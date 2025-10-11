तांत्रिक शिक्षणातला गुंता

कमलेश पंडेआपल्या देशातील तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकात लक्षणीय बदल झाले आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात देखील ते बदल अभिप्रेत आहेत. तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या सर्वांचे दूरगामी परिणाम दिसून येत आहेत. त्याबरोबरच हवे त्या गुणवत्तेचे पुरेसे अभियंते मिळत नाहीत असा तक्रारवजा सूर उद्योगक्षेत्राकडून व्यक्त केला जातो. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राचा मेळ आजतागायत हवा तसा साधला गेलेला दिसत नाही. .काही अपवाद वगळता तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रातील संशोधन एक तर समाजाच्या समस्या सोडविण्यास सक्षम नसते किंवा त्याचे रूपांतर नावीन्यपूर्ण उत्पादन अथवा सेवेत होण्याचे प्रमाण फार कमी असते. ही परिस्थिती सुधारण्याची सांघिक जबाबदारी साहजिकच विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद, विद्यापीठे तसेच प्रत्येक राज्यातील तांत्रिक शिक्षण संचालनालय यांची देखील आहे. दुर्दैवाने या सर्वांचा भर महाविद्यालयांनी कोणते विषय शिकवावेत, किती शुल्क आकारावे, किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा हे ठरविण्यावरच असतो. या भागीदारांपैकी आपण आपल्या राज्याच्या तांत्रिक शिक्षण संचालनालयावर लक्ष केंद्रित करू आणि ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणते बदल व कसे घडवून आणता येतील याविषयी विचार करुया..काही प्राथमिक बदलआपल्या राज्यातील अभियांत्रिकी विद्यालये व विद्यार्थी यांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच प्रवेश प्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. त्यातच सोशल मीडिया करत असलेल्या विपर्यासाची भर. यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना (उदा. त्या संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे, त्यामुळे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यास झालेला विलंब, त्याचे विधानसभेत उठणारे पडसाद व त्या संदर्भात द्याव्या लागणाऱ्या डेटा-आधारित उत्तरांचे संकलन, प्रवेश नियमावली डावलणाऱ्या महाविद्यालयांवर ठेवावा लागणारा अंकुश आणि परिणामी कारवाई, महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठीची तपासणी ) तोंड देणे हे संचालनालयाचे प्रमुख कर्तव्य होऊन बसते. असली नीरस प्रशासकीय कामे तातडीची कामे या प्रकारात मोडतात.मात्र त्यातून मूल्यवर्धन कितपत होते हा मोठा प्रश्न आहे. असे झाल्याने धोरण व कामकाजाची पद्धती या दोन प्रमुख बाबींकडे संचालनालयाचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने व तंत्र यांचा अभाव असणे सहाजिक आहे. परिणामतः राज्याला तांत्रिक शिक्षणाची योग्य दिशा प्रदान करणारे सक्षम प्राधिकरणच अस्तित्वात राहणार नाही. हा विचार अस्वस्थ करणारा आहे. त्यावर मात करण्यासाठी तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या संघटनात्मक रचनेत आणि कार्यपद्धतीत काही प्राथमिक बदल सुचवावेसे वाटतात..Pune News : पुण्यातील वाहतूक कोंडीला दिलासा: आरटीओ चौकातील रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण.सर्वात मुख्य बदल म्हणजे राज्याला दोन तांत्रिक शिक्षण संचालक असावेत. एक वर नमूद केलेल्या प्रशासकीय कामांसाठी व दुसरे धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यासाठी संचालक नेमणे. त्याची प्रमुख जबाबदारी असेल राज्याच्या तांत्रिक शिक्षणाची दिशा ठरविणे; ज्याद्वारे आपले राज्य तांत्रिक शिक्षणात अग्रस्थानी असेल. हे सर्व परिणामकारक पद्धतीने करता यावे म्हणून त्यांना सल्ला देण्यासाठी अनुभवी व पात्र व्यक्तींचे एक सल्लागार मंडळ असावे. त्यात ज्येष्ठ सनदी अधिकारी (१), उद्योगक्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती (कमीत कमी २), वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेतील संबंधित प्रयोगशाळेचे संचालक (१), आय आय टी, आय आय एम, एन आय डी, तसेच वैद्यकीय व कृषी महाविद्यालयाचे संचालक (प्रत्येकी १), राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यापीठाचे उपकुलगुरू (१) आणि इतर राज्यातील तंत्रशिक्षण संचालक (१ किंवा २) यांचा समावेश असावा. या संचालकांनी राज्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन तांत्रिक शिक्षण कृतियोजना सादर करावा. सल्लागार मंडळाने त्याचे मूल्यमापन केल्यावर संचालनालयातर्फे त्या योजना राबविण्यात याव्या.याशिवाय या संचालकांनी पुढाकार घेऊन देशातील सर्व राज्यांतील तांत्रिक शिक्षण संचालकांसोबत तांत्रिक शिक्षणातील चांगल्या गोष्टीचे संकलन करून त्या राज्यात अमलात आणाव्यात. त्यामुळे सर्व राज्यांतील तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा समपातळीवर आणण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त या संचालकाने प्राध्यापकांच्या उन्नती आणि बढतीसाठी नावीन्यपूर्ण निकष तयार करावे ज्यात प्राध्यापकांनी प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंध आणि / अथवा संशोधन लेख यांच्या संख्येला प्राप्त झालेले अनावश्यक महत्त्व कमी करून समाज आणि उद्योगाभिमुख संशोधनाला प्राधान्य देण्याची सोय असावी..प्राध्यापकांचा बराच वेळ आणि ऊर्जा विद्यापीठ अनुदान आयोग, यू जी सी, ए आय सी टी, विद्यापीठे यांना हवी असलेली डेटावजा माहिती संकलित करण्यात खर्ची जाते. त्यामुळे त्यांच्या संशोधन व अध्यापन दोहोंवर विपरीत परिणाम होतो. या नव्या संचालकांनी पुढाकार घेऊन माहिती केंद्रीकरणाद्वारे यावर तोडगा काढल्यास प्राध्यापक त्यांचे आभारी राहतील. उत्पादन अभियांत्रिकीची चिंताजनक पीछेहाट ही सद्यपरिस्थितीत सर्वात भेडसावणारी समस्या आहे, जिचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उठणारे पडसाद सर्वपरिचित पण क्लेशदायक आहेत.या क्षेत्रातल्या समस्या क्लिष्ट आणि अवघड आहेत. मात्र त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून टप्प्याटप्प्यात निराकरण करणे यथोचित ठरेल. या पदासाठी पात्र बऱ्याच व्यक्ती आपल्या देशातील सरकारी, निमसरकारी अथवा खासगी क्षेत्रात उपलब्ध आहेत यात संशय नाही. मात्र राज्यसरकारने या पदाची योग्य पद्धतीने जाहिरात करून इच्छुकांना आकर्षित करणे गरजेचे आहे. राज्याच्या प्रगतीसाठी असे अथवा तत्सम बदल घडवून आणणे हितावह आणि नावीन्यपूर्ण ठरेल.( लेखक ‘आयआयटी’ मुंबईच्या ‘स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट’मध्ये अध्यापक होते. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 