संपादकीय

‘लैंगिक शिक्षणा’चे महत्त्व जाणा

भारतीय समाजात लैंगिकतेविषयी अजूनही संकोच आणि गैरसमज आहेत. ऊर्जा गुरुकुलच्या ‘सहज’ कार्यक्रमाद्वारे शालेय स्तरावर सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण देत विद्यार्थ्यांमध्ये सन्मान, हक्क आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण केली जात आहे.
Sahaj Program

Sahaj Program

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कल्याणी फिरोदिया

भारतीय समाज हा प्राचीन, विविधतेने नटलेला आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध आहे. मात्र, असे असतानाही लैंगिकतेविषयी बोलताना आजही समाजातील अनेक स्तरांवर संकोच, मौन आणि गैरसमज दिसून येतात. लैंगिकता ही मानवी जीवनाची एक नैसर्गिक, अपरिहार्य आणि महत्त्वाची बाजू असतानाही तिला आजही अनेकदा ‘वर्ज्य’ विषय मानले जाते.

Loading content, please wait...
education
Youth
awareness
Skills

Related Stories

No stories found.