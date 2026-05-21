अध्यात्मातून घेऊ काही : आसक्ती हीच अभिव्यक्ती

शिवराज गोर्लेआसक्ती आणि विरक्ती या आध्यात्मिक संकल्पना आहेत. पण दैनंदिन जगताना आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांचं भान कसं ठेवावं, हा खरा प्रश्न आहे. (नुकताच ज्यांनी जगाचा निरोप घेतला ते) ज्येष्ठ मानसतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांनी त्यासंदर्भात अतिशय नेमकं असं मार्गदर्शन केलं आहे. अगदी व्यवहार्य असे कानमंत्र दिले आहेत. एका अर्थी ‘ॲप्लाइड अध्यात्म’ म्हणजे काय, याचा तो नमुनाच म्हणता येईल. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत..मुळात आसक्ती म्हणजे काय? तर आसक्ती म्हणजे अनिवार ओढ. इच्छेच्या पूर्ततेसाठी झालेली प्रचंड घाई. या ‘घाई’मुळेच आपण या ना त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी अखंड धावत असतो. आसक्ती नाकारता येत नसली तरी घाई नाकारता येते. त्यासाठी फक्त काही ‘मिळवण्या’च्या मागे न लागता म्हणजेच केवळ ‘मुक्कामा’कडे लक्ष न देता तिथपर्यंत जाण्याच्या प्रवासाचाही आनंद घ्यावा. प्रत्येक टप्पा ‘एन्जॉय’ करावा. त्यामुळे ‘संयम’ येतो..संयमामुळे आसक्तीचं ‘आवडी’त रुपांतर होतं. अशा ‘आवडीं’ची यादी बनवावी. कोणत्या आवडींना प्राधान्य द्यायचं, कुठल्या आवडींना ‘वेटिंग’मध्ये ठेवायचं आणि कोणत्या आवडींना ठाम नकार द्यायचा, हे विचारपूर्वक ठरवावं. या स्पष्टतेमुळे मन स्वस्थ होतं..पैसा तर मिळवावाच लागतो. पैसा कमावण्याची आवड चुकीची नक्कीच नाही, पण तो मिळवण्याची प्रक्रिया दर्जेदार आणि आनंददायी असावी. मिळालेल्या पैशाचे नेमकं काय करायचं हेही ठरवावं. निरर्थक सुविधांच्या आणि डामडौलाच्या नादी न लागता प्रवास, छंद, नवं नवं शिकत राहणं... यासाठीही पैसा वापरता येतो याचं भान असावं.‘परिग्रहा’चा म्हणजेच अनावश्यक साठविण्याचा सोस नसावा. मिळालेलं ‘शेअर’ही करता यायला हवं. मुळात पैसा हा इतरांच्या सहकार्यानं, सहभागानं आणि अनेकांच्या शुभेच्छांमुळे मिळत असतो. म्हणूनच तो ‘देता’ही यायला हवा. अधिकाधिक ‘साठा’ करण्याच्या ‘लालसे’तून मुक्त होणं ही सुद्धा एक ‘मुक्ती’च होय!.पैशाची मस्ती किंवा माज नसावा, या बाबतीत तर दुमत होऊच शकत नाही. पैसा हे फक्त एक साधन असतं, याचं भान ठेवलं तर थोडं ‘तटस्थ’ राहता येतं. यालाच ‘अध्यात्मा’त वैराग्यामुळे वैभवाला शोभा येते, असं म्हटलं जातं! वैभव ही परिस्थिती असते, वैराग्य ही मनस्थिती असते.सगळ्याच इच्छा सोडणे शक्य नसते, पण त्यांचे चोचले न पुरवता त्यांची पूर्ती करता आली तर पाहावे. फारसा आटापिटा न करता झाली इच्छा पूर्ण तर समाधान, नाही तर आनंद! आस्वाद घ्यायचा नाही असं नाही; पण त्यातच ‘अडकून’ पडायचं नाही. यातूनच येते आसक्ती, आवड आणि इच्छा या त्रयीला ‘मॅनेज’ करण्याचे शहाणपण. आपल्याकडे ‘गृहस्थाश्रमा’नंतर ‘वानप्रस्थाश्रम’ सांगितला आहे तो यासाठीच..आसक्तीवर नियंत्रणासाठी काही साधे नियम, साधी पथ्ये पाळावीत. गांधीजींनी सुचविल्याप्रमाणे मिळालेल्या संपत्तीचे आपण ‘मालक’ नसून फक्त ‘विश्वस्त’ आहोत, असा विचार करावा. व्यवसाय सुरू करताना, नवा उपक्रम हाती घेतानाच त्यातून कधी आणि कसे निवृत्त व्हायचे याचंही नियोजन करावं. निवृत्ती ही तर अपरिहार्य असते, पण तिचं वेळीच भान ठेवलं तर ‘आसक्ती’वर नियंत्रण ठेवणं सहज शक्य होतं.हे झालं मानसशास्त्रीय आणि व्यावहारिक असं मार्गदर्शन. तेही उपयुक्त आहेच, पण ‘आसक्ती’ संबंधी सद्गुरुंनी मांडलेलं मर्मग्राही निरीक्षण, अक्षरशः अंतिमच ठरावं असं आहे..आसक्ती ही नैसर्गिक ऊर्मी!सद्गुरु म्हणतात, ‘‘माणसाला आपल्या मर्यादांची जाणीव असल्यामुळे त्याच्या ठायी असीमतेची, त्या असीमतेशी एकरूप होण्याची अनिवार इच्छा असते, ऊर्मी असते. या इच्छेची शारीरिक अभिव्यक्ती म्हणजे ‘कामप्रेरणा.’ ही इच्छा भावनिक पैलूतून व्यक्त होते, तेव्हा तिला ‘प्रेम’ किंवा ‘करुणा’ म्हणतात. मानसिक, वैचारिक चौकटीतून तिची व्यावहारिक अभिव्यक्ती झाल्यास तिला ‘यश’ संबोधलं जातं. अर्थात या सर्वांपलीकडची अशी अंतिम एकरुपतेची ओढ म्हणजेच ‘योग’ होय.’’तात्पर्य अगदी सरळ आहे. कामप्रेरणा, प्रेम, व्यावहारिक यश हे सगळे नैसर्गिक टप्पे असतील तर ‘आसक्ती’चा बाऊ करुन ते टाळायचे कशासाठी? फक्त हवं असणं म्हणजे हाव असणं नव्हे याचं भान असावं एवढंच. तिथेही सद्गुरू म्हणतात, ‘हाव असलीच तर ती असामान्य असावी. कारण असामान्य हाव ही फक्त ‘अध्यात्मा’चीच असू शकते!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.