‘लैंगिक शिक्षणा’चे महत्त्व जाणा

कल्याणी फिरोदियाभारतीय समाज हा प्राचीन, विविधतेने नटलेला आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध आहे. मात्र, असे असतानाही लैंगिकतेविषयी बोलताना आजही समाजातील अनेक स्तरांवर संकोच, मौन आणि गैरसमज दिसून येतात. लैंगिकता ही मानवी जीवनाची एक नैसर्गिक, अपरिहार्य आणि महत्त्वाची बाजू असतानाही तिला आजही अनेकदा ‘वर्ज्य’ विषय मानले जाते..भा रतातील लैंगिकतेविषयक दृष्टिकोनावर परंपरा, धर्म, कुटुंब व्यवस्था आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा खोलवर प्रभाव आहे. लैंगिकतेविषयी खुलेपणाने चर्चा करणे अनेक कुटुंबांमध्ये आजही अनुचित किंवा लज्जास्पद मानले जाते. विशेषतः स्त्रियांची लैंगिकता ही ‘लाज’, ‘मर्यादा’ आणि ‘नैतिकता’ या संकल्पनांशी घट्टपणे जोडली गेली आहे. तरुणांमध्ये लैंगिकतेविषयी कुतूहल असते, प्रश्न असतात; मात्र त्यांना योग्य, शास्त्रीय आणि संवेदनशील मार्गदर्शन मिळण्याचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो..गुण की गुणवत्ता?.भारतीय समाजात लैंगिकतेविषयी अनेक गैरसमज खोलवर रुजलेले आहेत. उदाहरणार्थ, लैंगिकता शिक्षण दिल्यास तरुण चुकीच्या मार्गाला लागतात, लैंगिक विषयांवर बोलणे म्हणजे अश्लीलता पसरवणे, लैंगिक आरोग्याच्या समस्या म्हणजे चारित्र्याचा दोष, समलैंगिकता किंवा ट्रान्सजेंडर ओळख ही ‘आजारी’ किंवा ‘अनैसर्गिक’ आहे, अशा चुकीच्या धारणा समाजात प्रचलित आहेत. प्रत्यक्षात हे सर्व गैरसमज वैज्ञानिक माहितीच्या अभावामुळे आणि संवादाच्या कमतरतेमुळे टिकून आहेत..शालेय स्तरावरच शिक्षणाची गरजजेव्हा आपण शालेय स्तरावर लैंगिकतेचा विचार करतो, तेव्हा अनेक पालक आणि समाजातील लोक अशी भोळसर कल्पना करतात की, मुलांशी लैंगिकतेविषयी जास्त बोलू नये; जास्त माहिती मिळाली, तर ते त्याच विचारात गुरफटून जातील. प्रत्यक्षात मुलांना प्रश्न पडत असतील, याचाच अर्थ ते उत्तर जाणून घेण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार आहेत. जर आपण त्यांना योग्य माहिती दिली नाही, तर ती माहिती मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडे इतर अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. मित्रमंडळी, इंटरनेट किंवा अश्लील साहित्य. अशा माध्यमांतून मिळणारी माहिती बहुतेक वेळा अपुरी, चुकीची आणि धोकादायक असते. मुलांना उत्तम, संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिक बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून शालेय शिक्षणात लैंगिकता शिक्षणाची नितांत गरज आहे. शाळेत लैंगिकता शिक्षण दिल्यामुळे या विषयावर मानवतावादी दृष्टिकोनातून चर्चा करता येते, मूल्य रुजवता येतात आणि समज वाढवता येते..याच विचारधारेतून ऊर्जा गुरुकुल शाळेने पुणे येथील ‘प्रयास’ संस्थेसोबत, डॉ. शिरीष दरक आणि डॉ. तृप्ती दरक यांच्या सहकार्याने ‘सहज’ (सन्मान, हक्क आणि जबाबदारी) या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. सामान्यतः लैंगिकता शिक्षण म्हटले की मासिक पाळी, प्रजनन संस्था, पौगंडावस्थेतील शारीरिक बदल किंवा धोके एवढ्यापुरताच विचार केला जातो. मात्र, लैंगिकता ही अत्यंत व्यापक संकल्पना आहे. याच व्यापक दृष्टिकोनातून ‘सहज’ हा अभ्यासक्रम पहिली ते दहावी या सर्व वयोगटांसाठी तयार करण्यात आला असून, तो पूर्णतः सर्वसमावेशक आहे. मागील तीन वर्षांपासून ऊर्जा गुरुकुल शाळेत हा कार्यक्रम सातत्याने राबवला जात आहे..‘सहज’ सत्रांचा झालेला परिणाम‘सहज’च्या सत्रांदरम्यान मुलांशी मोकळेपणाने संवाद साधता येऊ लागला. त्यांच्या विविध प्रश्नांचे निरसन करता आले. स्वतःच्या शरीरात आणि मनात होणारे बदल समजून घेण्यास त्यांना मदत झाली. त्यामुळे मुलांना स्वतःबद्दल अधिक माहिती मिळाली. ट्रान्सजेंडर, जेंडर आयडेंटिटी, लैंगिक कल यांसारख्या संकल्पनांची ओळख करून दिल्यामुळे प्रत्येक माणूस ‘नॉर्मल’ असतो, सर्वांना समान हक्क आहेत आणि प्रत्येकाला सन्मान देणे ही आपली जबाबदारी आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले. मुलींना मासिक पाळीविषयी अनेक नवीन आणि महत्त्वाच्या गोष्टी समजल्या. त्याचबरोबर मुलांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव झाली. घरातील एखाद्या स्त्रीला पाळी आली असता तिची काळजी घेणे, सहकार्य करणे आणि पाळी ही लाजण्यासारखी गोष्ट नाही, हे मुला-मुलींना समजले. ‘सहज’ सत्रांमुळे प्रश्न विचारण्यासाठी, स्वतःचे विचार मांडण्यासाठी आणि स्वतःमध्ये व इतरांमध्ये होणारे बदल समजून घेण्यासाठी मुलांना सुरक्षित आणि सकारात्मक व्यासपीठ मिळाले. येथे कोणालाही भावना व्यक्त करण्याची भीती वाटत नाही; परिणामी मुलांमधील वातावरण अधिक आनंददायी, संवेदनशील आणि समजूतदार बनले..किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्याच्या विषयावर जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत डॉ. वेंकटरमण चंद्रमौली यांनी ३० वर्षे काम केले आहे. निवृत्तीनंतरही ते या विषयावर काम करतात आहेत. २०२६ जानेवारीमध्ये भारत भेटीदरम्यान त्यांना या विषयावरील ‘प्रयास’चे कार्य पाहायचे होते म्हणून त्यांनी ऊर्जा गुरुकुल शाळेला १० जानेवारी रोजी भेटही दिली. प्रश्नोत्तरांद्वारे त्यांनी विद्यार्थ्यांना व ‘ऊर्जा’च्या सर्व सदस्यांना बोलते केले. शिक्षकांशी बोलताना त्यांनी हे नमूद केले की ‘प्रजनन’सारखा विषय सहज शिकवता येतो, तसेच याबद्दल असणारे प्रश्न मुलांना निःसंकोच विचारता येतात. तसेच मुलांच्या वाढत्या वयानुसार झालेल्या बदलांकडे शिक्षकांनी कसे बघावे यात सुद्धा त्यांना मदत होत आहे. लहान मुलांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार असुरक्षित स्पर्श कोणी केल्यास त्याबद्दल कुठल्या व्यक्तीशी आपण काय बोलू शकतो, याबद्दल त्यांना स्पष्टता आल्याचे सांगितले..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .मोठ्या मुलांनी वाढत्या वयात होणाऱ्या शारीरिक व भावनिक होणाऱ्या बदलांची स्पष्टता असल्याने आता त्याला कसे बघावे हे कळते. याबद्दल इंटरनेटवर असणारी माहिती कशी अपूर्ण व खोटी असते हेही त्यांना कळलं. सत्राचा समारोप करताना डॉ. चंद्रमौली यांनी सर्व सहभागी सदस्यांना एकत्र येऊन आपल्या रूढी, समजुती आणि संस्कारांना प्रश्न विचारण्याचे आवाहन केले. आपण ज्या बदलाची अपेक्षा समाजाकडून करतो, तो बदल सर्व प्रथम आपण स्वतःपासून सुरू करणे आवश्यक आहे हा संदेश त्यांनी दिला. दरम्यान, अहिल्यानगरमधील महाराष्ट्रात ऊर्जा गुरुकुल, फलटणमधील कमलाबाई निबंकर बालभवन, पुण्यातील अक्षरनंदन शाळा व मॉन्टेसरी स्कूल या चार ठिकाणी सध्या पहिली ते दहावी इयत्तेतील मुलांसाठी लैंगिक शिक्षणासंबंधी अभ्यासक्रम सुरू आहे.(लेखिका ‘ऊर्जा गुरुकुल संस्थे’च्या संचालिका आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.