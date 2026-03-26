अध्यात्मातून घेऊ काही : सांगा कसं जगायचं...

शिवराज गोर्लेआयुष्य पुरेपूर लाभावं, असं तर अगदी प्रत्येकाला वाटत असतं, पण हेही तितकंच खरं - तुम्ही 'किती जगता' यापेक्षाही 'कसं जगता' हे महत्त्वाचं असतं. याचसंदर्भात विख्यात धन्वंतरी डॉ. ह. वि. सरदेसाई यांनी मांडलेली एक अभिनव संकल्पना म्हणजे 'मानवी जीवनाची त्रिमिती.' ते म्हणतात, 'मानवी जीवन हे थ्री डायमेन्शनल असतं. जीवनाला लांबी असते, रुंदी असते, खोली असते. या तीनही बाजू एकमेकांना पूरक असतात. यापैकी कोणतीही बाजू दुर्लक्षित राहिली तर जीवनाचे संतुलन बिघडते.'.जीवनाची लांबी महत्त्वाची असतेच; पण ती मुख्यतः जीवनाच्या रुंदीवर अवलंबून असते. जीवनाची 'रुंदी' म्हणजे आरोग्य! आरोग्य हा तर सुखी, समाधानी जीवनाचा पायाच होय. पण एक लक्षात घ्या. आरोग्य म्हणजे फक्त तंदुरुस्त असणं नव्हे. आरोग्य ही त्यापेक्षा व्यापक संकल्पना आहे. फक्त शारीरिक नव्हे, तर 'शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक सुस्थिती म्हणजे आरोग्य' अशी आरोग्याची व्याख्या 'जागतिक आरोग्य संघटने'ने केली आहे. ही सर्व अंगे एकमेकांशी निगडित असतात..सुयोग्य आहार, नियमित व्यायाम, शरीरक्रियांकडे लक्ष, विकारांचे वेळीच निदान व उपचार, हे शारीरिक प्रकृतीसाठी आवश्यक असतं. मानसिक स्वास्थ्य जपायचं असेल तर सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आपले विचार, आपल्या भावना व आपलं वर्तन या तिन्हींमध्ये संतुलन हवं. 'मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण' हे तर सर्वश्रुत आहे. मनःशांतीसाठी श्रद्धा व ध्यानधारणा उपयुक्त ठरते, हेही सर्व जाणतात..अर्थात शारीरिक व मानसिक आरोग्य या आपल्या परिचित संकल्पना आहेत. 'सामाजिक प्रकृती'बद्दल मात्र आपण पूर्णतः अनभिज्ञ असतो. सामाजिक प्रकृतीसाठी इतरांच्या गरजांची जाणीव ठेवणं आवश्यक असतं. शेजारधर्म, माणुसकी, मैत्री, आस्था, करुणा, परस्परांबद्दल आदर आणि विश्वास... ही सारी चांगल्या 'सामाजिक प्रकृती'ची लक्षणे होत. अर्थात आपल्या विषयाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते ती 'आध्यात्मिक प्रकृती.' ही संकल्पना वैद्यकशास्त्राने नव्याने स्वीकारली असली तरी 'आध्यात्मिक प्रकृती' म्हणजे नेमकं काय, याबद्दल अनेकदा डॉक्टरही संभ्रमात असतात. इथे प्रथम हे लक्षात घ्या की, 'आध्यात्मिक सुस्थिती' ही आता आरोग्यासाठीही आवश्यक ठरली आहे. तेव्हा 'अध्यात्म' हा विषय आता आपण ऑप्शनला टाकू शकत नाही़! 'मला अध्यात्मात इंटरेस्ट नाही', असं म्हणून आरोग्याविषयीची आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. म्हणूनच त्यासंदर्भात डॉ. सरदेसाई यांनी केलेलं मार्गदर्शन निश्चितच मोलाचं ठरेल. ते 'इंटरेस्टिंग'ही आहेच..'आध्यात्मिक प्रकृती'च्या संदर्भात चार संकल्पना मूलभूत असतात. अस्तित्व, अस्मिता, अभिमान आणि अहंकार. सर्वांचे अस्तित्व एकच असते. ते गुण-दोष विरहित असते. ते केवळ असते. ते काळे किंवा गोरे नसते, गरीब किंवा श्रीमंत नसते, बुद्धिमान किंवा जड बुद्धीचे नसते. अस्तित्वाला ही विशेषणे लागली की 'अस्मिता' निर्माण होते. अस्मिता प्रत्येक व्यक्तीची वेगळी असते. स्वतःच्या काही 'गुणां'च्या जाणीवेतून 'अभिमान' निर्माण होतो. अभिमानातून आत्मविश्वास येतो, पण त्याचे अहंकारात रुपांतर झाले की चित्त विचलित होते. योगाभ्यास, प्राणायाम, प्रार्थना- याद्वारे मन शांत व समतोल ठेवणे, सर्वांचे 'अस्तित्व' एकच आहे याचे भान ठेवणे हे 'आध्यात्मिक प्रकृती'साठी आवश्यक ठरते..जीवनाच्या 'रुंदी'चा विचारजीवनाच्या 'रुंदी'चा म्हणजेच आरोग्याचा आपण सर्वांगीण विचार केला. जीवनाची तिसरी मिती म्हणजे जीवनाची 'खोली'! आपण इतरांसाठी काय करतो यावर ही खोली ठरते. फक्त स्वतःचा विचार करणं म्हणजे उथळ जगणं होय. असं म्हणतात, ज्याच्या जगण्यामुळे इतरांची आयुष्ये समृद्ध होतात तोच खरा जगतो. आपण आपल्याजवळचे काय व किती देतो, हे जीवनाची खोली ठरवत असते. मग ते अन्नदान असो की ज्ञानदान असो! शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर आयुष्याची 'लांबी' ठरत असते, तर सामाजिक व आध्यात्मिक प्रकृती जीवनाची 'खोली' ठरवत असतात. जीवनाची खोली वाढविणे यातच खरा पुरुषार्थ आहे. अर्थात त्यासाठी दीर्घायुष्य हवे आणि निरोगी अस्तित्व हवे. जीवनाची लांबी, रुंदी व खोली या तीनही बाजू संतुलित असणे म्हणजेच जीवनाचे सार्थक होणे होय.