तुमचा आहार संतुलित आहे कि नाही हे तुमच्या ताटात काय वाढलं आहे, त्यावर अवलंबून आहे की ताट सोन्याचं, स्टीलचं की काचेचं त्यावर? तुम्ही म्हणाल हा काय प्रश्न आहे? अर्थातच काय खातो त्यावर; कशातून खातो त्यावर नाही. पण आजच्या विज्ञानव्यवस्थेला हे मान्य नाही. एखाद्या पेपरमधे काय लिहिलंय यापेक्षा तो कोणत्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे, यावर त्याचं मूल्यमापन केलं जातं. हे सरळसरळ विज्ञानविरोधी असल्याचं मूर्खालाही कळेल; पण आजच्या विज्ञानकर्मकांडाला ते कळत नाही..Premium| Animal Communication: प्राणी बोलणार! एआयने उलगडला निसर्गाचा संवाद.निकोप विज्ञान जपायचं असेल तर या कर्मकांडातून त्याला बाहेर काढायला हवं. जर संशोधनसंस्था आणि विद्यापीठांची कर्मकांड सोडून देण्याची तयारी नसेल तर सर्वसामान्य माणसांनी या संस्थांच्या कैदखान्यातून विज्ञानाला मुक्त करायला हवं. महाराष्ट्रात संतांच्या मांदियाळीनी शुद्ध भक्तीला कर्मकांडातून आणि देवाच्या मक्तेदारीमधून बाहेर काढलं. तसं आज निखळ विज्ञानाला कर्मठ विद्यापीठांमधून बाहेर काढणारे आधुनिक तुकाराम हवेत. ते काही पीएचडी करून येणार नाहीत तर सामान्य विज्ञानप्रेमी माणसांमधून येतील. संशोधन पीएचडीपासून सुरु होत नाही, तर लहान मुलाच्या कुतूहलातून, मनाला छळणाऱ्या प्रश्नांमधून, आदिवासींच्या निरीक्षणातून, शेतकऱ्यांना हैराण करणाऱ्या समस्येतून जन्माला येतं हे उकिरड्यावर टाकण्यात आलेलं सत्य तिथून घासूनपुसून पुन्हा बाहेर काढलं पाहिजे. हे सर्वसामान्य माणूसच अधिक चांगलं करू शकेल. सर्वसामान्य माणूस विज्ञानाला सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे तत्त्व आजच्या विज्ञानदिनी हस्तिदंती मनोऱ्यातल्या प्रकांडपंडितांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.