अध्यात्मातून घेऊ काही : आसक्ती आणि विरक्ती

'अध्यात्म म्हणजे विरक्ती' ही आपल्या मनीमानसी अगदी खोलवर रुजलेली समजूत आहे; पण आपल्याला तर भरभरून जगायचं आहे. 'अध्यात्म म्हणजे विरक्ती' हेच जर समीकरण असेल तर ते आपल्याला झेपणारं नक्कीच नाही; पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. आध्यात्मिक क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, असे सद्गुरू तर अगदी स्पष्ट शब्दांत बजावतात, 'विरक्ती म्हणजे मृत्यू!'.इतक्या स्पष्ट आणि परखड शब्दांत हे प्रथमच सांगितलं गेलं आहे. त्या संदर्भातील सद्गुरूंचं विवेचन अगदी नेमकेपणानं समजून घेतलं तरच त्याचा उलगडा होऊ शकेल. हे त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे ःतुम्ही जीवनापासून अलिप्त झालात तर त्याचा अर्थ मृत्यू...मग भले तुम्ही जिवंत असाल! आपण इथे जीवन जगण्यासाठी, जीवनाचा अनुभव घेण्यासाठी आलो आहोत की जीवन टाळण्यासाठी? जीवनापासून अलिप्त राहणं हा तर जीवनाविरुद्ध गुन्हाच म्हणावा लागेल.विरक्तीच्या म्हणजेच अनासक्तीच्या तत्त्वज्ञानामुळे असा समज झाला आहे, की अध्यात्म अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना जीवनात काही रस नाही. आज बहुतेकांची अशी समजूत झाली आहे, की तुम्हाला आध्यात्मिक व्हायचं असेल तर तुम्ही पोटभर जेवू नये, व्यवस्थित कपडे घालू नयेत, उत्तमरीत्या जगू नये. तुमचा गुदमर झाला पाहिजे, किमान तुम्ही गुदमरलेले दिसला पाहिजे. जर तुम्ही हसत खेळत आणि मजेत जीवन जगत असलात तर तुम्हाला 'आध्यात्मिक' मानलं जात नाही!.प्रत्येकाला गरजा तर असतातच. उपभोग हाही अटळ असतो. फक्त एवढंच, की तो जागरूकतेने घ्यायला हवा. याचा अर्थ असा नाही, की तुम्ही आयुष्याचा आनंद घेऊ नये किंवा कोणत्याही सुखसुविधांचा उपभोग घेऊ नये. फक्त एवढंच, की हे सारं करतानाही 'माणूस' म्हणून तुम्ही संवेदनशील असलं पाहिजे. अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे, यशाच्या आणि पैशाच्या हव्यासामुळे संवेदनशीलता नष्ट होते. मग सगळ्या गोष्टी, सगळी माणसे ही स्वतःच्या यशासाठी वापरायची फक्त 'साधने' मानली जातात. बेभान उपभोगापोटी पर्यावरणाचा नाश केला जातो. ही संवेदनहीनता नक्कीच अक्षम्य आहे. जीवनाचा अर्थ फक्त 'उपभोगा'त नाही, तर 'उपयोगा'त आहे. म्हणूनच स्वतःच्या सुखाबरोबरच इतरांसाठी काही योगदान कसं देता येईल याचा विचार हवा. पण हेही लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला कोणी सांगत असेल, की इच्छांचा त्याग करून सगळं काही ठीक होईल तर याहून अधिक मूर्खपणाची शिकवण कोणतीच नसेल. इच्छा ही तुम्हाला कार्यप्रवण करणारी शक्ती आहे. तीच नसेल तर तुम्हाला जगण्याचीही इच्छा राहणार नाही. फक्त एवढंच, की तुमची इच्छा सतत एका 'वस्तू'वरून दुसऱ्या 'वस्तू'वर चिकटत राहिली तर तुम्ही कायम असमाधानी राहाल..यावर जणू अंतिम उपाय म्हणून सद्गुरू सुचवतात, 'इच्छा करायचीच आहे तर त्यात कंजुषी कशाला? तुमची कल्पनाशक्ती ज्या सीमांपर्यंत जाऊ शकते, त्या सीमेपर्यंत तुमच्या 'इच्छे'लाही जाऊ द्या आणि शक्य तितकी मोठी होऊ द्या. तिला प्राप्त करण्यासाठी संपूर्ण आवेशाने, शंभर टक्के उत्साहाने झटत राहा, कार्यरत राहा. असे काहीतरी करा जे फक्त तुमच्याच दृष्टीने नव्हे, तर अवतीभवतीच्या सगळ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल, मोलाचे असेल. मग तुम्ही अनुभवाल, की एक अमर्याद बुद्धिमत्ता आणि ऊर्जा प्रत्येक मनुष्यासाठी उपलब्ध आहे!' हे काही फक्त 'विशफुल थिंकिंग' नव्हे.आपण म्हणतोच ना, 'किसी चीजको अगर तुम दिलसे चाहो तो पुरी कायनात, तुम्हारे लिए उसे हासिल करनेमे जुट जाती है।'.अनुभवाशिवाय मुक्ती नाहीविमलाजी ठकार म्हणतात त्याप्रमाणे 'संसारा'त गोडी वाटत असेल तर तोही मनापासून करावा. पैसा कमवायचा असेल तर त्याचाही 'गिल्ट' नसावा. कारण तेही जीवनाचं एक अंग आहे. मुळात 'सोडायचं' काही नसतं, ते 'सुटावं' लागतं. दमन केल्यानं इच्छा, वासनांचं शमन होत नसतं. उलट त्या अधिकच उफाळून येत असतात. उपभोगाशिवाय मुक्ती नाही, अनुभवाशिवाय मुक्ती नाही. 'आसक्ती' हा काही पदार्थ नव्हे, की फुलदाणीतून फूल काढून फेकावं, तसा फेकता येईल!ओशोही म्हणतात, 'मुक्त होनेका एकही उपाय है - जी लो! सारा मीठा-कडवा अनुभव ले लो। इस जगत के प्यार, सारी प्रीतियाँ, सारे लगाव, सारी आसक्तियाँ अनुभव करना जरुरी है। धन के अनुभव से धनकी आसक्ती छुटती है। 'विषय' के अनुभव से विषय से मुक्ती होती है। सिर्फ जागरूकता से विषय का अनुभव करना है बस!'(पूर्वार्ध)