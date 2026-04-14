‘ती’ चे क्षितिज : स्वातंत्र्याचा ‘मर्यादित’ अर्थ

अॅड. अभिधा निफाडेआज स्त्रियांसाठी शिक्षण, करिअर आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत; मात्र या संधीचा खऱ्या अर्थाने उपयोग स्त्रिया विचारपूर्वक भूमिका घेऊ लागतील, प्रश्न विचारू लागतील तेव्हाच होईल.काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता. एका कॉमेडी शोमध्ये एक तरुणी स्वतःची ओळख करून देताना म्हणते,''आय ॲम अ वीक इंडिपेंडंट वुमन'', म्हणजेच मी एक कमावती, पण कमकुवत स्त्री आहे..हे ऐकून प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकतो. 'वीक' आणि 'इंडिपेंडंट' हे दोन परस्परविरोधी शब्द एकत्र कसे येऊ शकतात, हा प्रश्न पडणं साहजिकच आहे. कारण आर्थिकदृष्ट्या कोणावरही अवलंबून नसणं हाच स्वातंत्र्याचा अर्थ, असा एक सर्वसाधारण समज आपल्या समाजात रूढ झाला आहे. त्यामुळे तिचं विधान विनोदी किंवा विरोधाभासी वाटणं अपेक्षितच आहे; मात्र या व्हिडिओवरील प्रतिक्रिया वाचताना एक वेगळीच बाब लक्षात येते, ती म्हणजे वेगवेगळ्या वयोगटातील अनेक स्त्रिया तिच्या या वाक्याशी पूर्णपणे सहमत आहेत!या प्रतिक्रियांमधून आपला स्वावलंबित्वाचा आपण घेतो तो अर्थ किती मर्यादित आहे ही एक महत्त्वाची बाब समोर येते. आज एखादी स्त्री स्वावलंबी आहे का हे ठरवण्यासाठी ती कमावते का? हा एक साधा निकष वापरला जातो, जर उत्तर 'हो' असेल, तर ती स्वावलंबी; आणि 'नाही' असेल तर परावलंबी. मग तिला स्वातंत्र्य आहे की नाही ही बाब सोईस्कररीत्या दुर्लक्षित केली जाते..आर्थिक स्वावलंबन हा निःसंशय स्त्रीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आर्थिक स्वावलंबन तिला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची ताकद देते; मात्र स्वातंत्र्य निवड करण्याची संधी देते आणि आयुष्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवून देते. तसेच तिच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत, स्वतःचं मत तयार करण्याच्या क्षमतेत आणि त्या मतावर ठाम राहण्याच्या धैर्यातही ते दिसून येते. स्वातंत्र्याचे केवळ पर्याय उपलब्ध असणं आणि त्या पर्यायांमधून स्वतंत्रपणे निवड करता येणं, या दोन गोष्टींमध्ये मूलभूत फरक आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याचा विचार करताना, 'ती कमावते का?' या प्रश्नाइतकाच 'ती सारासार आणि विवेकाधिष्ठित विचार करू शकते का?' हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.या ठिकाणी स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. तो म्हणजे केवळ पर्याय उपलब्ध असणं म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे; तर स्वातंत्र्याच्या पर्यायांचा विचारपूर्वक वापर करता येणं, हेदेखील तितकंच किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं आहे. अनेक वेळा निर्णय घेताना व्यक्ती सवयी, भीती किंवा रूढ समजुतींनी अधिक प्रभावित होत असते. त्यामुळे निवडीची संधी असूनही, निवड करण्याची मोकळीक पूर्णपणे अनुभवता येत नाही. ही बाब शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य असूनही व्यक्ती अंधश्रद्धा, बुवाबाजी किंवा अवैज्ञानिक समजुतींना बळी पडते तेव्हा प्रकर्षाने जाणवते. अशा वेळी निर्णय तर्कावर किंवा वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित नसून, भीती, परंपरा किंवा इतरांच्या प्रभावाखाली घेतले जातात. यावरून असं लक्षात येतं की, स्वातंत्र्याची प्रक्रिया बाह्य साधनसंपत्ती मिळवण्याइतकीच अंतर्गत विचारप्रक्रिया विकसित करण्याशीही संबंधित आहे..व्यक्तीला प्रश्न विचारता येणं, दिलेल्या गोष्टींचा आंधळेपणाने स्वीकार न करता त्यामागील कारण समजून घेण्याची इच्छा असणं, आणि तर्काच्या आधारावर निर्णय घेण्याची तयारी असणं ही स्वातंत्र्याची पुढची पायरी आहे.थोडक्यात, स्वातंत्र्य मिळवणे म्हणजे फक्त 'मी माझ्या मनाने काहीही करू शकते' इतकाच मर्यादित नाही, तर 'मी काय निवडते आणि ते का निवडते' हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. स्वातंत्र्य ही एखाद्या टप्प्यावर मिळणारी गोष्ट नसून, अनुभव, निर्णय आणि आत्मचिंतन यांच्या माध्यमातून सतत विकसित होत जाणारी प्रक्रिया आहे.आज स्त्रियांसाठी शिक्षण, करिअर आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत; मात्र या संधीचा खऱ्या अर्थाने उपयोग स्त्रिया विचारपूर्वक भूमिका घेऊ लागतील, प्रश्न विचारू लागतील आणि असहायतेपोटी अविवेकाला शरण न जाता सारासार विचाराने स्वतःला पटतील असे निर्णय घेऊ लागतील तेव्हाच होईल. अशा वेळी मग त्याचा परिणाम केवळ त्यांच्या आयुष्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर एकूणच समाजाच्या विचारपद्धतीतही बदल घडवणारा ठरेल. आणि मग खऱ्या अर्थाने 'ती' एक 'स्ट्राँग आणि इंडिपेंडंट वूमन' असेल..