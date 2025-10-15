संपादकीय

नवोन्मेष, आत्मनिर्भरतेचा ‘स्टार्टअप’

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा होणारा ‘राष्ट्रीय नवोन्मेष दिन’ भारतातील स्टार्टअप्स आणि उद्यमशीलतेच्या यशाचे प्रतीक आहे.
Startup India Initiative and Its Objectives

प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर

जगाच्या नकाशावर मागच्या दशकात 'स्टार्टअप राष्ट्र' म्हणून भारताची उदय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू केलेली 'स्टार्टअप इंडिया' मोहीम ही केवळ एक सरकारी योजना न राहता, ती देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाची नांदी ठरली.

