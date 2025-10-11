दुःखास सक्त मनाई आहे!

हुकूमशहा कितीही क्रूर असले, यावच्चंद्र दिवाकरौ सत्तेवर राहण्याची स्वप्ने पाहात असले, त्यासाठी व्यवस्थेत ‘कडेकोट बंदोबस्त’ करण्यात यशस्वी झाले असले, तरी कुठे ना कुठे मनात भीतीचा अंश असतोच. एवढी सर्वंकष सत्ता असताना भीती कशाची? एक म्हणजे अर्थातच ‘काळा’ची..‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र आले असताना चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग व रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यातील चर्चेत आलेला एक विषय लक्ष वेधून घेणारा होता. तो म्हणजे मानवी आयुर्मर्यादा कशी वाढवता येईल, याविषयीच्या संशोधनाला चालना देण्याचा.अमरत्वाचा शोध घेता येईल का, याचाही ऊहापोह त्यांनी केल्याचे योगायोगाने चव्हाट्यावर आले. हे सगळे त्यांनी स्वतःसाठीच केले, असे म्हणणे कदाचित धार्ष्ट्याचे ठरेल. परंतु त्यावरून त्यांच्या मानसिकतेचा अंदाज येतो, हे खरे. दुसरी भीती त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची. ती म्हणजे विचारांची. चीनमध्ये विचारांवरच नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे अचाट प्रयोग सुरू झाले आहेत..इंटरनेटवर अभिव्यक्त होणाऱ्या लोकांनी प्रत्यक्षच काय; पण अप्रत्यक्षरीत्याही व्यवस्थेविषयी नाराजी व्यक्त करता कामा नये, असा चीनच्या राज्यकर्त्यांचा अट्टहास आहे. तेथील सरकार व कम्युनिस्ट पक्ष, त्याची विचारसरणी याविषयी नाराजीच्या हुंकारालाही बंदी आहे. त्यासाठी करकचून बंधने लादली गेली आहेत. खरे तर यात नवीन काहीच नाही.चिनी व्यवस्थेतील पोलादी पडदा, केंद्रित झालेली सत्ता आणि मोकळ्या अभिव्यक्तीची गळचेपी हे वर्षानुवर्षे चालतच आलेले आहे. त्यामुळे ‘तिआन मेन’ चौकातील विद्यार्थी-आंदोलन आणि त्याची दडपणूक यांसारख्या विषयांवरील कोणत्याही प्रकारच्या अभिव्यक्तीला असलेली बंदी हा विषय आता जुना झाला. पण एवढ्याच बंधनांवर आता चिनी राज्यकर्ते समाधानी नाहीत..असंतोषाचा उगम ज्यांच्या विचारांत सापडेल, अशांवर त्यांचा रोख आहे. तो ओळखण्याच्या क्लृप्त्या वापरल्या जाताहेत. इंटरनेटमुळे उपलब्ध झालेल्या वेगवेगळ्या माध्यमांवर व्यक्त होताना त्या देशातील प्रत्येक जण राजकारणाचीच चर्चा करतो, असे नाही. इतरही अनेक विषय त्यात असू शकतात.परंतु अशा संभाषणांत, संवादात किंवा अभिव्यक्तीत निराशा डोकावली, उदासीनता दिसली, या जगाविषयीचा उद्वेग जाणवला, तर त्यावरही बडगा उगारला जाईल. चीनने ‘कृत्रिम प्रज्ञे’च्या तंत्रज्ञानाद्वारे या निर्बंधांची नखे आणखी धारदार केली आहेत..चिनी सेन्सॉरशिपला दुःखाचा कलात्मक आविष्कारही चालणार नाही. समजा, ‘दीप सारे मंदावले आता’, किंवा ‘उषःकाल होता होता काळरात्र झाली’ किंवा अगदी ‘कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही’, यांसारख्या आशयाच्या ( अर्थात चिनी किंवा कोणत्याही भाषेतील) ओळी कुणाला सुचल्या आणि तेथील अधिकाऱ्यांना त्यातील निराशा खुपली तर त्यावर ताबडतोब कारवाई होऊ शकेल.किमान तो मजकूर त्वरेने ‘डिलिट’ केला जाईल. याचे कारण तुम्ही दुःखी असणे हीदेखील विद्यमान राजवटीला कमीपणा आणणारी गोष्ट मानली जाणार. थोडक्यात इथे जगताना आनंदी राहण्याचीही सक्ती आहे!.विचारांवरच नियंत्रण आणण्याचाच हा खटाटोप आहे. ‘विचारांवरचे नियंत्रण’ ही संकल्पना समोर आली की, जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या प्रख्यात ‘नाइन्टिन एटीफोर’ या कादंबरीची आठवण हटकून होतेच. त्यातील नायक विन्स्टन स्मिथ ‘सत्य मंत्रालया’त काम करत असतो.ऐतिहासिक कागदपत्रांत सापडणारे विद्यमान राजवटीच्या, पक्षाच्या विचारसरणीच्या विरोधात जाणारे, त्याच्याशी विसंगत असणारे उल्लेख बदलणे, वगळणे, संपादित करणे अशी कामे तो करतो. त्या राज्यात ठिकठिकाणी ‘थॉट पोलिस’ नेमलेले असतात आणि ‘वैचारिक गुन्हे’ करणाऱ्यांना अटक करणे हे त्यांचे काम..या कामाच्या निमित्ताने भूतकाळ खणताना त्यालाच सत्य शोधण्याची इच्छा होते आणि मग जे काही (भयंकर) नाट्य घडते, त्याचे लेखकाने केलेले वर्णन म्हणजे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर वरवंटा फिरवणाऱ्या हुकूमशाहीवर केलेले जळजळीत, उपहासात्मक भाष्य आहे.त्यातला उपरोध-उपहास लक्षात न घेता आजच्या काळातील एखादी राजवट त्याकडे ‘मार्गदर्शकसंहिता’ म्हणून तर पाहात नाही ना? सर्वसामान्य लोकांच्या भावना आणि विचारांना अटकाव करू पाहणाऱ्या ‘चिनी सेन्सॉरशिप’चे वर्तमान स्वरूप पाहताना हाच प्रश्न मनात येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.