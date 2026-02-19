संपादकीय

हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजीराजा!

‘शिवकल्याण राजा’ हा एक सांगीतिक प्रयोग पंचावन्न वर्षांपूर्वी लता मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकर यांनी केला होता.
- पं. हृदयनाथ मंगेशकर

‘शिवकल्याण राजा’ हा एक सांगीतिक प्रयोग पंचावन्न वर्षांपूर्वी लता मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकर यांनी केला होता. शिवजयंतीनिमित्त त्या सर्जनशील अनुभवाची हृद्य आठवण.

